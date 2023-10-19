Если б МОК: Путин ответил международному комитету на отстранение ОКР

Отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам можно считать этнической дискриминацией — там воспринимают приглашение на Олимпиаду как привилегию, а не право лучших спортсменов на участие в соревнованиях. Об этом Владимир Путин заявил на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми . При этом РФ продолжает разделять олимпийские принципы равноправия и честной борьбы и готова взаимодействовать со всеми, кто также ими дорожит . На этом фоне власти поддерживают своих спортсменов, отстраненных от международных стартов, и планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня с высоким призовым фондом . Сколько россиян будут заниматься спортом к 2030 году и чем оказался недоволен Владимир Путин на встрече с профильным советом — в материале «Известий» .

Быстрее. Выше. Сильнее

После двухдневного визита в Китай президент России прилетел в Пермь, где весь рабочий день посвятил вопросам развития спорта в стране. Сперва он выступил на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава». Значительную часть своей речи Путин адресовал Международному олимпийскому комитету. Очевидно, этот посыл был вызван недавним решением исполкома МОК: он лишил членского статуса Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав советов ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей . МОК считает, что они находятся под контролем Национального олимпийского комитета Украины, и якобы ОКР так нарушает Олимпийскую хартию.

Подобное отношение МОК и запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях Владимир Путин назвал этнической дискриминацией РФ. Он возмутился тем, что теперь приглашение на Олимпиаду стало не безусловным правом лучших спортсменов, а «привилегией» .

Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии спортивных объектов в Перми Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров



— Заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения , и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации, — заявил глава государства.

Тем не менее Россия остается приверженной олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы , которые всегда были и остаются незыблемы, поскольку страна стояла у истоков современного олимпийского движения . Более того, РФ готова взаимодействовать со всеми, кто разделяет принципы спорта и дорожит ими. Так, Олимпийский комитет России (ОКР) ставит перед собой задачу выступить на Олимпиаде 2028 года в США и на Зимних играх 2030 года , сообщил глава ОКР Станислав Поздняков на пленарной сессии форума. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028-го.



— Основная задача — продолжать консолидированную работу. С уважением относиться к нашей стране и к тем партнерам, которые с нами работают . Президент верно акцентировал внимание на поведении МОК, на том, что это дискриминация спортсменов. И в то же время мы можем отвечать на эти вызовы, находя возможности для проведения новых соревнований, таких, как Игры БРИКС. Наш потенциал позволяет развивать спорт внутри страны и дальше . И мы должны его максимально использовать, — сказал «Известиям» министр спорта Олег Матыцин.

Владимир Путин на встрече со спортсменами Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спорт — норма жизни

Россия поддерживает и будет поддерживать своих спортсменов, вынужденных пропускать международные старты из-за ограничения их прав , подчеркнул президент. Отчасти для этого в стране будут кратно увеличивать число соревнований разного уровня с высоким призовым фондом.

По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до конца года в РФ должны пройти более 300 международных соревнований, всего состоится 12 тыс. спортивных событий. Говоря об общих выплатах, зампред правительства напомнил о 4,6 млрд рублей призовых на Всемирных играх дружбы. А на всероссийской зимней Спартакиаде в феврале 2024 года фонд составит около 620 млн рублей . В целом спорт в России остается безусловным государственным приоритетом, подчеркнул глава государства.



— Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек , причем всех возрастов и групп здоровья, — сказал Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подобный показатель вполне достижим, поскольку граждане уже активно вовлечены в занятия спортом, а для людей среднего возраста это становится все более и более модным досугом, сказал зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Сегодня в России около 70 млн человек занимаются спортом и физической культурой .





— Однако, чтобы эту задачу решить, спортивные площадки должны появляться не только городах-миллионниках. В каждом дворе должна стоять спортивная площадка, тренажеры, быть поля для детей, где они могли бы играть в футбол, волейбол, баскетбол. Замечу, что в тех районах, где эти площадки есть, детей не вытащишь с улицы, они постоянно там играют и занимаются спортом. А там, где нет, соответственно, объектов спортивной инфраструктуры, конечно, там люди иначе относятся к подобной активности , — сказал «Известиям» политик.

В целом, Россия старается развивать не только традиционные виды спорта, но и такие современные направления, как киберспорт, сказал Владимир Путин. Свидетельство тому — соревнования, которые объединяют в себе обе сферы — «Игры будущего», которые стартуют в Казани 23 февраля.

Игроки команд Alov Basket и BROTHERHOOD SQUAD в матче группового этапа по фиджитал-баскетболу между командами Alov Basket (Азербайджан) и BROTHERHOOD SQUAD (Турция) в рамках международного турнира «Фиджитал Игры 10» в Казани Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Точки роста

Следом глава государства свыше двух часов проводил заседание Совета по развитию физкультуры и спорта . И тут риторика президента заметно изменилась. В частности, было выявлено много «слепых пятен», которыми он был явно недоволен. Так, Владимир Путин назвал «слабоватым» институт спортивного арбитража в стране и поручил развить его в независимую структуру. Министр спорта пообещал взять ситуацию под личный контроль.



— Забили гол, не забили, как забили, кто там рукой мяч задел, не задел . Послушайте, не будет этого… И в боксе то же самое, в борьбе, да где угодно. Честных спортивных соревнований не будет – всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и все , — предупредил Путин.

Еще одним пробелом стало невыполнение поручения по разработке подпрограммы «Спорт на селе» , которая предполагает развитие инфраструктуры в таких территориях. По словам президента, на поддержку и развитие спортивной сферы идут солидные средства: расходы бюджетов всех уровней в 2022 году по отношению к предыдущему периоду выросли на 23% и составили 537 млрд рублей, не считая вложений частного бизнеса и спортивных меценатов.



Более того, все виды спорта должны уметь себя продвигать, чтобы вызвать интерес со стороны большего числа людей , считает российский лидер. Он обратился к статистике Минспорта за 2016—2022 годы, согласно которой любимым видом спорта в нашей стране остается фигурное катание, где прирост занимающихся достиг 350%, «кроме всего прочего они умеют раскручивать себя, красиво показывать, показывать так, что это смотрится», подчеркнул он.

Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми Фото: РИА Новости/Евгений Биятов



— Велоспорт — 132% плюс (прирост. — «Известия»), шахматы — 63%, бизнес-аэробика — 60%, самбо — 50%, художественная гимнастика — 48%, пауэрлифтинг — 42%, горнолыжный спорт — всё-таки довольно дорогой вид спорта — прирост численности занимающихся 41%, прилично. Плавание — 40%, бадминтон — 38%. А настольный теннис — жалкие 5%, хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке, — перечислил президент.

Среди других инициатив, которые в этот день поддержал Владимир Путин, был переход всех игровых серверов в России в зону «ru», повышение отчислений от лотерей на развитие физкультуры и спорта, контроль за «дельцами», которые отбирают и тащат за границу юных хоккеистов, возобновление спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-го Годом спорта . Кроме того, Владимир Путин в своем указе постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в следующем году в Москве и Екатеринбурге.