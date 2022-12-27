Пекинские муки: как Россия прошла Олимпиаду-2022

Меньше года прошло после зимних Олимпийских игр в Пекине, а ощущение, что это было в прошлой жизни. Соревнования стали испытанием для китайских организаторов, которые подвергались суровой критике западной общественности за жесткие антиковидные меры. В итоге КНР сумела успешно их провести вопреки пандемии, а для России эти Игры оказались последним крупным соревнованием перед жесткой изоляцией, которая может затянуться на годы.

Триумф и скандал

Олимпиада стала триумфальной для отечественных фигуристов и лыжников. Правда, одно из достижений фигуристов до сих пор рискует обнулиться. Наша сборная выиграла золото в командном первенстве. Это произошло благодаря выступлению Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду, Марка Кондратюка в мужском одиночном катании и Камилы Валиевой в женском одиночном. Незадолго до церемонии награждения было объявлено, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружены следы запрещенных препаратов. Один из самых громких допинговых скандалов привел к тому, что награждение так и не провели, а судебные разбирательства вокруг этого дела до сих пор не закончены. Российская сторона отрицает вину Камилы, но в случае победы стороны обвинения РФ может лишиться золота командника.

На этом фоне в феврале Валиеву всё же допустили до личных соревнований одиночниц. Она лидировала по итогам короткой программы. Казалось, ей удалось преодолеть последствия колоссальной травли со стороны западной общественности. Но ошибки в произвольной программе выбросили ее за пределы первой тройки. Упавшее знамя подхватили другие россиянки, которые, как и Валиева, являются подопечными тренера Этери Тутберидзе и ее группы. Чемпионом стала Анна Щербакова, а серебро взяла Александра Трусова. Евгения Тарасова и Владимир Морозов серебряные в парном катании, а бронза осталась за Мишиной и Галлямовым. Второе место в танцах на льду заняли Синицина и Кацалапов.

Но главными триумфаторами стали лыжники. Александр Большунов окончательно утвердился в качестве главной звезды нового десятилетия. К двум победам в Кубке мира, четырем медалям Олимпиады-2018 и золоту чемпионата мира – 2021 он добавил первое золото на Олимпийских играх. В Пекине он взял пять медалей, из них три высшего достоинства. Среди прочего он победил в эстафете совместно с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Спицов взял и одно личное серебро. Также в личных соревнованиях на пьедестал попадали Иван Якимушкин и Александр Терентьев. У женщин главным событием стал триумф Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете.

Упущенные шансы

Противоречивые результаты выдали хоккеисты и биатлонисты. Наша сборная по хоккею не смогла сохранить чемпионство, завоеванное четырьмя годами ранее в Корее. Она показала не самый качественный хоккей, но сумела избежать провала в условиях случившейся в последние полгода перед Играми в Пекине кадровой чехарды в тренерском и руководящем штабе. А основным позитивом стало то, что в столице Китая раскрылись некоторые ранее неизвестные молодые игроки. Такие как защитник Александр Никишин и нападающий Арсений Грицюк.

Российский биатлон на фоне кризиса последних лет очень прилично выступил, завоевав пять медалей, хотя четырьмя годами ранее не выиграл ни одной. На этом фоне даже отсутствие золота в Пекине не выглядит провалом, но впечатление смазалось тем, что мы дважды упустили хорошие шансы на первое место. Сначала в индивидуальной гонке Максим Цветков допустил решающий промах на последнем огневом рубеже. А затем в эстафете, когда наши лидировали с приличным отрывом, Эдуард Латыпов на заключительном, четвертом этапе провалил стрельбу, уехав на три штрафных круга.

Также были завоеваны медали в шорт-треке, конькобежном спорте, фристайле, сноуборде и санном спорте, но главным достижением стало серебро в командных соревнованиях в прыжках с трамплина — первая олимпийская медаль в постсоветской истории России в этом виде спорта. Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля, а наши олимпийцы прилетели домой вечером следующего дня.

Меньше чем через трое суток мир изменится. И российский спорт окажется в новой реальности.