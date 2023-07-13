Физическая разгрузка: бизнес просит в управление муниципальные спортобъекты
Сотни муниципальных спортобъектов могут передать в управление бизнесу. Минспорт поддержал такую инициативу Национального фитнес-сообщества, сообщили «Известиям» в ведомстве. Реализовать ее следует в формате государственно-частного партнерства или концессии. При этом ученикам спортшкол нужно позволить часть времени пользоваться комплексами бесплатно. Представители бизнеса считают, что частное администрирование позволит сократить расходы местных бюджетов на содержание инфраструктуры, а также повысить ее привлекательность для населения.
Принять эстафету
Объекты физкультурно-оздоровительной отрасли предложили передать под управление бизнеса. Такая инициатива содержится в письме Национального фитнес-сообщества (объединяет 2,3 тыс. фитнес-клубов из 82 регионов РФ) и Координационного совета по развитию государственно-частного партнерства (сформирован с участием представителей Минспорта) премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Документ есть у «Известий».
В нем отмечается, что расходы местных бюджетов на эксплуатацию спортивной инфраструктуры (например, физкультурно-оздоровительных комплексов) сейчас составляют порядка 60 млрд рублей в год.
По предлагаемой концепции, государство может брать на себя часть затрат как на содержание объекта, так и на прямой возврат инвестиции. А взамен получать часы рабочего времени комплекса в целом или отдельных составляющих — ледовой арены, бассейна, тренажерного зала, которые использует для предоставления ученикам спортивных школ на безвозмездной или частично безвозмездной основе.
Национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить эксперимент в 10 пилотных регионах, начав с 10 объектов. По мнению представителей объединения, это позволит сократить бюджетные расходы, а также приблизить достижение целевых показателей по вовлечению населения в физкультуру и спорт. В дальнейшем практику можно распространить на несколько сотен объектов по всей стране.
Также в письме отмечается, что Минспорт уже давно занимает позицию популяризатора механизма частно-государственного партнерства и субсидирует отдельные регионы через федеральный проект «Бизнес-спринт» (выдача льготных кредитов под 4% для строительства, модернизации или приобретения в собственность объектов спортивной инфраструктуры).
В правительстве «Известиям» подтвердили получение письма. А в Минспорте сообщили, что поддерживают инициативу при условии заключения соглашений в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) или концессий (когда объект передается в собственность частнику на взаимовыгодных условиях).
Там добавили, что по каждому объекту нужно предусмотреть перечень мероприятий, направленных на реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, а также на достижение целевых показателей по вовлечению населения в физкультуру.
— При организации деятельности на переданных спортивных объектах необходимо обеспечить требуемый уровень доступности для незащищенных и малоимущих категорий граждан, — отметили в Минспорте.
В ведомстве добавили: организации, которым переданы спортивные объекты, должны быть включены в специальный перечень Минспорта, чтобы их клиенты могли оформить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.
«Известия» направили запросы в крупные спортивные школы олимпийского резерва, школы по плаванию и легкой атлетике.
Партнеры по команде
Такой эксперимент назрел очень давно, отметила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
— Мы видим, насколько низкоэффективно задействованы те или иные площади ФОКов в регионах, насколько минимален пул оказываемых услуг, временами отсылающих к 1990-м годам. Объединение с фитнес-отраслью, где управленцы накопили 30-летний опыт и готовы к тому, чтобы адаптировать бизнес-модели под текущий запрос потребителя, откроет новые горизонты: повысит загрузку, диверсифицирует бизнес-процессы и позволит извлекать прибыль, — заявила она.
Коммерческие организации больше заточены на прибыль, а государственные учреждения — на отчетность, сказал учредитель и генеральный директор сети фитнес-клубов «Спортив» Виктор Никитин.
Идея состоит в том, чтобы предприниматель, придя в государственную организацию, имел возможность заниматься управлением, пояснил он. Причем власти вообще не будут вкладывать деньги в объект, но в самом начале потратят полученные из бюджета ассигнования на ремонтно-строительные работы — чтобы адаптировать ФОК к оптимальным условиям для занятий.
— Прибыль может распределяться по договору между сторонами. По истечении пяти лет управленец либо продолжит деятельность, продлив договор, либо передаст объекты обратно, — подытожил Виктор Никитин.
Инвестирование совместно с государством в спортивную инфраструктуру имеет свои особенности, признал председатель Совета директоров «Транспроект Групп» Виталий Максимов. Необходимо совместно найти формат экономического функционирования объекта, чтобы он решал две задачи — коммерческую и социальную, заявил эксперт.
В апреле СМИ писали, что Национальное фитнес-сообщество уже просило Минфин о помощи: ввести пониженные тарифы на уплату страховых взносов, установить нулевую ставку налога на прибыль как минимум на девять месяцев, внедрить налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить до 10% НДС на оборудование, которое ввозится в РФ из дружественных стран.