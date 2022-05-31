Вратарский минимум: Шестеркин творит чудеса в плей-офф НХЛ

Второй раунд Кубка Стэнли по сравнению с первым получился пресноватым. Лишь одна серия из четырех добралась до семи матчей, в то время как раундом ранее мы увидели пять решающих игр. «Тампа» без вопросов разнесла лучшую команду регулярного чемпионата — «Флориду», «Эдмонтон» в пяти матчах уничтожил «Калгари». Но ярких событий все равно хватало, а несколько российских хоккеистов стали главными звездами противостояний. В первую очередь речь про Игоря Шестеркина, который проводит выдающийся сезон.

Воля есть, голкипер есть

«Рейнджерс» в этом плей-офф проявляют фантастическую волю к победе. В первом раунде они уступали 1-3 по ходу серии с «Питтсбургом, во втором – 2-3 «Каролине». Но в итоге оба противостояния остались за клубом из Нью-Йорка. Способствовали этому и чудеса в воротах, творимые Игорем Шестеркиным. Фавориты уже в отпуске, а «рейнджеров» ожидает чемпион двух последних лет «Тампа».

Шестеркин проявил себя не только в воротах. В шестом матче на его счету две результативные передачи. Но как же великолепен российский вратарь в решающих матчах! В нынешнем плей-офф «Каролина» выиграла дома все семь матчей их семи. Но в восьмом не смогла ничего поделать с российским вратарем, начав забивать только при счете 0:4. «Мы забили два быстрых гола, и это мне очень помогло. Перед игрой меня немного трясло, но когда вышел на лед, то постарался забыть обо всем. Старался сосредоточиться на шайбе», — рассказал сам Игорь после матча, который «Рейнджерс» выиграли 6:2.

— Очень рад, что «Рейнджерс» идут дальше, — отметил «Известиям» спортивный агент Алексей Дементьев. — Перед началом плей-офф я говорил, что эта команда может удивить во многом благодаря такому сильному вратарю. Перед первым раундом с игрой у Игоря были определенные проблемы. Но в серии с «Каролиной» он собрался и показывает свой лучший хоккей. Зачастую соперники впадают в ступор, когда на последнем рубеже стоит вратарь, который ловит все, хотя количество бросков запредельное. Это, конечно, морально очень сильно давит на соперника. И в ключевые моменты Игорь выручал свою команду.

Шестеркин одержал вторую победу в решающих играх плей-офф НХЛ и сразу вышел на второе место в истории клуба по этому показателю. Больше побед в решающих матчах лишь у бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста — шесть. При этом Лундквист выступал за клуб из Нью-Йорка 15 лет. Для россиянина это всего второй полноценный сезон в НХЛ и первый плей-офф.

— Все российские игроки, выступающие в НХЛ, радуют глаз, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — Шестеркин — красавец, безусловно претендует на MVP сезона, замечательно показывает себя! Он нашел баланс, в его действиях чувствуется уверенность и спокойствие. В Нью-Йорке играть не так уж и просто. Давление на команду оказывается колоссальное.

Третий поход

«Тампу» не остановить — двух кубков подряд Никите Кучерову и компании явно мало. Их соперник во втором раунде — «Флорида» — в регулярке забивала в среднем более четырех шайб за матч и выглядела постабильнее действующих чемпионов. Но в плей-офф все рассыпалось: Сергей Бобровский не мог постоянно тащить «Пантерз» на себе, а в решающий момент его одноклубники делали глупейшие ошибки. Их Кучеров, Стивен Стэмкос и остальные не прощают уже очень давно. Да, и Андрей Василевский вновь показывает запредельный уровень мастерства. В серии с «Флоридой» он оформил свой седьмой сухой матч в плей-офф (среди российских вратарей столько же только у Евгения Набокова), а всего пропустил три шайбы за четыре матча.

— Команда обладает харизмой, а основной костяк хорошо понимает, как распределить силы так, чтобы в мае-июне бороться за Кубок Стэнли, — считает Алексей Дементьев. — При этом я бы не стал говорить, что «Тампа» безоговорочный фаворит в серии с «Рейнджерс». Мы видели и провалы у подопечных Джона Купера, в той же серии с «Торонто». Они выдали пару неудачных игр, чуть не уступив серию. Этим и интересна НХЛ. В этом турнир сложно делать прогнозы и стараться предугадать какие-то вещи. Победителем Кубка Стэнли могут стать самые необычные андердоги.

Безумный Запад

На Западе «Колорадо» изначально считалось безоговорочным фаворитом. У команды просто нет слабых мест. В первом раунде «лавины» прошлись по «Нэшвиллу», выиграв серию всухую, да и в полуфинале конференции достаточно уверенно обыграли «Сент-Луис» (4:2). Главная звезда команды — Нэйтан Маккиннон, блистает атакующий защитник Кэйл Макар, крайне важен для «Колорадо» и российский нападающий Валерий Ничушкин.

27-летний форвард проводит в команде третий сезон, и он стал прорывным. Если за два первых он набрал суммарно 54 (26+28) очка, то в этом — уже 59 (28+31). В том числе — 7 (3+4) очков в 10 матчах плей-офф. Валерий стабильно выходит в первом или втором звене, получает много игрового времени и полезен для команды не только в чужой зоне, но и при нейтрализации ведущих троек соперников.

В финале Западной конференции «Колорадо» предстоит схлестнуться с «Эдмонтоном», за который выступает парочка лучших бомбардиров этого плей-офф: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. У обоих — по 26 (7+19) очков в 12 матчах, феноменальный результат. Но слабые стороны «Эдмонтона» всем известны: помимо двух суперзвезд, в атаке остроты ждать особо не от кого, оборона не впечатляет надежностью, как и 40-летний вратарь Майк Смит. Так что фаворитом в этом противостоянии будет «Колорадо».