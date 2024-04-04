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МОК не допустил олимпийского чемпиона Садулаева до лицензионного турнира в Баку

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не допущен на лицензионный турнир в Баку. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), о чем в четверг, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев <...> С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки», — цитирует президента ФСБР Михаила Мамиашвили сайт спортивной федерации.

Вместо Садулаева на лицензионные соревнования в Баку поедет Алихан Жабраилов.

Мамиашвили подчеркнул, что решение полностью лежит на МОК, а UWW выступал в защиту спортсмена.

«На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все «за» и «против» и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — заключил президент ФСБР.

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Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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