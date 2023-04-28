Высказались в трениях: российские спортсмены выразили свое отношение к МОКу

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с официальным заявлением по поводу условий допуска наших атлетов к международным соревнованиям. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков обещал единую позицию в отношении незаконных требований к нашим спортсменам. Заявление — первый шаг в этом направлении. Оно получилось довольно жестким — ведомство Томаса Баха обвиняется в нарушении принципа равноправия, дискриминации по национальному признаку и применении двойных стандартов. При этом четкого ответа, будут ли российские сборные выступать на предлагаемых условиях, пока не дано.

Чрезмерные, необоснованные и дискриминационные

В российском спорте растет возмущение условиями, которыми Международный олимпийский комитет обставил частичное снятие санкций с наших атлетов. Напомним, в конце марта исполком МОКа рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к большим стартам в нейтральном статусе, но далеко не всех. Железный занавес по-прежнему закрыт для представителей командных видов спорта, а также атлетов, представляющих спортивные общества силовых структур (в частности, ЦСКА и «Динамо»). Кроме того, разрабатывается некая декларация о политическом нейтралитете, которую необходимо будет подписать для допуска к международным стартам.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах», — говорится в заявлении комиссии ОКР.

По мнению авторов обращения, лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающим по законам своей страны трудовые гарантии, — это «грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве».

Ранее позицию МОКа жестко критиковал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — заявил бывший глава оргкомитета «Сочи-2014».

Как «однозначно правильное» оценила заявление комиссии спортсменов ОКР президент Всероссийской федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Не могу сказать, отреагирует ли МОК. Нужно ли дальше ОКР гнуть свою линию? Однозначно», — подчеркнула она.

Заведомо неприемлемые

После официального изменения позиции МОКа по допуску россиян миновал целый месяц. Однако на уровне федераций возвращение идет со скрипом. О своем намерении ослабить санкции объявили в фехтовании, борьбе, настольном теннисе, тхэквондо, скейтбординге, современном пятиборье и спортивной стрельбе. Россию в принципе не отстраняли в теннисе, велоспорте, дзюдо, самбо, шахматах и автогонках. В остальных видах спорта вопрос либо отложен на потом, либо отстранение подтверждено, несмотря на новые рекомендации МОКа.

«Большинство наших спортсменов задают один и тот же вопрос: «Мы соблюдаем принципы Олимпийской хартии, которая предусматривает единые права для всех участников олимпийского движения. Тогда на каком основании принимаются выборочные решения, согласно которым спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, сначала отстраняют от соревнований больше чем на год, а затем выставляют им заведомо неприемлемые условия для возвращения на международные старты?» — говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти тем временем сообщил в интервью L'Equipe, что для участия в международных соревнованиях российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять специальную декларацию. В данный момент она еще разрабатывается, но в ней, скорее всего, не будет самых спорных пунктов.

«Никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние», — отметил Риччи Битти.

При этом имеется пример декларации по допуску к теннисному Уимблдону, в котором нашим игрокам запрещается принимать финансовую помощь от российских государственных структур и спонсоров из России.

— Никаких дополнительных требований к допуску наших спортсменов быть не должно, — подчеркнул «Известиям» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Подписывать бюллетени, анкеты, отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует. Надо в ежедневном режиме вести диалог с Международным олимпийским комитетом, отстаивать нашу позицию. Никто не имеет права диктовать условия МОКу. В противном случае он становится не независимой общественной организацией, а подконтрольной тем или иным политическим силам структурой.

Польский ход

В комиссии спортсменов ОКР введение любых критериев для допуска к соревнованиям считают неприемлемым, называя их необходимостью «пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях». При этом в заявлении обращается внимание на то, что отдельные государства и их представители открыто шантажируют МОК и тем самым «предопределяют дальнейшую эскалацию вседозволенности, напряженности и взаимных претензий».

В частности, речь, видимо, идет о министре спорта Польши Камиле Бортничуке. Накануне он сообщил о формировании «коалиции из 36 стран», которые выступают против допуска спортсменов из Белоруссии и России на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду-2024.

«15 мая пройдет Совет ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов», — заявил Бортничук, отметив, что Польша подала в МОК протест против допуска представителей России и Белоруссии к отборочным соревнованиям к ОИ-2024.

Украина также через суд добивается отмены решения о возвращении россиян в фехтовании.

«Мы требуем дать объективную оценку очевидным антироссийским шагам отдельных стейкхолдеров и отказаться от дискриминационной практики под руководством МОКа, — подчеркивают авторы обращения комиссии ОКР. — Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии».

Напомним, что Олимпийские игры – 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.