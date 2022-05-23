«Надеюсь, когда-нибудь возьмут в сборную на ЧМ и Олимпиаду»

В четверг прошла церемония закрытия сезона КХЛ-2021/2022. Одним из ее участников стал попавший в символическую сборную чемпионата нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин. Он был одной из главных фигур прошедшего первенства и лидером своей команды. Вместе с «Магниткой» 26-летний форвард выиграл регулярный чемпионат и дошел до финала плей-офф. После церемонии Николай Голдобин дал интервью «Известиям», в котором подвел итоги сезона и рассказал о желании снова попробовать себя в НХЛ.

— Можете объяснить, за счет чего провели настолько успешный для себя сезон?

— Да не знаю. Просто сыграл полный сезон в КХЛ. И поверили в меня тренеры. Команда хорошая, все ребята в ней техничные. Думаю, в первую очередь надо сказать спасибо именно команде. Без нее было бы тяжело.

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— Сильно помогло то, как команда перестроилась по сравнению с предыдущим сезоном? Год назад «Металлург» показывал более силовой хоккей, сейчас играл в атаку, с контролем шайбы.

— Да, мы играли в советский хоккей, как многие говорят. Или, не знаю, в бразильский. Было очень приятно в наш стиль играть. Многим нравится такой стиль. Поэтому, думаю, так и игра хорошо пошла.

— Раз хоккей «Магнитки» сравнивают с советским, вас лично с кем сравнивают из наших звезд прошлого?

— Да ни с кем. С Николаем Голдобиным, я думаю (смеется). Меня ни с кем не сравнивают. Играем в свой стиль.

— Сильно подкосила история с тремя последними матчами финала против ЦСКА? («Металлург» был в шаге от завоевания Кубка Гагарина, но проиграл в семи матчах московскому ЦСКА (3:4), ведя в серии 3:1. — «Известия»)

— Да нет, стараюсь забыть. Естественно, было тяжело после игры, само собой. У тех, кто это видел, много эмоций было. А так — стараюсь забыть. Новый сезон впереди. Если останусь в «Металлурге», пойдем за Кубком дальше.

— По информации «Спорт-Экспресса», два клуба НХЛ вами интересуются. Когда будет определенность, останетесь в «Магнитке» или нет?

— Я пока не знаю. Решается.

— Многие сопереживали «Металлургу» в финальной серии против ЦСКА, причем не только болельщики из Магнитогорска и провинции. Ощущали, что многие в России ждут от вас триумфа?

— Само собой. Во-первых, от родных получал поддержку — они очень этого ждали, победы нашей. И близкие мои друзья, и сам Магнитогорск, и другие. Московские люди тоже за нас болели. Но не удалось порадовать их.

— Вы сказали, что нет определенности по поводу клуба. Может состояться ваше возвращение в НХЛ?

— Может. Но пусть будет загадка.

— Для вас принципиально попробовать снова заиграть в НХЛ и добиться того, чего не добились в прошлый период пребывания там?

— Ну хотелось бы, конечно, да. Я много лет там пробыл, восемь лет за океаном провел. Но пока не знаю, где буду. Поэтому не буду ничего говорить.

— Чем впечатлила вас КХЛ за то время, когда вы вернулись в Россию, играли в ЦСКА и «Магнитке»?

— Не знаю. Просто НХЛ — это лучшая лига в мире, все туда стремятся, это не секрет ни для кого. Сморю матчи плей-офф, там, конечно, всё по-другому. У нас в КХЛ тоже была захватывающая игра. Но всё равно там, в НХЛ, немножко по-другому.

— Расстроились из-за недопуска сборной России на проходящий сейчас в Финляндии чемпионат мира? Вы ведь, скорее всего, были бы в числе кандидатов на поездку туда.

— Ну да. Это, конечно, моя мечта. Я за взрослую сборную еще не играл. И в Олимпиаде хотелось бы поучаствовать, но не получилось. Надеюсь, когда-нибудь возьмут в сборную на такие соревнования, как Олимпиада и чемпионат мира.