Журова указала на двойные стандарты из-за недопуска борца Садулаева до турнира

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы указала на двойные стандарты Международного олимпийского комитета (МОК), комментируя недопуск до лицензионного турнира в Баку российского борца Абдулрашида Садулаева. Об этом 4 апреля она рассказала «Известиям».

По ее мнению, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

«Я сразу говорила с самого начала, что они напридумывают поводов не допустить нас, особенно сильнейших, которые могут выйти на пьедестал. Им особенно важно, чтобы на пьедестал мы не вышли, чтобы были нейтральные спортсмены непонятно какие», — заявила она.

Журова добавила, что российским спортсменам надо это понимать.

Отвечая на вопрос о связи наличия воинского звания у двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе с его недопуском до турнира в Баку, депутат напомнила, что звание дают всем, кто окончил военную кафедру.

«Воинское звание дают после окончания вуза тем, кто прошел военную кафедру. Просто они (МОК) не в курсе. Причем не имея отношения ни к «Динамо», ни к ЦСКА, человек, закончивший кафедру, автоматом имеет воинское звание у нас в стране. В Израиле тоже люди с воинскими званиями», — отметила она.

Журова заключила, что это проявление двойных стандартов.

Ранее в этот день Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что МОК не допустил на лицензионный турнир в Баку Абдулрашида Садулаева. Вместо него на лицензионные соревнования в Азербайджан поедет Алихан Жабраилов.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.