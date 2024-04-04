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В Федерации спортивной борьбы России назвали причину недопуска Садулаева

Аванян: Садулаев не допущен до турнира в Баку из-за несоответствия критериям
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Фото: «Спорт-Экспресс»/ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в беседе с «Известиями» 4 апреля назвал причину недопуска до лицензионного турнира в Баку российского борца Абдулрашида Садулаева.

«Вчера вечером «Объединенный мир борьбы» оповестил Федерацию спортивной борьбы Росси о том, что Абдулрашиду Садулаеву заблокирована возможность выступать на лицензионном турнире, который стартует в ближайшие дни в Баку. <…> В МОК (Международный олимпийский комитет. — Ред.) говорят, что Абдулрашид не соответствует критериям, по которым спортсмены могут выступать. Как именно он не соответствует, у нас такой информации, к сожалению, нет», — сказал он.

Аванян обратил внимание, что решение поступило от МОК, в то время как «Объединенный мир борьбы», наоборот, сделал всё возможное, чтобы Садулаев выступил на турнире.

«Он является одним из лучших борцов XXI века, и, конечно, все борцы заинтересованы, чтобы он там выступал, но, к сожалению, принято такое решение», — добавил он.

По его словам, Садулаева на турнире заменят на Алихана Жабраилова.

«У нас четыре лицензии уже завоевано, а Жабраилов будет ее завоевывать в воскресенье», — заключил пресс-аташе.

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О том, что МОК не допустил на лицензионный турнир в Баку Абдулрашида Садулаева, стало известно ранее в этот день.

Комментируя недопуск Садулаева, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

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