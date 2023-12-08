Захарова предложила спортсменам самим принимать решения об участии в Олимпиаде-2024
Российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 8 декабря заявила «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всем», — сказала она.
Ранее в этот день Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются вспомогательному персоналу.
По данным МОК, отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.
Ранее, 1 декабря, президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024 будет принято в марте следующего года. Он подчеркнул, что будет учтено последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.