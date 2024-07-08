Лесной пожар в Геленджике локализован на площади 5 га
Лесной пожар, который вспыхнул в воскресенье вечером в районе хутора Джанхот в Геленджике, локализован на площади 5 га. Об этом 8 июля сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.
«В 23:50 [мск 7 июля] работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар [в районе населенного пункта Джанхот] на примерной площади 5 га», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе лесопожарного центра, в тушении возгорания была задействована авиация — вертолет Ка-32, который совершил 12 сбросов воды. В общей сложности к тушению пожара привлечены 90 человек и 23 единицы техники.
О пожаре в районе хутора Джанхот в Геленджике стало известно 7 июля. По предварительным данным, площадь возгорания составила 7,5 га. По информации мэра Геленджика Алексея Богодистова, в тушении принимают участие около 120 человек и 32 единицы техники. Также был запрошен вертолет Ми-8, который уже прибыл на место тушения.