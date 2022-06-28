«До сих пор собираю шайбы на тренировках»

Среди главных открытий прошедшего сезона КХЛ можно назвать защитника московского «Спартака» Александра Никишина. Он стал одним из ключевых игроков команды, дебютировал в национальной сборной России, выиграл с ней серебро на Олимпиаде в Пекине. 25 июня он сыграл в Балашихе на турнире «Чемпионат ФХР 3х3 — Лига ставок City Cup». В интервью «Известиям» Александр рассказал о подготовке к новому сезону, взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Варварой Субботиной и о возможности отъезда в клуб НХЛ «Каролина Хариккейнз».

— Как вам формат хоккея 3х3?

— Да ничего необычного. Обыкновенный овертайм, как в КХЛ, где мы дополнительные пять минут играем также 3х3. Кто перебегает, тот и выиграет. Раньше такой формат отличался от традиционного: по правилам надо было после входа в чужую зону обязательно сначала отдать передачу, а уже потом бросать и забивать. Но, поскольку организацию этого турнира взяла на себя Федерация хоккея России, она сделала традиционные привычные для нас правила, как в овертайме КХЛ.

— Ваша сборная Москвы, за которую вы выступали на турнире, стала второй. Всерьез бились за трофей?

— Хотелось выиграть, не спорю. Наша команда в итоги проиграла в финале Казани только по буллитам. Но спортивная злость и азарт присутствовали. Хочется побеждать в любом турнире, независимо от статуса. Тем более, атмосфера в Балашихе, организация мероприятия и большое число зрителей на трибунах — все это располагало к тому, чтобы все выкладывались по максимуму.

— Какие ожидания от следующего сезона? Есть ли уверенность, что сможете как минимум повторить успех прошлого, когда удалось дойти до второго раунда плей-офф, а может и превзойти его?

— Любой спортсмен хочет превзойти тот результат, которого он добился ранее. Надо работать. Так что загадывать не буду, что получится. В любом случае, мы провели достойную серию против СКА во втором раунде Кубка Гагарина, хоть и проиграли в пяти матчах (1:4). «Спартак» показал, что может играть на равных с любым соперником. Надо прибавлять и улучшать результаты.

— Уже ощущаете себя одним из лидеров команды?

— Не ощущаю. Возраст не позволяет вести себя как лидеру. Шайбы до сих пор заставляют собирать на тренировках (улыбается).

— Кто заставляет?

— Возраст заставляет. Я один из самых младших в команде, так что это даже не обговаривается.

— Вы же уже вице-чемпион Олимпиады... Может хватит вам шайбы собирать?

— Нет, я так не думаю. (улыбается)

— Вспоминаете Олимпиаду? Ощущаете, что ваш статус после нее поднялся?

— Уже столько времени прошло... Половина сезона, плей-офф — столько событий. Поэтому Олимпиаду уже не вспоминаю. Я и тогда зимой не сразу осознал, что теперь являюсь призером Олимпийских игр. Только по прилету из Пекина через какое-то время стал по-настоящему понимать, чего добился. Было обидно, что не взяли золото, конечно. Но почти сразу после Игр начал активно тренироваться со «Спартаком», готовиться к плей-офф, так что быстро переключился. В любом случае, Олимпиада — это уже история. Надо двигаться дальше.

— Сильно расстроились, что остались без чемпионата мира, куда сборная России могла поехать с вами в составе?

— А что здесь может расстраивать, когда не от тебя все зависит. Так что все нормально.

— Устраивает ли вас тот календарь следующего сезона, что приняла КХЛ с учетом отсутствия сборных на крупных турнирах?

— У нас сейчас 68 игр в сезоне будет — это нормально. Думаю, что КХЛ придумает что-то еще для заполнения пауз, если они возникнут.

— Вы для себя определились, когда поедете в «Каролину»?

— В прошлом году я подписал со «Спартаком» трехлетний контракт. Осталось еще два года. Надо их отработать. Поэтому об НХЛ пока не думаю. В 2024 году посмотрим, что будет.

— Какие главные цели ставите перед собой на следующий сезон?

— Цели максимальные. Для начала надо попасть в плей-офф КХЛ, а когда попадем — выиграть Кубок Гагарина. Будет играть сборная — попасть в сборную. Все по ситуации, не загадывая.

— Как у вас продвигаются дела на личном фронте. Не планируете официально закреплять отношения с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Варварой Субботиной?

— Пока не планируем. Планируем на следующей неделе в гости к друзьям — вот это есть (улыбается).