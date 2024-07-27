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Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Некоторые элементы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными, заявил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — отметил он.

Песков подчеркнул, что отдельные эпизоды церемонии противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в РФ.

«По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК). Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — добавил официальный представитель Кремля.

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. В ходе мероприятия была исполнена ЛГБТ-пародия (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой изображена последняя трапеза Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления апостолов изображали драг-артисты.

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Также на церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 27 июля показал в соцсети ролик с записью момента, когда зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил, что у Запада больше нет общей моральной основы, что и продемонстрировала церемония открытия Олимпиады в Париже.

Фигурист Илья Авербух отметил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже напоминала больше фестиваль, чем спортивное мероприятие, а действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал парижские Игры «позором и темным пятном на олимпийском движении».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что церемония открытия Олимпиады в Париже прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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