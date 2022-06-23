«Везина» сильнейшему: как Шестеркин шел к призу лучшему вратарю НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — награды, которую ежегодно вручают лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги. Ранее среди россиян ее обладателями становились Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский. На первое место Шестеркина поставили 29 из 32 генеральных менеджеров клубов лиги. Основы его мастерства были заложены в России, где он играл за московские «Крылья Советов», «Спартак» и питерский СКА, отмечают эксперты.

Рос в конкуренции

Шестеркин проделал большой путь от драфта НХЛ до лучшего вратаря лиги этого сезона. В 2014-м Игорь был основным вратарей молодежки «Спартака» и помог клубу завоевать Кубок Харламова. В тот год «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его на драфте, правда, только под 118-м номером. Тогда же он перешел в СКА (Санкт-Петербург).

В системе армейцев он получал практику в основном в МХЛ и ВХЛ. А вот в Континентальной хоккейной лиге за основу СКА за два года сыграл всего 13 матчей. В сезоне-2016/17 травму получил основной вратарь клуба Микко Коскинен. Игорь стал первым номером и воспользовался предоставившейся возможностью. На его счету было 39 игр, 93,7% отраженных бросков и рекордная «сухая» серия.

В сезоне-2018/19 Коскинен покинул питерский клуб, на смену ему пришел Маркус Хелльберг. Шестеркин на равных конкурировал со шведом, железным первым номером не был ни один из них. Возможно, это побудило Игоря задуматься об отъезде в США, хотя там его не ждали в распростертыми объятиями. Сезон-2019/20 он провел в АХЛ, лишь изредка вызываясь в основную команду «Рейнджерс». В сезоне-2020/21 Игорь стал чаще выступать за главную команду, проведя 35 матчей в НХЛ и закрепившись в основном составе. А прошлым летом он подписал контракт с нью-йоркским клубом на четыре года.

— В СКА была постоянная конкуренция, а это и есть двигатель прогресса, — отметил в интервью «Спорт-Экспрессу» вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг. — Совместная работа с Коскиненом и Хелльбергом в том числе и привела к тому, что он сейчас один из лучших вратарей мира. Думаю, это достижение даст Игорю мотивацию достичь еще больших успехов. Уверен, он понимает, что это только начало и всё еще впереди. Он очень трудолюбивый человек, сам уделял внимание многим деталям. Игорь достиг всего потом и кровью, я лично видел, как он тренируется и работает над собой. Он никогда не расстраивался, несмотря ни на какие сложные ситуации.

В этом регулярном чемпионате Шестеркин стал лучшим по проценту отраженных бросков (93,5%) и по коэффициенту надежности (2,07 пропущенных шайб за 60 минут игрового времени) среди вратарей, сыгравших не менее 25 матчей. По воротам Игоря совершили 1622 броска, а пропустил он лишь 104 шайбы — впечатляющие показатели. Стоит отметить, что вратарь «Рейнджерс» показывает себя отлично не только в равных составах. В меньшинстве он отразил 92,3% бросков.

— Стать лучшим вратарем в НХЛ, где такая сумасшедшая конкуренция, это действительно большое достижение, — отметил «Известиям» трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Хочется пожелать ему еще несколько «Везина Трофи», пусть старается. С такой вдохновенной игрой ему многое по плечу.

Множество рекордов

О блестящей игре Игоря говорит не только полученная «Везина», но и попадание в тройку номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки. Рядом с ним — два уникума современного хоккея: последователь Александра Овечкина Остон Мэттьюс и бесподобный Коннор Макдэвид. Мэттьюс и Макдэвид — фронтмены «Торонто» и «Эдмонтона». Лучший снайпер и лучший бомбардир регулярки. Два системообразующих игрока своих клубов, как и Шестеркин для «Рейнджерс». Да, Игорь занял третье место в этом голосовании, но само попадание в топ-3 — уникальное достижение для вратаря.

Без магии своего голкипера «бродвейцы» вряд ли бы опередили «Питтсбург» и «Вашингтон». Невероятная игра воспитанника «Крыльев Советов» гарантировала место в кубковой восьмерке. О мини-сенсации, устроенной «Рейнджерс» в плей-офф, стоит промолчать, учитывая, что она и не влияла на голосование.

За три года на Манхэттене Шестеркин получил титул короля Нью-Йорка, переписав множество клубных рекордов. Ему понадобилось наименьшее количество матчей для 50 побед среди всех вратарей «Рейнджерс». В плей-офф он побил клубный рекорд по количеству сэйвов за одну игру, по количеству домашних побед и ему потребовалось наименьшее количество матчей для 10 побед. Также он побил рекорд лиги по количеству сэйвов за одну серию.

— Нам остается только гордиться Игорем, он показал невероятную статистику в этом сезоне, — подчеркнул «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. — Он пример для молодых игроков, доказывает, что через труд, терпение и даже неудачи можно пробиться на самый верх. При этом не стоит и обольщаться. Наверняка, главная цель Шестеркина не личные трофеи, а командные призы. В этом плане всей организации «Рейнджерс» еще работать и работать.

Помимо уверенной игры в воротах, Игорь помогал «Рейнджерс» и забивать. В регулярном сезоне у него одна голевая передача, а в плей-офф Шестеркин ассистировал трижды. Еще он продемонстрировал отличное понимание игры, делая скидки своим защитникам, а иногда зарабатывал удаления на себе.