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«Планирую выступать до Олимпиады-2028»

Гребец Максим Спесивцев — о ближайшем олимпийском цикле, Играх БРИКС, поездке на чемпионат Европы и о том, как предпочел спорт карьере программиста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дария Исаева
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На Играх БРИКС в Казани одними из самых статусных по составу участников были соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Выигравший четыре медали байдарочник Максим Спесивцев отметил организацию мероприятия в столице Татарстана и заявил о намерении попробовать попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. На Играх БРИКС 30-летний спортсмен завоевал четыре медали. У него на счету золото на дистанции 1000 м на байдарке-двойке в паре с Виталием Ершовым и три серебра в заездах на 1000 м и 5000 м на байдарке, а также на 500 м на байдарке-четверке.

В мае он участвовал в олимпийском отборе под нейтральным флагом, но не смог пробиться на Олимпиаду-2024 в Париже. А в июне ездил на чемпионат Европы.

В интервью «Известиям» Максим Спесивцев рассказал об атмосфере на международных соревнованиях после допуска туда россиян, желании попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе и уровне соревнований на Играх БРИКС.

— Как оцените свое выступление на Играх БРИКС?

— В целом неплохо. Разве что в последний день соревнований стал только вторым на дистанции 5000 м. Но я их и не так часто хожу, поэтому результат в принципе закономерный. Тем более соперники были серьезные — чемпионы Европы на разных дистанциях. Тот же Владислав Кравец, который недавно выиграл чемпионат Европы в Сегеде. Их нельзя недооценивать. Поэтому я как мог шел, боролся. И в целом показал свою гонку. Ну а то, что до этого выиграл два золота, особенно радует. Так что доволен своим выступлением в Казани.

— Насколько интересны были соревнования?

— Как я уже сказал, выступало немало титулованных ребят из России и Белоруссии. В принципе ты всегда целый год готовишься к главным соревнованиям сезона. Обычно это Олимпиада, чемпионаты мира или Европы. Но и Игры БРИКС по статусу и уровню вполне годятся для такого главного старта. Особенно когда ты пропустил пару международных сезонов из-за санкций и только сейчас стал до них допускаться. В Казани так или иначе было много интересных гонок и возможность проявить себя на фоне не самых последних соперников.

— Каково тренироваться и выступать на внутренних соревнованиях, когда нет возможности выступать на чемпионатах мира и Европы?

— Ну теперь есть. Все-таки в этом году уже удалось съездить на чемпионат Европы. Понятно, что осознанно мы к нему не готовились, поскольку до последнего не знали, поедем на него или нет, — эти вопросы в кратчайшие сроки решались. Но ты в любом случае готовишься, проходишь через ответственные старты по ходу сезона, а к ним относятся соревнования и внутри своей страны. Но в нашей ситуации суть в том, что вместе с тем же чемпионатом Европы этих соревнований может оказаться очень много. И ты не сможешь на всех одинаково хорошо выступить. Пик формы тяжело постоянно держать. Я, например, вернулся с Европы и сразу через день поехал выступать на Играх БРИКС. И было тяжело в Казани максимально хорошо выступить во всех дисциплинах. Хотя те же белорусы, которые составили конкуренцию россиянам, тоже были на недавнем чемпионате Европы. И плюс-минус мы с ними были в одинаковых условиях: они и мы отгонялись, потом приехали в Казань и тут отгонялись. Был почти одинаковый отрезок.

— Эти сложности с пиком повлияли на то, что вы не смогли отобраться на Олимпиаду в Париже?

— Трудно сказать. Если говорить лично о моей форме, то я всегда стараюсь быть в боевой готовности. Для меня достаточно пройти буквально пару подготовительных недель, и становится нормально. Поэтому не хочу списывать на что-то неудачный для меня олимпийский отбор. Просто соперники в этот день оказались сильнее.

— Во время недавнего чемпионата Европы в Сегеде какое на трибунах и среди соперников было отношение к российским и белорусским гребцам?

— Я не особо на это обращал внимание, поскольку тут всё зависит от того, как ты сам будешь настроен. Если думаешь, что приедешь и тебя все начнут доставать, то тогда сам найдешь себе какие-то проблемы. А если пытаешься от этого абстрагироваться, настроен на то, что приехал гонять свою гонку, показать хороший результат, то не надо обращать внимание на внешние факторы. Приехал, встал, отработал свой заезд и ушел.

— То есть не было такого давления, на которое вы бы отреагировали?

— Да. В целом мне показалось, что люди к нам как-то нейтрально относятся. Хотя, может быть, сказалось то, что мы были без российской символики и не привлекали к себе особого внимания. Конкретных враждебных действий к нам не было.

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— Как вам организация Игр БРИКС?

— На высоком уровне. Я в Казани гонял еще на Универсиаде 2013 года, занял тогда первое место. Мне кажется, на Играх БРИКС уровень даже чуть выше, чем был 11 лет назад.

— Теперь, когда потеряли шансы поехать на Олимпиаду в Париже, планируете выступать до 2028 года, чтобы попасть на следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе?

— Да. Сейчас начнется следующий олимпийский цикл четырехлетний. Будем работать, показывать нужные временные результаты, достойные мировых. От этого станем отталкиваться.

— Их можно показывать, не соревнуясь с лучшими гребцами мира?

— Соревновательный режим, атмосфера международных стартов тоже нужны, чтобы себя проверить. Но в целом, если у тебя есть правильный подготовительный план, то даже без соперников будет визуально понятно, на что ты готов. Ты ведь знаешь, на какое время едешь и как оно соответствует лучшим мировым результатам.

— Вы оканчивали авиационный колледж в Таганроге по специальности «программирование». Еще увлекаетесь этим делом?

— Ну да, я изначально туда пошел учиться, когда не было таких высоких спортивных результатов, какие у меня появились потом. Поэтому пошел по специальности «программирование», которая очень высоко развивалась. Да и развивается сейчас. Тем более в Таганроге школа в этом направлении хорошая. Как и много хороших IT-специалистов готовят — много хороших заведений и филиалы нескольких наших ведущих институтов там находятся. Много там этому уделяют внимание.

— Насколько глубоко изучали программирование?

— Общее программирование. Общее обучение. Более детально в эту специальность не углублялся, поскольку к тому моменту стало получаться в спорте хорошо. И стал спорту уделять больше времени. Но в целом с компьютером умею общаться (улыбается).

— Какой язык программирования изучали?

— Там было начальное программирование. Basic, C++.

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