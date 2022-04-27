«Эту серию «Магнитка» может проиграть только самой себе»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжается финальная серия плей-офф. Магнитогорский «Металлург» 26 апреля мог на своем льду завоевать Кубок Гагарина, если бы выиграл пятый матч у московского ЦСКА. Но армейцы вырвали победу в овертайме (3:2). Этот успех позволил красно-синим сократить отставание в счете в серии до 2:3. Теперь команды возвращаются в Москву, где 28 апреля пройдет шестой матч. В случае победы уральский коллектив завоюет Кубок Гагарина. ЦСКА уже не имеет права на ошибку — команда попытается сравнять счет в серии и перевести противостояние в заключительный седьмой матч, который может пройти 30 апреля в Магнитогорске. О ходе серии, качестве игры команд и их шансах на успех «Известия» пообщались с одним из самых влиятельных хоккейных агентов России Шуми Бабаевым.

— Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров впервые в этой серии пошел на кардинальные перестановки. Он убрал из заявки Богдана Киселевича, чья пара защитников с Дарреном Дицем по итогам первых трех матчей имела показатель полезности «–4», впервые с октября в КХЛ сыграл Данил Юртайкин. Это повлияло на ход пятой игры?

— Думаю, нет. Полагаю, что Магнитогорск сам проиграл пятую встречу. После того как он забил второй гол в третьем периоде и повел в счете 2:1, ни в коем случае нельзя было садиться. Надо было продолжать играть в свой хоккей. Поэтому получилось так неудачно для «Металлурга», что он почти сразу пропустил, позволив ЦСКА сравнять счет. А потом в овертайме случилась неудачная смена, когда три игрока «Магнитки» пошли меняться, оставив двоих в своей зоне. Там уже гол назревал, поскольку пошла серия ошибок, их стало много. А так на протяжении большей части матча «Металлург» контролировал ход встречи.

— Он наиграл на победу?

— А вы посмотрите: в третьем периоде ЦСКА фактически не был в зоне «Магнитки». За исключением двухминутного большинства, которое армейцы получили сразу после второго пропущенного гола. Там пошли сразу моменты, было несколько возможностей для взятия ворот Кошечкина. Но в остальном, когда составы были равные, кроме того ответного гола Соркина, ничего не создали. Можно вспомнить и первый период: там было минут пять, когда ЦСКА практически не заходил в чужую зону. По движению и всему остальному было видно, что «Магнитка» контролирует игру. Повторюсь, считаю, что она сама проиграла матч. Просто, когда счет стал 2:1, у них в зоне обороны играли ребята, которые лучше действуют в атаке. И чуть-чуть не разобрались, провели несколько не очень хороших смен одну за другой.

— В целом вам нравится игра «Магнитки»?

— Да, она играет в свой хоккей, очень интересный. Приятно смотреть.

— Можно сказать, что ЦСКА в этой серии действует на пределе возможностей, а «Металлург» еще может прибавить?

— Я думаю, ЦСКА играет выше своего предела. На мой взгляд, команду истощила серия против СКА. И видно, что ребятам физически тяжело. Но каждый хоккеист армейцев играет выше предела своих возможностей. И им сложно. Хотя если посмотреть четвертый матч, то там был тяжелый отрезок, в котором магнитогорские ребята проявили себя, когда Минулин в одной смене отыграл шесть минут и шесть секунд. В свое время Борис Петрович (Михайлов, легендарный хоккеист и тренер. — «Известия») в одном из интервью сказал: «Покажите мне игрока в нашем хоккее, который может играть две минуты». А в этой серии ребята из «Магнитки» по шесть минут сыграли и не пропустили.

— Получается, в этом финале всё зависит в первую очередь от «Металлурга»?

— «Магнитка» эту серию может проиграть только самой себе. По качеству хоккея, которое она показывает, Кубок Гагарина должен быть у нее. Она играет с запасом. Приятный красивый хоккей. Я как болельщик ЦСКА ничего даже не могу сказать. Люблю такой красивый комбинационный хоккей, в который играет «Металлург».

— Получается, сыграв на пределе своих возможностей, «Магнитка» должна завоевать кубок в одном из двух последних матчей сезона?

— Она и в пятом матче должна была завершать серию, судя по тому, как играла. Но видите, это хоккей. В любом случае с обеих сторон играют ребята, которые не хотят проигрывать. И ЦСКА действует самоотверженно на каждой позиции. Никто не хочет уступать — посмотрите, сколько силовой борьбы. Поэтому армейцы просто так сдаваться не будут. Не в характере этой команды сдаваться просто так, без боя. Они будут еще показывать зубы и до конца биться.