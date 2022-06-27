Третьего не будет: «Колорадо» лишил «Тампу» чемпионского хет-трика

«Колорадо» Валерия Ничушкина обыграл в шести матчах «Тампу» и в третий раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее «лавины» становились обладателями этого трофея в 1996 и 2001 годах. Любопытно, что «Колорадо» остается единственной командой в НХЛ, ни разу не уступавшей в финальных сериях. По числу кубков в XXI веке клуб сравнялся с «Лос-Анджелесом» и «Детройтом». Чаще победителями НХЛ становились только «Тампа», «Питтсбург» и «Чикаго».

Промахи Кучерова

Впервые Кубок Стэнли над своей головой поднял российский нападающий Валерий Ничушкин. Он четырежды отличился в финальной серии и он стал 36-м российским хоккеистом в истории, чье имя будет выгравировано на трофее. Триумф дался Ничушкину дорогой ценой — после игры его увозили на тележке. Позднее он выложил в соцсети фотографию своей травмированной ноги. Очевидно, перед последним матчем ему вкололи приличную дозу обезболивающего.

— Хоккеисты «Колорадо» заслуженно выиграли Кубок Стэнли, они играли с позиции силы в финальной серии, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — При этом финал получился очень зрелищным, лучшим за последние три-четыре года. Все-таки в нем встретились две сильнейшие команды по итогам сезона. У «Тампы» были проблемы в третьем-четвертом звеньях. Они не давали нужного качества. У «Колорадо» более ровная команда, поэтому последние звенья тоже сыграли здорово. Ничушкин — молодец! Тренер тоже оценил его. У Валеры же был провал, но в него верили. Труды оказались не напрасными.

Несколько сезонов назад Ничушкин и правда пережил ужасающую безголевую серию — не забивал 91 матч подряд. Над форвардом откровенно насмехались. Но в «Колорадо» у него началась новая жизнь. Ничушкин закрепился в составе, заколотил 25 голов в регулярном чемпионате и крайне полезно сыграл в плей-офф.

Поведя в серии со счетом 3-1, «Колорадо» был в шаге от того, чтобы завоевать титул еще в пятом — домашнем — матче. Но стоит отдать должное характеру «Тампы» — она вырвала победу на выезде. Шестой матч «Лайтнинг» проводили на своей арене и начали мощно — открыли счет после того, как Никита Кучеров выиграл борьбу за чужими воротами, а Стивен Стэмкос воспользовался нерасторопностью защитников на пятаке.

Но хоккеисты «Колорадо» постепенно выровняли игру и сравнял счет во втором периоде — мощнейший бросок удался Натану Маккиннону. А Арттури Лехконен в контратаке вывел гостей вперед. Отличные моменты, чтобы сравнять счет, были у Кучерова, но в первом случае он не попал по воротам, а во втором выручил вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер. После игры Никита был крайне огорчен — накричал на сервисмена, который не мог вовремя подать ему новую клюшку. В гневе был и Андрей Василевский, который, уходя в раздевалку, швырнул о стену шлем. Ненасытность и жажда победы игроков «Тампы», конечно, поражает.

Позитивный тренд

Оформить третье подряд чемпионство и стать полноценной командой-династией «Лайтнинг» не позволили резвые парни из Денвера. «Тампа» осталась доминатором, но не гегемоном. Три финала за три года — солидное достижение, которое будут вспоминать долгие годы. Символично, что два предыдущих финалиста — «Даллас» и «Монреаль» — оставались без плей-офф в следующих после золотой серии сезонах. «Тампа» же держалась в элите — и сомнительно, что детище Джона Купера пикирует через год подобно тем же «Айлендерс», пролетевшим мимо кубковой восьмерки в сезоне-2021/22.

Конечно, «Лайтнинг» многим надоели. Не только из-за двух кубков и трех финалов подряд. «Тампе» нередко фартило в ключевые моменты так, что команду называли главными везунчиками плей-офф. Но не стоит забывать, какой ценой и какими усилиями «Молнии» добивались собственного величия и фарта.

«Колорадо» прошел сопоставимый путь. Сравнения с экс-чемпионом уместны. От «Эвеланш» ждали Кубка последние два-три сезона, но второй раунд до текущего плей-офф оставался потолком.

Новый чемпион — позитивный тренд и несомненное благо для стремящейся к развитию лиги. Это касается не только спортивной части, но и маркетинга, и захвата новых рынков. Денвер — хоккейный город, но после триумфа «Колорадо» интерес к игре там возрастет еще сильнее. НХЛ, как и любому престижному соревнованию, необходимы новые локальные взрывы любви. Лига не обделена вниманием зрителей, но следить за тем, как «Тампа» три года подряд разливает летом пенный напиток, — скучно. Если вы, конечно, не болельщики «Молний». Конкурентная НХЛ заслужила новых героев, новых историй и новых кумиров.

Лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который завершил плей-офф с 27 (8+19) баллами, третий раз в карьере преодолев отметку в 25 очков. Также этот рубеж покорялся Евгению Малкину (дважды), Евгению Кузнецову, Павлу Буре и Александру Овечкину.

Другой лидер «Тампы» Андрей Василевский установил личный рекорд по числу отраженных бросков в плей-офф. Россиянин спас «молний» 693 раза, повторив результат финна Туукки Раска из «Бостона». Больше сэйвов в истории совершали всего семь голкиперов, в том числе и российский рекордсмен — Антон Худобин из «Далласа»-2020.