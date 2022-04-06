Равный борт: почему в финалах конференций КХЛ пока синхронные ничьи

В КХЛ в самом разгаре финалы конференций, которые дарят интереснейшие по накалу матчи. В обеих сериях счет пока равный, а это значит, что вся борьба еще впереди. СКА показал, что умеет перестраиваться, нанеся первое поражение ЦСКА в этом плей-офф, а «Трактор» продемонстрировал великолепную результативность. И это в отсутствие своих ключевых форвардов — Лукаша Седлака и Тему Пулккинена, покинувших Россию из-за событий на Украине.

СКА–ЦСКА

1:1

В КХЛ есть такая традиция — каждый год смотреть за тем, как ЦСКА и СКА определяют команду, которая сыграет в финале Кубке Гагарина. Да, армейский финал «Запада» за последние несколько лет настолько набил оскомину, что воспринимаешь его как данность. Однако в этом году столкновение двух местных гегемонов стало одним из главных сюрпризов этого плей-офф. И если СКА Романа Ротенберга все эксперты называли явным претендентом на чемпионство, то в ЦСКА Сергея Федорова после волнообразной и откровенно слабой регулярки верили лишь болельщики москвичей. Тем более что на пути к битве за Кубок Гагарина судьба подкинула ему двух топ-соперников в лице ярославского «Локомотива» и московского «Динамо».

Вот только оказавшись вновь лицом к лицу, обе команды показывают все тот же хоккей, которые мы привыкли видеть в армейских дерби. СКА без наличия четкой системы зачастую делает ставку на контратаки и уповает на мастерство исполнителей вроде Андрея Кузьменко, Никиты Гусева и Антона Бурдасова. ЦСКА методично навязывает сопернику свой темп, который замедляется или ускоряется в нужные моменты, здорово играет в давление в чужой зоне и крайне бережно относится к реализации своих моментов, наказывая питерцев за малейшие ошибки у ворот Ларса Юханссона. И всё это команды дружно посыпают кучей силовых приемов, единоборств и игрой «кость в кость» на каждом участке льда. Стоит признать, что толкотни здесь куда больше, чем в восточной паре.

Проиграв стартовый матч на домашнем льду, команда Ротенберга доказала, что умеет перестраиваться с пассивной игры на активный и сбалансированный атакующий хоккей. Питерцы включили турборежим и буквально осыпали вратаря ЦСКА Ивана Федотова бросками из любых позиций. И теперь, после того как парни Федорова впервые в этом плей-офф позволили сопернику сравнять счет в серии, интересно будет узнать, как главный тренер и хоккеисты ЦСКА отреагируют на первые настоящие трудности этой весной. Впрочем, вряд ли минимальное поражение во втором матче заставит их отказаться от хоккея, который принес отличный результат в противостоянии с двумя грандами.

«Металлург»–«Трактор»

1:1

Стартовый матч серии не порадовал ярким хоккеем: «Трактор» грамотно оборонялся и отвечал голевыми контратаками, а «Магнитка» пыталась взломать защиту соперника. В итоге получилось (3:2 в пользу подопечных Ильи Воробьева), но радости нейтральным болельщикам это не принесло — ожидалось, что прагматичный хоккей в этой серии возьмет вверх.

Во втором матче команды будто подменили. Особенно «Трактор»: челябинцы забросили первую шайбу благодаря размашистой атаке в чужой зоне и в две передачи вскрыли обороняющуюся пятерку соперника. А серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Ткачев дважды замыкал усилия партнеров бросками в касание. В итоге «Трактор» забросил шесть шайб (6:4) и стал самой результативной командой раунда по итогам первых двух матчей, отличившись в них восемь раз.

Фаворита в этой паре выделить сложно. «Трактор» посильнее в обороне, а вратарь Роман Вилл играет увереннее своего визави Василия Кошечкина, которому в этом году исполнится 39 лет. Но в атаке «Магнитка» действует креативнее, а челябинцы играют без своих ведущих нападающих — Лукаша Седлака и Тему Пулккинена. У магнитогорцев же есть потери в оборонительной линии: травмированы Михаил Пашнин, Артем Минулин и Алексей Маклюков. От того, кому удастся безболезненно заменить выбывших, во многом и зависит дальнейший ход серии.

— Обе команды показывает достойную игру, и у каждой есть свои сильные стороны и возможности на реализацию задач на этот сезон, — отметил в разговоре с «Известиями» известный агент Алексей Дементьев. — Думаю, это противостояние может дойти до решающего седьмого матча.

Между тем 5 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона. В нем сыграют наименьшее число участников в истории турнира — 22 клуба. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет.

— Что касается будущего сезона КХЛ, очень многое будет зависеть от того, как будут комплектоваться команды и какие у кого будут финансовые возможности, — продолжил Алексей Дементьев. — Какие-то клубы смогут пригласить иностранцев, какие-то нет. Я думаю, это тоже может стать решающим фактором в борьбе за трофей. Также не менее важно, какие задачи будут стоять у команды по омоложению и изменению состава. Нюансов очень много, сейчас очень сложно об этом рассуждать.

КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей. Уровень пола тоже не изменится — 315 млн.