Седьмой раз отмерь: финальная серия КХЛ дошла до последнего матча

Обладатель Кубка Гагарина 2022 года определится по итогам заключительной, седьмой игры финальной серии. Она пройдет 30 апреля в Магнитогорске. Там местный «Металлург» примет московский ЦСКА. 28 апреля в Москве армейцы выиграли 2:1 и сравняли счет в серии — 3:3, хотя по итогам четырех встреч уступали 1:3. Это лишь второй подобный случай в истории КХЛ. «Известия» — о том, как закручивалась интрига в этом противостоянии.

В шаге от трофея

В первом матче серии подопечные Сергея Федорова выиграли в гостях у «Магнитки» — 3:1. Тогда им удалось навязать сопернику плотный хоккей, почти идеально сыграть в обороне и не дать сопернику ничего сделать в своей зоне. Но затем привыкшие к комбинационному стилю хоккеисты «Металлурга» заставили ЦСКА действовать в нужном им ключе.

В итоге во втором матче, в Магнитогорске команды устроили увлекательную перестрелку, которая привела к победе хозяев 6:4. В третьей встрече, уже в Москве, подопечные Ильи Воробьева продолжили гнуть свою линию и разгромили армейцев 4:0. Причем превосходство «Магнитки» ощущалось не только по счету, но и по качеству игры, количеству созданных моментов. Показалось, что ЦСКА не знает, что противопоставить противнику.

В четвертом матче армейцы сумели собраться и в большинстве игровых отрезков доминировали. Но в начале второго периода гости забили гол, перед вторым перерывом выдержали жесточайший прессинг, когда не могли смениться на протяжении шести минут, что обычно в хоккее чревато усталостью и пропущенной шайбой. А в конце основного времени вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин совершил несколько сумасшедших сэйвов, когда казалось, что ЦСКА вот-вот сравняет.

«Магнитка» сумела победить 1:0 уже не за счет красивой игры, а за счет борьбы и характера. Складывалось впечатление, что она по всем параметрам лучше ЦСКА, который играет на пределе своих возможностей. Всё шло к тому, что и последний выигранный матч, ведущий к триумфу в сезоне, не за горами.

В ходе первых четырех игр Сергей Федоров почти не менял состав и сочетания звеньев. Лишь нападающий Александр Попов из-за травмы выбыл из состава. Особенно много вопросов было к паре защитников армейцев Даррен Диц – Богдан Киселевич. После четырех матчей они имели суммарный показатель полезности -5 (плюсы даются игроку, если гол забит в равных составах или меньшинстве в его смене, минусы, если шайба пропущена в равных составах или большинстве, когда он на льду).

ЦСКА возвращается

Перед пятым матчем последовали перестановки. Киселевича убрали из заявки. Зато в нее попал долго не игравший из-за травмы нападающий Данил Юртайкин. В итоге ЦСКА повел 1:0 после двух периодов, но в начале третьего «Металлург» сравнял в большинстве, а затем за 12 минут до конца основного времени забросил вторую шайбу, в этот момент на льду вновь был Диц.

Совсем немного оставалось продержаться «Магнитке», чтобы завоевать Кубок Гагарина. И они почти ничего не дали создать ЦСКА, но в одном из эпизодов за шесть минут до сирены Максим Соркин с передачи Юртайкина сравнял. А в овертайме Клас Дальбек забросил победную шайбу (3:2).

В шестом матче Воробьев впервые за месяц поставил в состав не игравшего из-за травмы защитника Михаила Пашнина, известного умением вести силовую борьбу. Но уже на 4-й минуте повел ЦСКА, счет открыл Владислав Каменев. А через 10 минут розыгрыш большинства завершил голом Михаил Григоренко. Обе шайбы были заброшены с передач Сергея Плотникова, еще год назад игравшего в «Металлурге».

Гости не сдались. За полминуты до конца второго периода Андрей Чибисов сократил отставание. В начале третьего периода «Магнитка» лишилась одного из своих лидеров нападающего Джоша Карри, которого удалили до конца игры за удар плечом в голову защитника ЦСКА Класа Дальбека. Теперь этот эпизод будет рассматривать Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ. Председатель СДК легендарный хоккеист Валерий Каменский не стал говорить, будет ли канадец дисквалифицирован на седьмой матч.

— Грубость, травма, удар в голову, — сказал «Известиям» Каменский. — Но оценивать будет СДК, он и примет решение. Сегодня разошлют материалы по этому эпизоду, завтра рассмотрим.

«Металлург» из-за жесткого фола Карри оказался в меньшинстве на пять минут, но сумел довольно легко его выдержать. Затем сам не реализовал двухминутное меньшинство и больше почти не имел шансов спасти матч. Теперь нас ждет последняя, седьмая встреча. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, которая смогла сравнять счет в финальной серии, проигрывая 1:3. Ранее это в 2012 году сделало московское «Динамо», выиграв финал у омского «Авангарда» (4:3).

— ЦСКА прибавил за счет игровой дисциплины, командной игры, выполнения задания тренерских установок. Не скажу, что «Металлург» сбавил. Просто все матчи равные, и выигрывает тот, кто меньше ошибается. Можно поздравить всех зрителей и хоккейных специалистов с тем, что мы дождались самого интересного — седьмого матча. Это говорит о высоком уровне нашего хоккея. О том, что играют две равные команды, бьются до конца, не уступают друг другу.

Это будет первый с 2016 года случай, когда для выявления обладателя Кубка Гагарина понадобится седьмой матч. Тогда в финале играли те же ЦСКА и «Металлург» и трофей взяла «Магнитка». Ей же покорился седьмой матч в 2014 году, когда был повержен пражский «Лев». Помимо тех двух серий и противостояния «Динамо» с «Авангардом» финалы максимально растягивались в первые два сезона КХЛ. Оба раза успех праздновал казанский «Ак Барс», одолевший в 2009 году ярославский «Локомотив», а в 2010-м — балашихинский ХК МВД.