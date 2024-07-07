Захарова отметила разрушение мирового спорта из-за отстранения российских атлетов

Спортивные чиновники самостоятельно разрушают мировой спорт, отстраняя от соревнований российских атлетов, это настоящий нацизм. Об этом 7 июля журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Две причины [отстранения наших спортсменов]. Это настоящий нацизм, национализм, когда по признаку крови, национальности, географической принадлежности отстраняют от спорта. Второй момент — уничтожение мирового спорта. Страну, которая дала столько мировому спорту — спортсменов, достижений, спортивных объектов, дважды успешно проводила Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, тем самым разрушая его. Точно так же издеваются над спортсменами из Белоруссии», — сказала она на матче ветеранов Лиги легенд.

Захарова также напомнила, что Запад объяснял подобные противоправные действия «агрессией» России в отношении Украины, однако, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, все прекрасно понимают, что реальная причина отстранений российских спортсменов от международных соревнований кроется в гибридной войне Запада в отношении РФ.

«Даже если бы у них была такая логика, то они должны были бы пройтись по всем горячим точкам, они должны были бы инвентаризировать все конфликты. Но это не относится к вопросам справедливости. Исторически к нам относились как к тем, кто не должен управлять и пользоваться своими недрами и ресурсами. Это относится к их желанию полностью переиначить, исковеркать мировой спорт, который основывался на принципах олимпизма», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она указала на то, что в западных странах эти принципы заменяются псевдоидеалами и псевдоценностями. В пример Захарова привела такие случаи политизации спорта, когда для победы нужно выкрикнуть определенный лозунг или присягнуть политической философии.

Ранее, 15 июня, Международный олимпийский комитет (МОК) перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Олимпийских играх в Париже.

Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы приняли решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В ФСБР отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.

Также от участия в Играх-2024 отказались теннисисты из России Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. При этом МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Париже российских тхэквондистов.

До этого, 6 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в ОИ в Париже на строгих условиях: атлетам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Олимпиаде на таких условиях.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.