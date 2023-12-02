Глава МОК заявил о принятии в марте решения по участию россиян в ОИ-2024

Решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято в следующем марте. Об этом 1 декабря заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы учтем последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. В зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите 5 декабря, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте», — сказал он порталу Inside The Games.

Бах отметил, что на заседании исполкома МОК, прошедшем 1 декабря, вопрос участия россиян не обсуждался, но на олимпийском саммите комитет изучит геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.

Ранее, 29 ноября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что конкретной даты, когда будет принято решение об участии российской сборной, нет. При этом он отметил, что в случае допуска МОК будет проверять россиян на соответствие критериям до и после начала Олимпийских игр.

Ранее, 15 ноября, в Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали несправедливыми критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры – 2024 в Париже. Там отметили, что критерии ставят их в неравное положение по отношению с атлетами из других государств.

До этого, в сентябре, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. По его словам, такое предсказание было сделано на основе квалификаций спортсменов.

28 марта текущего года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого, в феврале 2022 года, МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение об этом было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.