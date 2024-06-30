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«Надеюсь, настанет день, когда будем полноценно соревноваться в мире»

Бронзовый призер Олимпиады по гребле Илья Первухин — о недопуске до международных стартов, Играх БРИКС и продолжении карьеры
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Фото: t.me/russiancanoefederation
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Российский каноист Илья Первухин на прошедших в середине июня в Казани Играх БРИКС завоевал три медали — золото в одиночной гонке на 1000 м, затем на аналогичной дистанции серебро в паре с Иваном Лиховидовым, а в последний день соревнований стал вторым в одиночной гонке на 5000 м, проиграв только белорусу Ивану Потапенко.

32-летний спортсмен — один из самых титулованных россиян в современной гребле на байдарках и каноэ. В 2012 году он взял бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне в двойке на 1000 м. Годом ранее в аналогичной дисциплине выиграл золото на чемпионате Европы в Белграде. А в 2014 году стал чемпионом мира в Москве в четверке на 1000 м. В интервью «Известиям» Первухин оценил прошедшие Игры БРИКС, рассказал, почему не надеялся попасть на Олимпиаду-2024 в Париже, заявил о целях выступать до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе и выразил надежду, что в ближайшее время прекратятся санкции против российских спортсменов.

— Как вам организация прошедших в Казани Игр БРИКС?

— Да всё супер, всё здорово. Казань, как всегда, нас здорово приняла. Немножко с погодой не повезло — сильный левый ветер. Поэтому гоняться непросто. Приходится немножко хитрить, выгадывать дорожки более выгодные. Но в целом организация на высоком уровне. Старались брать медали самого высшего достоинства, но не всегда получается. Вот в последний день соревнований только серебро взял на дистанции 5000 м.

— С погодой вам еще повезло, что дождь был только в один из соревновательных дней.

— Да-да. Хотя бы не было дождей — это уже радует. Еще бы ветер был потише, всё было бы супер. А так солнце — всё здорово.

— Довольны своим выступлением?

— Как я сказал, обидно было в последний день стать только вторым на дистанции 5000 м. Но там здорово был готов Иван Потапенко, который в этой дисциплине является серебряным призером чемпионата Европы. Ну и, кроме того, я к тому моменту уже немного устал от гонок. Все-таки это была уже четвертая дистанция, в которой я участвовал на Играх БРИКС. Это было тяжело выдержать. В гонке на 5000 м еще и проблемы со здоровьем были — чуть-чуть печень прострелило (улыбается). Поэтому не смог навязать Ивану достойную борьбу, но сражался до конца. В этих условиях очень рад своему выступлению: три медали — одна золотая, две серебряные. Достойный результат.

— Вам и выступавшему на Играх БРИКС бронзовому призеру Олимпиады-2016 Илье Штокалову уже далеко за 30 лет. О завершении карьеры не подумываете?

— Пока медали берем, пока здоровье позволяет, ни Илья, ни я заканчивать не собираемся. Еще погребем. По крайней мере так могу за себя говорить. Хотя, думаю, у Ильи такие же планы. Должны молодые ребята подтянуться. А пока мы в команде, наш опыт должен им многое дать. Конечно, всему свое время. Думаю, не за горами тот день, когда мы повесим весла. Но пока мы в обойме, пока мы конкурентоспособны, будем грести.

— Молодежь должна вас вытеснить естественным путем?

— Конечно. Как мы в свое время пришли молодыми ребятами в 19–20 лет. Также взрослых опытных ребят заместили. И также со временем нас заменят. Но пока можем сражаться, будем грести.

«Планирую выступать до Олимпиады-2028»
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— Но вы довольно долго держитесь.

— 16 лет в основной сборной команде. Да, это довольно большой срок. Надеюсь, еще какое-то время продержусь.

— Планируете выступать до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе?

— Думаю, да, следующий олимпийский цикл еще постараюсь выдержать. Если позволит здоровье и будет получаться.

— Когда поняли, что вам не светит поездка на Олимпиаду в Париж?

— Довольно быстро понял. Я же все-таки спортсмен общества «Динамо», капитан Росгвардии. А это сразу противоречило критериям МОК. Так что шансов поехать в Париж у меня не было. Жаль. Я считаю, что спорт вне политики. Точнее, должен быть вне политики. Мы должны честно соревноваться с другими спортсменами. И всегда честно к этому готовимся. Не понимаю, почему лишают нас этого права. Но, к сожалению, пока только в двух Олимпиадах получилось принять участие — в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В Токио-2020 не прошел отбор — чуть проиграли с моим напарником Кириллом Шамшуриным. Хотя были хорошо готовы. А на ближайшую Олимпиаду шансов отобраться не было. Поэтому в этом сезоне из международных соревнований только на Играх БРИКС участвовал. В остальном только внутренние старты.

— Следите за международными соревнованиями после бана россиян?

— Да, следил за прошедшим чемпионатом Европы. Видно, что ребята показывают очень высокий уровень. Приятно, что здорово выступили там наши гребцы. Выиграли олимпийскую каноэ-двойку. А Захар Петров у нас сейчас лидер в сборной среди одиночников. Он на чемпионате Европы взял серебро на дистанции 500 м, уступив только Сергею Тарновскому, чемпиону мира. И на 1000 м очень достойно прошел. Наши в каноэ всегда показывали высокий уровень. И мы держим эту планку. Надеюсь, что настанет тот день, когда нас полноценно допустят до международных соревнований. И мы будем в честной борьбе соревноваться с лидерами, показывая высокий уровень.

— Общаетесь с иностранными каноистами по поводу сложившейся ситуации?

— Сейчас мало общаюсь со своими иностранными товарищами. Когда общаемся, этой темы не касаемся. Все ведь всё понимают. Так что смысл об этом говорить? Не вижу смысла. Мы делаем свою работу — честно тренируемся и готовимся показывать свой высокий уровень. И ждем, когда все эти рамки спадут.

— Верите, что еще выступите на крупнейших международных соревнованиях?

— Да, верю. Верю, что такой момент наступит в обозримом будущем.

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