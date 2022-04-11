«Фактически Попов — это играющий тренер ЦСКА»

Как и ожидалось, финалы конференций Кубка Гагарина радуют своей бескомпромиссной борьбой. «Металлург» ведет в серии с «Трактором» (3:1), а ЦСКА вышел вперед в противостоянии со СКА (3:2). Промежуточные итоги этих противостояний в беседе с «Известиями» подвел эксперт КХЛ ТВ, бывший вратарь ЦСКА, «Авангарда» и «Сибири» Александр Фомичев.

— Можно ли сказать, что этот ЦСКА нельзя перетерпеть? СКА выиграл два матча, когда старался играть с позиции силы.

— ЦСКА действительно навязывает свой темп, и думаю, что команда из Санкт-Петербурга может этот темп поддержать. В чем сейчас главная проблема ЦСКА? Это то, что они не так удачно играют во вторых периодах: это видно и по игре, по результатам. Именно в этом компоненте команде Сергея Федорова и нужно добавлять. В целом идет равная игра. Плюс ко всему у ЦСКА не так удачно действуют лидеры и не так здорово, как хотелось бы, получается играть в большинстве. У СКА же, наоборот, и Никита Гусев, и Андрей Кузьменко играют результативно практически в каждом матче. Эти ребята очень индивидуально сильны, и, конечно, за ними нужен глаз да глаз в обороне.

Если говорить по вратарям, то эта серия большая проверка для Ивана Федотова — он никогда еще не играл так высоко в плей-офф. Посмотрим, насколько хватит его характера и умения играть надежно в оставшихся матчах. Что до голкипера СКА Ларса Юханссона, который не так давно играл в ЦСКА, то он очень хорошо знает, на что способны его бывшие партнеры. С другой стороны, игроки москвичей также знают его слабые места. Как говорится, у них все точки пристреляны — хоккеисты ЦСКА знают, куда ему нужно бросать и что делать, чтобы он ошибся. Но Юханссон — опытный боец, который готов потерпеть. Будет интересно посмотреть на то, как он справится с атакой соперника в ближайших матчах.

— Видите ли вы проблему в том, что результат у СКА во многом определяют три игрока: Кузьменко, Гусев и Бурдасов?

— Здесь как раз обратная ситуация — у СКА есть две хорошие тройки. Да, безусловно, им не хватает Йоонаса Кемппанейна — это потеря для питерцев. Но лидеры у них играют на своем уровне. У ЦСКА же, наоборот, не получается раскачать лидеров и получить то, что от них ждут. Но у Федорова здорово действует тройка Соркин–Светлаков–Попов, и считаю, что в какой-то мере ребята в стане СКА ее недооценили. Они действуют более удачно в зоне соперника и поймали кураж. Сейчас у них всё получается, и на данный момент это звено — лидер ЦСКА. Посмотрим, хватит ли их на всю серию.

— Вы три сезона выступали вместе с Александром Поповым за «Авангард». Что делает его особенным и помогает в 40 лет оставаться одним из лучших нападающих ЦСКА?

— Во-первых, он очень умный и креативный игрок. Иногда бывают ситуации, когда нужно сыграть попроще, но Саша ищет какие-то нестандартные решения. В чем его главные качества, помимо того, что он в отличной физической форме? Он очень юркий и может с шайбой пролезть в любое пространство, куда другой игрок не сможет пройти без потерь через оборону соперника. Плюс Попов очень здорово чувствует партнеров. Когда ребята играют с ним в одной тройке, они становятся лучше — именно это и происходит с Максимом Соркиным и Андреем Светлаковым. Не зря Игорь Никитин несколько лет назад вытащил его из «Авангарда». И сейчас он до сих пор играет в ЦСКА, потому что команде нужен такой опытнейший игрок. Попов — лидер как на льду, так и в раздевалке. Фактически Александр — это играющий тренер.

— Для вас стало сюрпризом преображение в ЦСКА Владислава Каменева, который не так давно играл за СКА? Можно ли сказать, что питерцам не хватает его в центральной оси?

— В какой-то мере, да. В ЦСКА Каменев действительно заиграл новыми красками. Поменял команду, поменял тренера. Видимо, Федоров ему больше доверяет и дает ему ценные советы. Всё-таки Сергей индивидуально может очень здорово подсказать — особенно центральным нападающим. У ЦСКА как раз просматриваются такие наигранные комбинации, которые получаются чисто из-за индивидуальных подсказок главного тренера. И в сериях против «Локомотива» и «Динамо» все эти комбинации проходили. Я сразу говорил перед началом финала Запада, что одна из проблем ЦСКА в том, что они относительно легко сыграли в предыдущих раундах. Да, у армейцев до этого тоже были упорные матчи, но всё равно они доминировали и имели преимущество. Со СКА же так играть не получается. Поэтому теперь им нужно проявлять характер и выжимать себя.

— За счет чего «Трактор» может вытащить серию с «Магниткой»?

— Во-первых, у «Трактора» вернулся в состав Лукаш Седлак. Да, прошлый матч он сыграл не так удачно, но он был после травмы, и, естественно, ему нужно было какое-то время на адаптацию. Он может дать команде положительные эмоции и придать энергию, которую приносит своей скоростной игрой и силовыми приемами. Возможно, на выезде сыграет и Теему Пулккинен — это креативный нестандартный нападающий, который неудобен для соперника и вратарей.

Но в целом получается, что магнитогорцы всё равно всё контролируют. Когда нужно, «Магнитка» очень здорово действует в обороне. Василий Кошечкин очень надежно чувствует себя на последнем рубеже. Он ведь практически не ошибается. Конечно, какие-то небольшие погрешности есть, но видно, что Василию хватает сил. При этом тренерский штаб Ильи Воробьева бережет его и старается дать ему отдохнуть, если есть такая возможность. Василий — опытнейший вратарь, который в КХЛ прошел через всё и по-прежнему находится в топе. Если бы вратарь мог быть капитаном команды, то я бы дал ему капитанскую нашивку, потому что на нем построено практически всё.

— Видите ли вы резервы у челябинцев?

— «Трактору» нужно искать варианты для более креативной игры в атаке. У них есть техничные нападающие — тот же Виталий Кравцов. Но пока им не удается раскачать оборону «Магнитки» как следует. Хотя во втором матче, который челябинцы выиграли 6:4, им удалось зацепиться за нужную игру в атаке. Вдобавок к этому у «Трактора» есть защитники, которые могут подключаться к атаке, — те же Ник Бэйлен и Лоуренс Пилут. Но «Магнитка» играет очень грамотно, и им удается ловить ошибки «Трактора» в те моменты, когда Бэйлен пытается идти вперед.

— Согласны, что челябинцам не хватает «инстинкта убийцы»?

— Я бы так не сказал. Они играют против лучшей команды регулярного чемпионата. «Трактор» в последние сезоны с Анваром Гатиятулиным каждый год становится на ступеньку всё выше и выше — команда точечно усиливается. Мне кажется, что они пока просто не готовы к тому, чтобы проходить «Магнитку». Команда Воробьева ведь тоже строилась постепенно. На данный момент Магнитогорск мастеровитее и ребята там лучше понимают, что нужно делать на всех участках льда.