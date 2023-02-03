Открытая не для всех: как пройдет Летняя олимпиада — 2024

Центральным событием летом 2024 года станут Олимпийские игры в Париже. Где будут проходить соревнования, сколько стоят билеты, какой талисман и будут ли выступать на Олимпиаде российские атлеты — разбирались «Известия».

Когда пройдут XXXIII Олимпийские игры — 2024

Торжественная церемония открытия Летней олимпиады-2024 пройдет в Париже вечером 26 июля. Фактически соревнования начнутся на два дня раньше, 24 июля, а завершатся 11 августа. Паралимпийске игры стартуют там же 28 августа и завершатся 8 сентября 2024 года. На церемонии закрытия эстафета будет передана США, Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

Франция принимает Летнюю олимпиаду в третий раз. Впервые она прошла в Париже в 1900 году, а второй раз — ровно за сто лет до нынешних Игр — в 1924 году. В 1900 году участие в соревнованиях впервые приняли женщины, а среди видов спорта были гонки на воздушном шаре, подводное плавание и крикет. В 1924 году Игры в последний раз готовил Пьер де Кубертен — идеолог и инициатор возобновления летних олимпиад.

Открытая не для всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Париж, Версаль и Таити: где пройдет Летняя олимпиада — 2024

Основные соревнования 33-й Летней олимпиады пройдут в Париже. Помимо французской столицы Игры примут соседние департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени. Конный спорт и шоссейные велогонки стартуют в Версале. Футбольные турниры пройдут на стадионах в Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене, Ницце и Марселе. Соревнования серфингистов проведут во Французской Полинезии, на Таити. Это самое удаленное от города-организатора место проведения соревнований в истории Игр. За проведение соревнований Таити спорил с четырьмя землями материковой Франции: Биаррицем, Лакано, Ландо и Ля Торшем.

Какие виды спорта и медали разыграют на Олимпиаде — 2024 в Париже

Участие в олимпиаде примут команды из 206 стран, а также олимпийская сборная беженцев. Если Россию и Белоруссию допустят до соревнований, то команд будет 208. Всего на Играх — 2024 будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые олимпийцы будут соревноваться в брейкинге (уличные спортивные танцы). Во второй раз пройдут состязания по серфингу, скейтбордингу и спортивному скалолазанию.

Открытая не для всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

«Мы определили четкий приоритет, а именно — представить виды спорта, которые особенно популярны у молодежи. При этом учесть тенденцию урбанизации спорта», — пояснил выбор глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Талисман летней Олимпиады в Париже

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр станут красные фригийские колпаки по имени Фриги — символ Французской Республики. Как пояснили организаторы, больше чем в половине случаев символикой олимпиад становятся животные, очень часто — медведи. Желая отличиться, французы обратились в международному символу, известному с античных времен. На эмблеме Игр в Париже изобразили олимпийский огонь и губы Марианны — национального символа и олицетворения Франции с 1792 года. Девиз 33-й Олимпиады — «Широко открытые Игры». Под ним подразумевается открытость к новым видам спорта и гендерный паритет. В России к слогану отнеслись с иронией. Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов назвал его «издевательским», поскольку присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде до сих пор не подтверждено.

Открытая не для всех Фото: ТАСС/TERESA SUAREZ

Билеты на Олимпиаду во Франции — где купить

Билеты на Игры в Париже уже продаются на официальном сайте. Планируется, что Олимпиаду посетят около 10 млн человек, еще 3,4 млн ждут на Паралимпиаде. Самые дешевые билеты на Игры стоят €24, самые дорогие — €980. По расчетам организаторов, выручка составит около €1,27 млрд.

Впервые в истории Игр для продажи билетов используется жеребьевка. Желающие регистрируются на сайте и принимают участие в лотерее. В рамках двух этапов продажи билетов планируется несколько акций, каждая из которых ограничена по времени. Победители получают право купить персонализированный пакет билетов Make Your Games («Составь свои Игры»). Ближайшая лотерея начнется 15 февраля и продлится до 15 марта, Победители получат 48 часов на покупку персонализированного пакета. С марта по май 2023 года будет разыгрываться право на отдельные билеты. Их продажи стартуют в мае. Билеты на церемонии открытия и закрытия будут продаваться позже и по отдельным ценам.

Бюджет Олимпиады — 2024 несколько раз увеличивался. В последний раз — в ноябре 2022 года — он вырос на 10% на фоне инфляции. Совокупно на мероприятия планируется потратить около €8,7 млрд евро против изначальных €6,8 млрд, однако цены могут вырасти еще. Для сравнения, предыдущая Олимпиада в Токио обошлась стране больше, чем в €15 млрд.

Открытая не для всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Летняя Олимпиада — 2024: где смотреть

У России есть право на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год, посмотреть Игры можно будет на «Первом канале». Права на трансляцию были куплены по отдельному тендеру, инициированному российской компанией «Телеспорт». Также Игры можно будет посмотреть на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).

Россияне на Летней олимпиаде — 2024

Вопрос о том, будут ли российские и белорусские атлеты выступать на Олимпиаде-2024, еще не решен. МОК выступает за присутствие россиян, однако несколько стран — в том числе Польша, страны Балтии и Украина — пригрозили бойкотом Игр в случае, если на них пригласят российских спортсменов. «Совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, в том числе отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и Национальным олимпийским комитетом, и полное соблюдение антидопинговых правил», — пояснили в МОК.

Открытая не для всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования 2 февраля поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает. Среди тех, кто выступил за присутствие россиян — ООН и президент страны-хозяйки Игр Эмманюэль Макрон.