Выходи играть: где выступят спортсмены из России

Российская сборная по футболу среди девушек выиграла турнир, на который ее пригласила УЕФА. Тхэквондисты из РФ имеют все шансы выступить на ЧМ-2023 в Баку. На строгих условиях нейтралитета готова допустить наших до своих стартов международная федерация настольного тенниса. Спустя две недели после исполкома МОКа, который рекомендовал мировым федерациям снять полный бан на участие в турнирах спортсменам с паспортами России и Белоруссии, лед явно тронулся, хотя пока и не везде. О том, какие в каких видах спорта уже ждут наших участников, а в каких пока опасаются, — в материале «Известий».

За

Тхэквондо. Совет Всемирного тхэквондо принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие в турнирах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку. Совет также одобрил создание комитета и процесс верификации для подтверждения соответствия участвующих индивидуальных спортсменов и сопровождающего персонала рекомендациям МОКа.

Заметных протестов со стороны зарубежных тхэквондистов не замечено, а по словам главного тренера сборной России Вадима Иванова, контрактов с силовыми структурами члены команды не имеют. Так что команду могут допустить до ЧМ-2023.

Настольный теннис. Пресс-служба ITTF ответила ТАСС, что «поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерацией, на строгих условиях нейтралитета».

Фехтование. Здесь всё сложнее. 10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. А 28 марта состоялся исполком МОКа, на котором прозвучали гораздо более жесткие условия — и теперь фехтование в двойственном положении.

Во-первых, против выступили некоторые зарубежные сборные. Другие, правда, говорят, что скучают по соперничеству с сильнейшей сборной мира. Но Германия и Польша уже начали отказываться от проведения соревнований из-за россиян.

Борьба. Эта федерация не только допустила россиян, но и прописала в решениях исполкома предложение МОКа смягчить критерии, позволяющие нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями. А команды до 15 и до 17 лет не стали проверять на связи с силовыми структурами и допустили немедленно.

Скейтбординг. World Skate объявила, что поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы «атлеты разных национальностей вместе могли выступать в нашем спорте».

«Понимая, что нужен последовательный подход ко всем нашим дисциплинам, World Skate сейчас занят разработкой независимой оценочной процедуры, чтобы сделать возможным и подготовить план возвращения этих спортсменов, консультируясь с МОКом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF)».

Гимнастика. В ответ на запрос «Известий» в федерации отослали к статье на сайте FIG, в котором японский президент организации Моринари Ватанабе объяснял украинцам, почему выступает за участие россиян и белорусов в соревнованиях: «Я защищаю всех гимнастов в мире, как семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов, и поэтому я защищаю право российских и белорусских гимнастов, которые не вовлечены в боевые действия, участвовать в соревнованиях». Возвращение обсудят 12–13 мая на заседании Совета Федерации, но похоже, что вердикт будет положительным.

Против

Биатлон. Международный союз биатлонистов выпустил довольно холодный, но предельно ясный пресс-релиз.

«IBU принял к сведению новые рекомендации МОКа о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их. МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта. Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях. Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, всё еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение».

Вероятно, Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич возьмут международные медали не так скоро, как борцы или тхэквондисты.

Конный спорт. Международная федерация конного спорта провела в режиме телеконференции экстренное заседание совета FEI и постановила — «невозможно на данном этапе определить нейтральность спортсменов удовлетворительным способом», поскольку организация не обладает «соответствующими инструментами для оценки уровня нейтральности».

Футбол. Ни ФИФА, ни УЕФА не обратили серьезного внимания на рекомендации МОКа, будучи сами по себе крайне влиятельными организациями. Вопрос о допуске российских сборных и клубов до международных соревнований сложно будет пересмотреть до конца специальной военной операции, — заявил глава УЕФА Александр Чеферин 5 апреля на пресс-конференции по итогам конгресса организации в Лиссабоне.

Однако россияне вернулись под своим флагом на соревнования, правда, азиатские. В конце марта в Бангладеш прошел юниорский чемпионат Южной Азии по футболу среди девушек, и наша команда не старше 16 лет его выиграла. В финале российские девушки победили Индию со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба РФС, «SAFF Championship 2023 был организовал Федерацией футбола Южной Азии в рамках программы UEFA Assist». И самое интересное: «Российская сборная получила приглашение от УЕФА».

Хоккей. Ближайший срок рассмотрения возвращения россиян — март 2024 года, сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Колеблются

Фигурное катание. Ближайший Совет ISU состоится летом, решение о возвращении России может принять только он, либо Конгресс. Но его состав и расклад сил по странам не внушают оптимизма. Надо помнить, что в Международном союзе конькобежцев не только фигуристы, но и конькобежцы. И несмотря на очевидную силу российских фигуристов и их маркетинговую значимость, среди соперников в виде США, Франции, Нидерландов есть консенсус, что россияне не очень-то нужны. Интересна позиция Японии, которая публично не звучала, но она явно сдержаннее.

Лыжные виды спорта. Самая заметная из неопределившихся федераций — FIS. При всей необходимости россиян для лыжных гонок упор в этой федерации на горные лыжи и прыжки с трамплина, где наши не так сильны. А решение нужно принимать единое. Очевидно, солируют в этих видах европейцы и североамериканцы — Германия, Австрия, Норвегия, США, и есть «ненулевая вероятность бойкотов».

Сообщалось, что решение FIS примет на ближайшем Совете организации.

Бадминтон. Это — типичная история для большинства менее известных видов спорта. В ответ на запрос «Известий» пресс-атташе международной федерации Ллойд Грин ответил: «У федерации нет формального комментария относительно результатов дискуссии на последней встрече исполкома МОКа. На данный момент мы обсуждаем вопрос внутри организации и консультируемся с различными заинтересованными сторонами в федерации (в оригинале с «группами стейкхолдеров»). Но любое изменение политики федерации по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии может быть осуществлено только после обсуждения с Советом федерации».