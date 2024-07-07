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Захарова отметила разрушение мирового спорта из-за отстранения российских атлетов
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Захарова отметила разрушение мирового спорта из-за отстранения российских атлетов

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Спортивные чиновники самостоятельно разрушают мировой спорт, отстраняя от соревнований российских атлетов, это настоящий нацизм. Об этом 7 июля журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Две причины [отстранения наших спортсменов]. Это настоящий нацизм, национализм, когда по признаку крови, национальности, географической принадлежности отстраняют от спорта. Второй момент — уничтожение мирового спорта. Страну, которая дала столько мировому спорту — спортсменов, достижений, спортивных объектов, дважды успешно проводила Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, тем самым разрушая его. Точно так же издеваются над спортсменами из Белоруссии», — сказала она на матче ветеранов Лиги легенд.

Захарова также напомнила, что Запад объяснял подобные противоправные действия «агрессией» России в отношении Украины, однако, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, все прекрасно понимают, что реальная причина отстранений российских спортсменов от международных соревнований кроется в гибридной войне Запада в отношении РФ.

«Даже если бы у них была такая логика, то они должны были бы пройтись по всем горячим точкам, они должны были бы инвентаризировать все конфликты. Но это не относится к вопросам справедливости. Исторически к нам относились как к тем, кто не должен управлять и пользоваться своими недрами и ресурсами. Это относится к их желанию полностью переиначить, исковеркать мировой спорт, который основывался на принципах олимпизма», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она указала на то, что в западных странах эти принципы заменяются псевдоидеалами и псевдоценностями. В пример Захарова привела такие случаи политизации спорта, когда для победы нужно выкрикнуть определенный лозунг или присягнуть политической философии.

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Ранее, 15 июня, Международный олимпийский комитет (МОК) перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Олимпийских играх в Париже.

Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы приняли решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В ФСБР отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.

Также от участия в Играх-2024 отказались теннисисты из России Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. При этом МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Париже российских тхэквондистов.

До этого, 6 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в ОИ в Париже на строгих условиях: атлетам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Олимпиаде на таких условиях.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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