Игры закончились: почему никто не готов принять зимнюю Олимпиаду-2030

Проведение зимних Олимпийских игр-2030 под вопросом. Незадолго до голосования, которое намечено на сентябрь 2023 года, у Международного олимпийского комитета (МОК) нет кандидатов на проведение турнира. Япония и США откладывают свои заявки на более поздний срок, в Норвегии и Канаде жители против неоправданных расходов на Олимпиаду, у Швеции проблемы с инфраструктурой. Из-за этого была отклонена их заявка на Игры-2026. Не исключено, что МОК придется перенести голосование — или обратить внимание на экзотические варианты.

США и Япония отказываются

Не первый раз мы слышим о кризисе олимпийского движения. Телерейтинги падают, расходы растут, а желающих проводить убыточное мероприятие все меньше. Но давно МОК не был в таком патовом положении, как сейчас, в связи с ситуацией вокруг Игр 2030 года.

Зимняя Олимпиада должна пройти в январе — феврале, то есть до старта Игр осталось всего шесть с половиной лет. За это время инфраструктуру с нуля уже не построить без резких финансовых вливаний, поэтому от кандидата требуются гарантии. Лучшие из которых — готовая база. Поэтому фаворитом в борьбе за право проведения Олимпиады-2030 изначально считали американский Солт-Лейк-Сити. Там проводили Игры в 2002 году , стадионы еще не успели морально устареть. Конечно же, будут построены и новые объекты, а старые подвергнутся реконструкции.

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Однако в Америке пройдет летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе. И НОК страны посчитал не самым рациональным вариант, при котором США берут на себя две Олимпиады подряд. Заявку Солт-Лейка не снимают, а переносят на 2034 год. После этого решения фаворитом в борьбе за право проведения Игр стала Япония. Саппоро также был столицей зимних Игр. Пусть инфраструктура 1972 года уже не столь актуальна, но это все же лучше, чем ничего. МОК хотел отблагодарить японцев за успешную Олимпиаду-2020 в условиях коронавируса и предоставить им возможность заработать на соревнованиях в полноценном формате со зрителями и без жестких санитарных ограничений. Но японская экономика после ковида оказалась в тяжелом положении, и, по последним данным, власти также планируют отказаться от претензий на 2030 год, чтобы побороться за 2034-й.

Решение Японии повергло всех в шок. Получается, что сейчас остается только одна заявка на Игры в 2030 — это Швеция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Большие расстояния

Шведы хотят пойти по пути Пекина и сделать свою столицу Стокгольм вторым городом в мире, который проводил и летние, и зимние Игры (город уже был столицей летней Олимпиады-1912). Однако МОК не может довериться скандинавам полностью. В июне комиссия приезжала в Швецию, и не сказать, что осталась довольна. По сути, шведы выставляют проигравшую ранее в гонке за 2026 год заявку. Основные ледовые виды спорта пройдут по их планам в Стокгольме, парк горных видов в Оре (600 км от столицы). Биатлон в Эстерсунде (530 км), лыжные гонки в Фалуне (200 км).

— Наше предварительное исследование говорит о том, что у Швеции есть возможность, технологии и желание организовать зимние Олимпийские игры в 2030-м, — цитирует Reuters главу Олимпийского комитета Швеции Ганса фон Утманна.

Но проблема даже не в расстоянии между олимпийскими объектами. В конце концов, похожая история была и с Олимпиадой в Китае, а серфинг на Таити во время Олимпиады в Париже не высмеивает только ленивый. Недовольство МОК вызывает отсутствие в Швеции объектов для конькобежного спорта, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вернее, тот факт, что шведы не хотят тратиться на их строительство и предлагают включить в свою заявку объекты в Нидерландах, Норвегии и Латвии. Похожую стратегию с включением в свои планы бобслейной трассы в латвийской Сигулде Швеция выставляла и в рамках борьбы за ОИ-2026. Ее отклонили из-за сложной логистики.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Швеция не видит для себя перспектив развития бобслея и скелетона, поэтому и не хочет вкладываться в дорогую инфраструктуру для этих видов. В маленькой Латвии трассу в Сигулде строили еще во времена СССР, и она была главным спортивным центром для всего Советского Союза. Хоть, п о данным соцопросов, идею провести Олимпиаду в Стокгольме и поддерживает более чем 70% жителей страны, респонденты также отмечают необходимость «разумных трат», так что вопрос бобслейной трассы может стать камнем преткновения. МОК же вряд ли готов пойти на компромисс с интернациональной заявкой. По этой же причине отпала идея тройной заявки Франция — Швейцария — Италия , а также сербо-боснийская совместная заявка.

Особый ответ

Конфликт между властями Барселоны и Сарагосы лишил актуальности планы испанцев войти в мир зимнего спорта. По этой же причине отпадает и Канада, где спорили между собой Ванкувер, Калгари и Квебек. К тому же жители страны высказались против затрат на Игры, так же как и норвежцы против Олимпиады в Осло. Есть шанс, что организацию Игр на себя может взять Швейцария. После отклонения совместной с Францией и Италией заявки швейцарцы высказались о желании выставить самостоятельную.

Наверняка мечты об Играх еще живы в Казахстане, где в третий раз могут выставить Алматы. Ходили разговоры и о Боржоми в Грузии, украинском Львове, польской Варшаве, немецком Шмалькальдене и даже российской Уфе. Из экзотики — Ушуая в Аргентине и город будущего Неом в Саудовской Аравии. Полностью искусственный снег и Олимпиада под крышей — ответ на глобальные изменения климата.

Фото: Global Look Press/Tobias Hase

— С каждым разом МОК будет вся тяжелее и тяжелее найти страны, которые будут готовы проводить Олимпийские игры, особенно зимние, — сказал «Известиям» российский политик и бывший боец MMA Джефф Монсон. — Уже никто не готов выделять огромные деньги, понимая, что Игры вряд ли окупят себя. А делать это только ради наследия и будущих поколений — на это готовы всего несколько стран. Одна из них Россия, которая готова проводить Олимпиады по два раза за десять лет. Но сами понимаете, какие у нас отношения с МОК. И с каждым днем мы все отдаляемся и отдаляемся друг от друга.

Не исключено, что МОК и вовсе придется перенести голосование. По словам члена МОК Октавиана Морариу, до сентября может быть выработан новый подход к выбору организаторов Олимпиады, чтобы выборный комитет «мог быстро и эффективно реагировать на постоянно меняющиеся глобальные обстоятельства в интересах спортсменов, всех участников Олимпийских игр и всего спортивного движения».

Иными словами, МОК может просто отложить тяжелое решение. Но проблема выбора, похоже, никуда не денется.