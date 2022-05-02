«Когда «Северсталь» забила гол, я начал у мамы в животе пинаться»

Церемония закрытия сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошла в пятницу в Москве. Нападающий тульской команды «Академия Михайлова» Глеб Петров получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата, в котором он забил 42 гола в 55 матчах. После мероприятия уроженец Череповца, которому 10 июля исполнится 21 год, рассказал, как попал в хоккей, поведал о своем пребывании в Северной Америке и планах вскоре дебютировать на взрослом уровне.

— За счет чего провели такой результативный сезон?

— Думаю, что это как минимум большая заслуга болельщиков, которые нас вперед гнали. И большая заслуга моих родных, которые всегда были со мной на связи и помогали мне. А также огромная заслуга моих партнеров по звену Вадима Сивчука и Кирилла Пукело, с кем я практически весь сезон отыграл, с кем получилась даже химия. Я думаю, даже больше это их заслуга, а не моя. Просто в каждом голе я практически оказывался на пустых воротах. И мне нужно было только катнуть ее. В большинстве случаев, когда я забивал, это помощь партнеров.

— Вы уроженец Череповца, хоккейного города. Других вариантов, как идти в хоккей, не было?

— Да, всю хоккейную школу я прошел в Череповце. Уже потом в 18 лет уехал играть в Нижний Новгород, в «Чайку» (молодежная команда нижегородского «Торпедо». — «Известия»). А потом из «Чайки» меня пригласили играть в Тулу. Вариантов кроме хоккея в Череповце у меня не было. Мои родители вместе ходили на хоккей, когда мама была мной беременна. Это был 2001 год, когда «Северсталь» взяла бронзу чемпионата России. Когда наша команда забила гол на одном из таких матчей, я начал у мамы в животе пинаться. И папа сразу подумал, что это будет хоккеист. Уже когда подрос, родители отвели меня в местную хоккейную школу.

— Застали в «Северстали» кого-то из ее звездных воспитанников?

— Да, мы с череповецкими ребятами летом собираемся и катаемся. Правда, не со всеми, но многих знаю. А в детстве ходил на игры Вадима Шипачева, Богдана Киселевича, Максима Чудинова. Также видел некоторых нынешних молодых игроков «Северстали» — Влада Кодолу, Даню Вовченко, которые уже играют в КХЛ. Все они растут, прогрессируют — очень приятно за ними смотреть. За тем, как они прославляют наш родной город.

— Нет желания попробовать вернуться в Череповец с учетом того, что бюджет у клуба небольшой и сейчас из-за сложностей с иностранцами они могут еще больше начать доверять молодым?

— Не знаю пока. Смотря, как карьера сложится. Думаю, все хорошо будет. В любом случае, дома сыграть всегда приятно за родной клуб. Но надо смотреть, каким окажется будущее.

— Ваш клуб основан только в 2018 году, двумя годами ранее был построен стадион в Туле, но о том, что в городе есть хоккей, многие узнали только два сезона назад, когда «Академия Михайлова» стала выступать в МХЛ. Какие там условия для работы?

— Условия там созданы очень хорошие. Все, что нужно для хоккея и нашего развития. Остается только играть и ни о чем не задумываться.

— В прошедшем сезоне еще тульская взрослая команда «АКМ» дебютировала в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Ждете, что вас туда будут чаще подтягивать?

— Я в этом сезоне сыграл уже, хоть и немного — всего шесть игр. Надеюсь, дальше буду больше вызываться в команду и выходить на лед. Время покажет, посмотрим, как получится.

— На вашей арене в Туле в начале мая сборная России проводит выставочные матчи со сборной Белоруссии. Там действительно все есть для игр национальных команд?

— В Туле очень хороший дворец. Все сделано по-человечески, как надо. Думаю, там не стыдно принимать матчи сборной.

— Ждете предложений от клубов КХЛ?

— Пока не знаю, надо сейчас отдохнуть и уже потом с этим разбираться. Сейчас главное после такого тяжелого сезона — иметь отпуск, перезагрузиться и уже потом с новыми силами вникать в эти вопросы.

— Попытки уехать в Северную Америку были?

— Я уже играл там. За команду 15-16 лет. Целый сезон там провел. Даже не знаю, буду ли дальше пробовать туда отправиться. Если когда-нибудь сложится так судьба, почему бы и не поехать.

— Можете рассказать, где конкретно играли за океаном? Город, команда?

— Команда в штате Колорадо, город Денвер. Называлась «Колорадо Эволюшн». Мы там играли еще с русскими ребятами — Егор Чижиков (лучший мой друг, сейчас играет в Финляндии), Сергей Алхимов, который сейчас играет в Вышке в «Омских Ястребах», и Никита Седов, который сейчас в СКА, уже поиграл в КХЛ.

— Как вообще там прошло время? Что нового было по сравнению с Череповцом?

— Первое, что изменилось, — размеры площадок. В Череповце везде играли на больших площадках, а в Северной Америке они, как известно, везде меньших размеров. Поэтому в 15-16 лет хоккей стал даже более быстрый. В целом было очень интересно, мне понравилось.

— Жили в доме у местной семьи, как все молодые европейские хоккеисты, приезжающие в юношеские североамериканские лиги?

— Да, все так. Учились в языковой школе, изучали английский. Сложно было перестроиться — все равно это другая страна, другой язык. Первые недели две вообще ничего не понимал, с переводчиком ходил. Потом уже просто стал понимать, но не мог говорить. И лишь затем начал понимать и говорить так, чтобы меня поняли.

— Любимые места там были?

— Не скажу. Один раз в горы в Колорадо ездили, там очень понравилось. Классно там было. Понравился хоккей на открытом воздухе, на замерзшем озере — прямо канадская классика.