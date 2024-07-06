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Российские борцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ФСБР 6 июля.

В нем отмечается, что решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов для участия в Играх. Уточнялось, что российским борцам удалось заполучить 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, притом что к соревнованиям не были допущены многие талантливые спортсмены, а также знаменитые борцы, являющиеся победителями Олимпийских игр.

«В связи с этим исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — говорится в заявлении ФСБР.

Также в организации отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследует цель подорвать принцип единства российской команды.

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Ранее, 4 апреля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира в Баку. Вместо него на лицензионные соревнования в Азербайджан поехал Алихан Жабраилов.

Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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