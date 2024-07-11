ОКР выплатил не допущенным на ОИ-2024 в Париже атлетам компенсации

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил 11 июля, что комитет завершил выплату денег спортсменам, которые не смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже.

По его словам, комитет выплатил компенсации 245 атлетам.

«Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 6 июля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры – 2024. Такое решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов для участия в Играх. Уточнялось, что российским борцам удалось получить 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, притом что к соревнованиям не были допущены многие талантливые спортсмены, а также знаменитые борцы, являющиеся победителями Олимпийских игр.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских атлетов на олимпиаду исключительно в нейтральном статусе. Получение такого статуса связано с соответствием нескольким критериям, таким как отсутствие связи с армией и структурами нацбезопасности стран, запрет на использование любой государственной символики и отсутствие поддержи СВО. Российские атлеты смогут выступить только в индивидуальных видах спорта.