Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается

Комиссия МОК опубликовала четвертую редакцию списка допущенных до Олимпиады-2024 нейтральных спортсменов из России из Белоруссии. Если суммировать содержащуюся в нем информацию и данные международных федераций, то можно сделать вывод — в Париж поедут от 21 до 23 представителей нашей страны. При этом 28 россиян из первоначальных заявок уже получили отказы — в основном из-за принадлежности в прошлом к силовым структурам. Еще 14 наших соотечественников, имевшие право на выступление на Играх-2024 оказались из-за травм, занятости на других стартах или по рекомендации национальных федераций. Подробнее о составе олимпийской сборной — в материале «Известий».

Дзюдоисты не едут

Серьезный резонанс в России вызывал статус дзюдоиста Махмадбека Махмадбекова. В документе МОК обозначено, что 24-летний спортсмен принял приглашение на Игры, что противоречит позиции национальной федерации, которая в минувшую пятницу объявила бойкот Парижу-2024. Пошли разговоры о бунте в нашей сборной, однако скандал утих всего через два часа. Руководство отечественно дзюдо заявило, что победитель турниров «Большого шлема» в весовой категории 73 кг написал отказ от ОИ, и во Францию не собирается.

Часть семьи Махмадбекова живет в Иркутске – дзюдоист тренируется под присмотром своего дяди Эргаша Махмадбекова, который является вице-президентом федерации дзюдо Таджикистана. Двоюродный брат Махмадбека Сомон выступает за сборную этой страны и тоже получил лицензию на Олимпиаду в Париж. В конце прошлой недели Махмадбек оказался в составе четверки наших дзюдоистов, преодолевших фильтр комиссии по допуску. При этом еще 13 заявок россиян оказались отклонены. Конкретные причины скрываются даже от самих спортсменов, но скорее всего, причиной стали связи дзюдоистов с силовыми структурами.

Это вызвало гневную реакцию нашей национальной федерации, которая обвинила МОК в желании «подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов» и приняла решение, что в усеченном составе наша команда в Париж не поедет, — даже четверка допущенных останется дома. Каким образом комиссия по допуску пришла к выводу, что Махмадбеков принял приглашение? Ошибка ли это чиновников, или иркутский дзюдоист согласился на автомате, а потом передумал? Или имели место сложные переговоры нашей федерации с дядей спортсмена? Этого мы, возможно, не узнаем никогда. Как бы то ни было, тотальный бойкот, похоже, сохраняется, и наших представителей в олимпийском турнире по дзюдо не будет.

Шоу в теннисе

Еще больше негатива вызвала публикация Международной федерации тенниса (ITF) финальных заявок сборных на олимпийский турнир в Париже, который пройдет с 27 июля по 4 августа. Из них следует, что до Игр-2024 допущены только 6 из 8 игроков, которых анонсировала наша федерация. В списке ITF нет Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой, зато неожиданно присутствует олимпийская чемпионка Елена Веснина. Правда, последней еще предстоит подтверждение нейтрального статуса в комиссии по допуску и есть опасения, что 37-летней спортсменке откажут. Ведь Веснина, как и Кудерметова в прошлом была связана с ЦСКА.

Итак, если не произойдет снятий из-за травм, то в одиночных разрядах выступят следующие российские спортсмены: мужчины — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов; женщины — Диана Шнайдер, Мирра Андреева. Екатерина Александрова. В парах заявлены: Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, Мирра Андреева / Диана Шнайдер и Екатерина Александрова / Елена Веснина. Последняя является одним из самых успешных парных игроков в истории нашего тенниса, но комиссия МОК по допуску не будет учитывать ее спортивные достижения.

Что касается недопуска Кудерметовой, здесь ситуация достаточно странная, поскольку спортсменка еще год назад говорила, что давно не имеет никакого отношения к армейскому коллективу.

— В юности я тренировалась в ЦСКА. Это был мой клуб, когда я приезжала в Москву, я занималась там. Но сейчас я там не тренируюсь. У меня нет с ними контракта, и я не получаю там зарплату. В данный момент мы разделены, – говорила Вероника на пресс-конференции в Мадриде в ответ на призывы украинских соперниц лишить ее нейтрального статуса за связи с российскими силовыми структурами.

К Веронике также были вопросы из-за присутствия на ее форме надписи «Татнефть» — одно из подразделений этой российской компании находилось под западными санкциями. При этом Кудерметова в последние годы без помех выступала на турнирах WTA и «Большого шлема» и планировала сыграть на Олимпиаде в Париже, куда попадала после отказов россиянок с более высоким рейтингом. Предполагалось, что Вероника встанет в пару с Миррой Андреевой, но у МОК на этот счет имелось другое мнение. Своих решений комиссия по допуску не аргументирует, но сомнений, что здесь дело в армейском прошлом Кудерметовой, практически нет.

А вот в деле Карацева, политические мотивы, скорее всего, отсутствуют. Аслан после «Ролан Гаррос» был 92-м в рейтинге, а последний из попавших без специальных бонусов на олимпийский турнир на данный момент занимает 84-ю строчку. Теоретически наш теннисист имеет шанс поехать в Париж, если с турнира снимется еще 8 участников. Правда, для этого Карацеву придется-таки пройти отбор комиссии по допуску. Любопытно, что перед парижским «Большим шлемом» Аслан был в рейтинге 82-м, и лишился Олимпиады из-за поражения от бывшего россиянина Александра Шевченко (который с этого года выступает за Казахстан) в пяти сетах первом круге французского мейджора.

— Отсуствие в итоговом списке Кудерметовой и Карацева? На эти Игры каждый спортсмен из нашей страны заявляется в индивидуальном статусе. Это вопрос взаимоотношений между самим спортсменом и Международным олимпийским комитетомм, — отметил «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Окончательные черты сборной

С остальными пунктами заявки россиян также есть нюансы. Во-первых, в документе не обозначено согласие гребца на каноэ Алексея Коровашкова. Заявку его напарника Ивана Штыля отклонили, а создание дуэта с Захаром Петровым вряд ли возможно технически (оба спортсмена гребут в одинаковой стойке). Поэтому отказ Коровашкова в ситуации, когда у него нет шансов на медаль, очень вероятен. Также в документе МОК пока не обозначен статус пловца Евгения Сомова — единственного нашего спортсмена, который подал заявку на Игры против воли национальной федерации.

Все российские пловцы за исключением Сомова и Юлии Ефимовой, отказались принимать условия получения нейтрального статуса. Иван Гирев сначала получил допуск у отбору, а затем отказался. Ефимова отбор на Игры провалила, не сумев показать квалификационного результата. А вот живущий в США Сомов еще в мае, не имея нейтрального статуса, проплыл 100 метров брасом за 58,72.

Урегулировав формальности с международной федерацией, Евгений должен ответить на приглашение МОК. В том, что это произойдет, сомнений практически нет. Таким образом сборная наших нейтральных атлетов в Париже приобретает окончательные черты. Конечно, если не будет новых сюрпризов с травмами, отказами или самовольными заявками.

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис

Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов (согласие дано), Аслан Карацев (ожидание решения комиссии), Екатерина Александрова (согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Елена Веснина (ожидание решения комиссии).

Велошоссе

Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано)

Прыжки на батуте

Анжела Бладцева (согласие дано)

Вольная борьба

Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано)

Греко-римская борьба

Магомед Муртазалиев (согласие дано)

Женская борьба

Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)

Гребля на каноэ

Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано)

Плавание

Евгений Сомов (ожидание согласия)

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева

Велошоссе

Александр Власов

Женская борьба

Вероника Чумикова

Дзюдо

Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба

Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, АбдулрашидСадулаев

Греко-римская борьба

Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев

Женская борьба

Надежда Соколова, Ханум Велиева

Прыжки на батуте

Яна Лебедева

Тхэквондо

Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан

Гребля на каноэ

Иван Штыль

Дзюдо

Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова

Теннис

Вероника Кудерметова