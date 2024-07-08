Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японских островов Огасавара
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Тихом океане у японских островов Огасавара. Об этом 7 июля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что острова Огасавара находятся более чем в 700 км от побережья основного японского острова Хонсю.
По данным EMSC, землетрясение произошло в 873 км к юго-востоку от города Хамамацу (префектура Сидзуока). Очаг сейсмособытия залегал на глубине 566 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее, 4 июля, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Согласно информации управления, эпицентр землетрясения был зафиксирован в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.