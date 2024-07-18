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МОК опубликовал список допущенных к участию в Олимпиаде-2024 россиян

МОК опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже
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Фото: TASS/ЕРА/MARTIAL TREZZINI
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Среди них — пловец Евгений Сомов, Анжела Бладцева, которая выступит в состязании по прыжкам на батуте, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

Кроме того, в Играх-2024 в Париже примут участие в соревновании по гребле на байдарках и каноэ Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Также в состязаниях выступят семь российских теннисистов, среди которых Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Из Белоруссии же выступят 16 спортсменов под нейтральным статусом.

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Численность российских олимпийцев, которые могут выступить в Париже, сократилось с 22 до 13 человек

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже на строгих условиях. Так, спортсменам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, подписывать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Играх на таких условиях.

11 июля этого года генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев заявил, что организация завершила выплату денег атлетам, которые не смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже. По его словам, комитет выплатил компенсации 245 спортсменам.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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