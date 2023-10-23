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«В Париже ОКР точно не будет»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — о летней Олимпиаде – 2024, уверенности в попадании на Игры-2028 в Лос-Анджелесе и членстве олимпийских советов четырех новых регионов РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Международное олимпийское движение сегодня испытывает политическое давление, но обязательно выйдет из этого тупика, причем ждать осталось недолго, уверен президент ОКР Станислав Поздняков. В интервью «Известиям» глава Олимпийского комитета России выразил надежду на то, что рано или поздно в спортивном мире возобладают ценности, заложенные Пьером де Кубертеном, рассказал подробности принятия в состав ОКР новых регионов РФ и исключил участие своей организации в Играх-2024.

«С точки зрения Олимпийской хартии мы приняли эти организации в состав ОКР»

— В своем выступлении на пленарном заседании в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми вы выразили уверенность, что нас допустят до летней Олимпиады – 2028 в Лос-Анджелесе. На чем основан этот тезис?

Он основан на том, что олимпийские ценности носят универсальный характер. Рано или поздно они будут развиваться в том русле, о котором мечтал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Это первая сторона. Вторая: мы, в общем, сейчас видим, что коммерциализация спорта, в том числе и олимпийского движения, приводит к давлению, которое оказывается на Международный олимпийский комитет со стороны наших оппонентов по политическим мотивам. Конечно, это плохо. Но я уверен, что, в общем, любой саморегулирующийся организм, которым является в том числе международное олимпийское движение, выйдет из этого тупика. И, собственно говоря, я думаю, что ждать этого осталось недолго.

Олимпийский комитет России
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— А как это произойдет? Коммерциализация, о которой вы говорите, вряд ли исчезнет в ближайшие два-три года.

— Вы знаете, на самом деле любые сложности, любые проблемы, которые возникают, всегда дают возможность организациям самосовершенствоваться и искать механизмы избавления от этих болезней. Поэтому я уверен, что Международный олимпийский комитет в том числе, находясь под таким давлением, сделает соответствующие выводы на среднесрочную перспективу.

— Почему именно сейчас, в октябре, на последнем своем заседании исполком ОКР принял в свои члены олимпийские советы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, что послужило для МОК поводом приостановить членство вашей организации? Произошло что-то, после чего вам уже не нужно идти на компромиссы с ведомством Томаса Баха?

— Абсолютно нет, я бы с этим не связывал. На самом деле спортивное сообщество новых регионов, спортсмены и спортивные организации на этих территориях решили самообразоваться, создать свои структуры, в том числе и олимпийские советы. Что в принципе понятно, поскольку в этих регионах уже не действуют предыдущие правила. Безусловно, для всех спортсменов находиться в некотором подвешенном состоянии не очень удобно. И в первую очередь это нарушает права человека. Право человека на самореализацию через спорт — это общемировые права человека. Поэтому, разумеется, если именно в этот момент организации решили вступить в Олимпийский комитет России, мы не могли и не можем стоять в стороне. И в общем-то с точки зрения всех уставных обязательств, с точки зрения Олимпийской хартии мы приняли эти организации в состав ОКР.

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«Мы сможем восстановить наши отношения»

— До этого в течение года после референдума о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации они не проявляли инициативы касательно вхождения их советов в ОКР?

— Нет, они проявляли инициативу, но это носит юридический характер. Эти организации должны в обязательном порядке пройти регистрацию в Министерстве юстиции РФ. А для этого надо провести определенную подготовительную работу, как и в любой общественной спортивной организации. Поэтому для формализации олимпийских советов новых регионов России понадобилось некоторое время.

Штаб-квартира

Штаб-квартира МОК в Лозанне, Швейцария

Фото: commons.wikimedia.org

— То есть весь последний год их не было в составе ОКР не потому, что не хотелось еще больше ухудшать отношения с МОК?

— Тут никакой связи нет. Не забывайте, что олимпийские советы Крыма и Севастополя давно вошли в ОКР. На самом деле уже в марте нынешнего года в рекомендациях МОК уже четко было написано, что ОКР не принимает участие в подготовке наших спортсменов. Поэтому с того момента мы поняли, что отстранены. Но это не меняет нашу тактику и стратегию на будущее. Мы готовим команду. И уверены, что в нужный момент МОК сделает правильные выводы из этой ситуации. И мы сможем восстановить наши отношения.

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— Олимпиада-2024 в Париже окончательно закрыта для ОКР? Имею в виду не возможное приглашение со стороны МОК российских спортсменов под нейтральным статусом, а именно ваше участие как организации.

В Париже — точно.

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