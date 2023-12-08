МОК допустил россиян до Олимпийских игр 2024 года на строгих условиях

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба МОК.

«Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по существующим квалификационным системам международных федераций, будут объявлены имеющими право участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Индивидуальные нейтральные спортсмены — спортсмены с российским или белорусским паспортом», — говорится в сообщении.

В МОК заявили, что для допуска спортсменов будут применяться такие же строгие условия, как и при их отборе на Игры. Им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются вспомогательному персоналу.

Также к российским и белорусским спортсменам будут применяться общие для всех требования, касающиеся борьбы с допингом и подписания условий участия в летней Олимпиаде в Париже.

По данным МОК, отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

МОК будет самостоятельно оценивать соответствие каждого спортсмена и представителя персонала предъявленным требованием. Также в комитете решили, что государственные чиновники России и Белоруссии не смогут быть аккредитованы на Олимпийские игры.

В МОК отметили, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов руководствовались мнение большинства спортсменов мира, которые выразили мнение, что их коллеги не должны быть наказаны за действия своих правительств.

«Несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), исполком МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия нейтральных спортсменов на этих строгих условиях. Защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась в ряде приостановленных комитетов во время прошлых Олимпийских игр», — отметили в МОК.

Ранее, 1 декабря, президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024 будет принято в марте следующего года. Он подчеркнул, что будет учтено последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Позже, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».