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Северный поток - 2022: что ждет российскую молодежь в НХЛ

И смогут ли Кочетков, Марченко, Аскаров и другие закрепиться в лучшей лиге мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Совсем недавно завершился сезон КХЛ, но наша лига уже успела недосчитаться нескольких классных хоккеистов. И речь не о легионерах — с тем, что иностранцы будут покидать лигу, нужно смириться. Уже семерых молодых российских хоккеистов пригласили за рубеж, и есть предпосылки к тому, что их число может увеличиться. Например, в НХЛ собрался второй бомбардир регулярного чемпионата Андрей Кузьменко из СКА, а вратарь ЦСКА Иван Федотов готовится к подписанию контракта с «Филадельфией».

Петр Кочетков

Вратарь, «Каролина»

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Петр Кочетков

Петр Кочетков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Кто точно не зря отправился в Северную Америку, так это Кочетков. Перезагрузив карьеру в «Торпедо», Петр подписал контракт с «Каролиной». И фантастически стартовал в АХЛ. Вызов в главную команду не заставил себя ждать, тем более что травму получил основной вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен. Кочеткову дали шанс, и он выиграл три матча из трех. Кто ж знал, что ему еще и в плей-офф доведется сыграть?

В начале второго матча серии форвард «Бостона» Давид Пастрняк нанес травму Антти Раанте, на лед пришлось выходить Кочеткову. И он не подвел! Отразил 30 бросков из 32 и стал третьей звездой матча. А заодно — не дал себя в обиду главному провокатору лиги Брэду Маршану, который пытался вывести российского вратаря из себя. Говорят, что Андерсен скоро вернется в строй, но и с Кочетковым «Каролина» не пропадет.

Кирилл Марченко / Иван Морозов

Нападающий, «Коламбус» / нападающий, «Вегас»

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Кирилл Марченко

Кирилл Марченко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Суперталантливая связка из «Югры» была выкуплена СКА в 2018 году — надежды на Марченко и Морозова были серьезными. Оба постепенно росли и закреплялись не только в составе армейцев, но и в сборной России. Морозов вообще был ключевым центрфорвардом сборной на чемпионате мира – 2021. Но в этом сезоне у обоих игроков что-то не заладилось. В итоге Марченко весь плей-офф провел в ВХЛ, а Морозов перед дедлайном был обменян в «Сочи», где провел остаток сезона.

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Иван Морозов

Иван Морозов (17)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Иван уже дебютировал в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса», но его двухлетний контракт с клубом НХЛ вступает в действие со следующего сезона (пока — пробный с фарм-клубом). Такая же история у Марченко. И шансы заиграть у обоих в НХЛ неплохие. Особенно у Марченко, учитывая не самый сильный состав «Коламбуса». Вот только удивляет легкость, с которой от парней так легко отказались в СКА.

Даниил Журавлев

Защитник, «Колорадо»

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Даниил Журавлев

Даниил Журавлев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожалуй, у «Колорадо» сильнейшая линия обороны в НХЛ. Тут и ярчайший атакующий защитник Кейл Макар, и универсал Девон Тэйвз, и прогрессирующие Боуин Байрэм с Самуэлем Жираром. Так что в целом непонятны перспективы Журавлева в «Эвеланш». Впрочем, рост молодых защитников говорит о том, что в системе «Колорадо» с ними умеют работать, а Даниил начнет именно с фарм-клуба.

Удивительно, что в «Ак Барсе» не сохранили права на игрока. В центральной информационной базе КХЛ Журавлев числится неограниченно свободным агентом. Говорят, что формально права на игрока сохранились и у казанского клуба есть договоренность с агентом Даниила Сергеем Исаковым, что если Журавлев вернется в Россию, то подпишет контракт с «Ак Барсом». Но такие договоренности лучше подкреплять юридически.

Ярослав Аскаров

Вратарь, «Нэшвилл»

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Ярослав Аскаров

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри
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Еще один игрок, который потерял доверие тренерского штаба СКА. Стоит отметить, что заслуженно — выданные ему авансы Аскаров так и не оправдал. Пока он подписал пробное соглашение с «Милуоки», фарм-клубом «Нэшвилла», до конца сезона. Ярослав отправился в США, получит возможность там адаптироваться. А летом подпишет контракт новичка с «Предаторс»: там давно его ждут и не просто так выбирали на драфте в 2020 году под 11-м номером.

Александр Пашин / Богдан Тринеев

Нападающий, «Каролина» / нападающий, «Вашингтон»

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Богдан Тринеев

Богдан Тринеев (88)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оба молодых игрока пока толком и не играли в КХЛ. На счету Тринеева — 1 (0+1) очко в 23 матчах за московское «Динамо», Пашин провел четыре матча за «Салават Юлаев» и набранными очками не отметился. Оба большую часть времени проводили в ВХЛ. Видимо, их это не устраивало. Вот только с отъездом иностранцев у Пашина и Тринеева наверняка было бы больше шансов закрепиться в КХЛ. До НХЛ же им пока очень далеко.

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Александр Пашин (28)

Фото: ТАSS/The Canadian Press/JASON FRANSON

Иван Федотов

Вратарь, «Филадельфия»

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Иван Федотов

Иван Федотов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Официально Федотов еще не подписал контракт с «Филадельфией», но уже намекнул, что хочет попробовать силы за океаном. «Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — заявил Федотов сразу после победы армейцев в финале Кубка Гагарина над «Магниткой».

«Филадельфия» — в кризисе, в этом сезоне команда задолго до окончания регулярки потеряла шансы на выход в плей-офф. Основной вратарь «Флайерз» — вечно подающий надежды Картер Харт, но этот сезон он провалил. Так что Федотов вполне может с ходу занимать пост номер один.

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