Ястребиный взлет: чего добился «Авангард» с Бобом Хартли
После четырех лет работы на посту главного тренера «Авангарда» знаменитый канадский специалист Боб Хартли покидает клуб. Об этом он сам объявил 4 апреля на специально организованной пресс-конференции. Его уход во многом закрывает одну из самых ярких эпох в истории КХЛ. Хартли стал самым успешным тренером в истории «Авангарда». В 2019 году он довел команду до финала Кубка Гагарина, а в 2021 году выиграл его, принеся «ястребам» первый в их истории главный трофей лиги.
Приход канадского специалиста весной 2018 года был большим событием не только для омичей, но и для всей лиги. Иностранных тренеров, в том числе из Канады, в российском хоккее было много. Но чаще всего это были специалисты второго эшелона, не добивавшиеся больших успехов на родине. Хартли был одним из немногих исключений. Он стал всего вторым в истории обладателем Кубка Стэнли, работавшим в КХЛ. Первым был другой канадец Майк Кинэн, взявший главный приз НХЛ в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2013 году приехавший работать в магнитогорский «Металлург».
Мимо Омска
Боб Хартли добился своего высшего успеха в 2001 году, выиграв Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Четырьмя годами ранее он привел клуб «Херши Беарс» к победе в плей-офф АХЛ (второй по значимости турнир Северной Америки) и завоеванию приза «Колдер Трофи». «Атланта Трэшерз» единственный раз за 12 лет выступления своей франшизы в сильнейшей лиге планеты (в 2011 году клуб переехал в Виннипег и был переименован в «Виннипег Джетс») вышла в плей-офф именно при Хартли. Случилось это в 2007 году.
А за выход с «Калгари Флеймз» во второй раунд Кубка Стэнли 2015 года Боб получил приз «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру сезона в лиге. При этом 61-летний специалист сумел добиться успеха и в Европе. В сезоне-2011/2012, пока в НХЛ был локаут, он выиграл чемпионат Швейцарии с клубом «Цюрих Лайонс».
После ухода из «Калгари» в 2016 году Хартли больше не работал в НХЛ. Следующие пять лет он возглавлял сборную Латвии, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Именно тогда им заинтересовался «Авангард».
— Было проработано много вариантов при поиске главного тренера, — вспомнил в разговоре с «Известиями» тогдашний президент «Авангарда» Максим Сушинский. — И Олег Знарок, и Илья Воробьев, и Алексей Кудашов. И потом во время чемпионата мира в Копенгагене появилась кандидатура Хартли. Возникла идея его пригласить. Там мы впервые с ним и встретились — Александр Крылов (председатель совета директоров «Авангарда». — «Известия»), Боб и я. Прилетели туда на один день, полночи проговорили. Думаю, для себя Хартли принял решение уже тогда, но чуть позже озвучил его окончательно, когда мы проработали все вопросы и договорились по контракту.
Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли во время встречи в аэропорту города Омска. 2018 год
Следующие три года Боб совмещал работу у «ястребов» и в сборной Латвии. Изначально он ехал в Омск, но спустя несколько месяцев после его назначения в фундаменте местной арене обнаружились трещины, поэтому ее перевели в аварийный режим, а впоследствии снесли. «Авангард» стал проводить домашние матчи в Балашихе. И именно символом подмосковного периода команды стал Хартли.
Пригласивший канадца в клуб председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов говорил, что хотел бы поработать с тренером и после возвращения команды в Омск, где уже почти достроили новую арену и планируют ее открыть 15 сентября 2022 года. Но в итоге вся эпоха Боба оказалась связана только с Балашихой. Изначально ходили слухи, что сам канадец не хочет ехать в далекую Сибирь и готов работать в «Авангарде» только при близости к Москве. Но сам тренер это опроверг.
— Когда я подписал второй контракт с «Авангардом», я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года, — сказал Хартли на прощальной пресс-конференции. — Хоккей дал мне все в жизни, но у меня есть семья. Эти годы мы жили на расстоянии, моя семья была далеко от меня. Много информации, что я не хочу ехать в Омск. Это совершенно не так. Я бы очень хотел пожить в Омске. Я отработал 18 лет на фабрике, вырос в небольшом городе, где, как и в Омске, много снега и холодно. У меня есть сожаление, что я не провел ни одного матча в Омске.
Боб уточнил, что пока не решил, заканчивать ли карьеру тренера, но не исключил, что недавний матч в Магнитогорске был для него последним в профессии. Напомним, на прошлой неделе «Авангард» проиграл в гостях «Металлургу» (0:4) в седьмой игре серии второго раунда плей-офф КХЛ и завершил сезон.
Русский след
За время работы в НХЛ Хартли не раз пересекался с российскими хоккеистами. Опыт работы с ним был разным. Так при Хартли «Колорадо» покинули легендарные советские и российские форварды Валерий Каменский и Алексей Гусаров, выигравшие с клубами Кубок Стэнли в 1996 году. И триумф 2001 года тоже обошелся без наших хоккеистов.
В «Атланте» главной звездой был Илья Ковальчук. Именно он остался самой яркой персоной в истории клуба до его переезда в Виннипег. И, пожалуй, лучшие годы выступлений Кови в НХЛ связаны с Хартли. Также в то время с Бобом успешно сотрудничал наш легендарный форвард Вячеслав Козлов, в 1990-е годы дважды выигравший Кубок Стэнли в «Детройте».
Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли на матче финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ между командами «Авангард» и «Салават Юлаев». 2019 год
Оба наших игрока в дальнейшем пересеклись с Хартли и в «Авангарде». В сезоне-2019/2020 Козлов работал его ассистентом по нападающим и большинству. А Ковальчук перешел в стан «ястребов» в середине прошлого сезона и помог омичам выиграть Кубок Гагарина.
— Мне как игроку «Атланты» всегда импонировала его система, — говорил «Известиям» Вячеслав Козлов. — Поэтому как молодому тренеру было интересно попасть к нему в штаб и поработать вместе. Боб практически не изменился. Может быть, стал чуть помягче по сравнению с 2000-ми годами. Когда я играл в «Детройте», у нас была настолько хорошая команда, что не объяснялось многое из того, что объяснял Боб в «Атланте» и «Авангарде». Могли сделать пару замечаний по каким-то отдельным моментам, но когда шайба выходит из зоны, ты уже сам додумываешь, как к ней подойти, как правильно расположиться, как ее довести до чужих ворот. Если через два–три раза ты не понимал, как это делать, то сразу садился в запас или меньше играл при вбрасываниях. А фишка Боба — всё время объяснять, как вывести шайбу из зоны, как к ней подойти, как поставить коньки. Может быть, он не играл на высоком уровне, но у него есть своя тактика и схема, которая дает результат.
Первый год работы Боба в КХЛ обернулся выходом «Авангарда» в финал Кубка Гагарина. Это было повторение лучшего результата клуба в лиге — ранее «ястребы» выходили в решающую серию только в 2012 году. А в 2019-м команда проиграла в решающей серии московскому ЦСКА (0:4). В тот период в Балашихе раскрылись нападающие Илья Михеев, уехавший в НХЛ, и Денис Зернов.
Следующий сезон оказался не очень успешным. Омичи проиграли в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4). К тому моменту первый двухлетний контракт Хартли заканчивался, но за несколько месяцев до его истечения он был продлен еще на два сезона.
Это привело к триумфу 2021 года. Первому в истории клуба в КХЛ и второму вообще — ранее «Авангард» побеждал в Суперлиге в 2004 году под руководством Валерия Белоусова. В триумфальный прошлый год под руководством Боба раскрылись два молодых игрока — нападающий Егор Чинахов был признан лучшим новичком и после сезона уехал в НХЛ, а защитник Семен Чистяков стал кандидатом в сборную России на минувшую Олимпиаду. В итоге туда поехал другой молодой омич — нападающий Арсений Грицюк, ставший одним из героев Игр в Пекине, где мы взяли серебро. Активно играть в КХЛ он начал в нынешнем сезоне при Хартли.
Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли и игрок ХК «Авангард» Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. 2021 год
— Боб удивил своей сумасшедшей работоспособностью, — подчеркнул Максим Сушинский. — Настоящий профессионал. Каждую минуту отдавал хоккею. Он понимал и знал хоккей, видел и чувствовал игроков. Показывал им каждый момент, каждую ошибку, каждый винтик в игре. И все это подкручивал. Даже я, хоть и поиграл много и везде, не замечал многих моментов, которые замечал Хартли.
Стоит отметить, что в отличие от множества легионеров в отечественном спорте, Хартли не уехал из России в первые дни и недели после начала санкций в отношении нашей страны и давления на работающих в ней иностранцев. Боб доработал свой контракт до конца.
— Это профессионал, поэтому его поведение меня не удивило, — сказал Сушинский. — Если его мнение не будет совпадать с тем, что ему говорят со стороны, он будет действовать так, как считает нужным. Я был на 100% уверен, что Боб доработает контракт с «Авангардом» и не уедет. Тем более, когда мы с ним это соглашение подписывали, он говорил, что оно станет последним. И он хотел его доработать до конца, а не просто бросить все и уехать.
Преемник
Пока не ясно, кто заменит Хартли. В начале сезона говорили, что, если канадец не продлит контракт весной, на его место могут пригласить известного шведа Рихарда Гренборга, выигравшего со своей сборной два чемпионата мира (2018, 2019). Но последние события в мире сводят к минимуму вероятность приезда иностранцев. Относительно кандидатов среди отечественных тренеров пока нет конкретных имен, но ряд СМИ не исключают, что выбор сделают в пользу кого-то из местных помощников Боба.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и игроки во время празднования чемпионства хоккейного клуба «Авангард» у стадиона «Арена «Балашиха»
Речь идет о Дмитрии Рябыкине и Антоне Курьянове. Оба — легенды «Авангарда», в качестве игроков принесшие ему золото Суперлиги-2004 и финал Кубка Гагарина-2012. Рябыкин с 2016 года работает ассистентом главного тренера омичей, помогая Федору Канарейкину, Андрею Скабелке, Герману Титову и Хартли. Курьянов с 2018 года трудился тренером по развитию игроков «Авангарда», а с прошлом года вошел в штаб Боба и отвечал за нападение и большинство.
— Заменить Боба будет очень сложно, — сказал Максим Сушинский. — Даже не знаю, кто его сможет заменить. Сейчас на рынке не так много тренеров осталось. Кто-то из штаба Хартли? Дмитрий Рябыкин давно работал с Бобом и не только с ним. Многого набрался как профессионал. Когда-то надо начинать пробовать себя главным тренером. Не знаю, доверят ему это сейчас или нет.
Добавим, Боб Хартли стал всего вторым иностранным главным тренером в КХЛ, выигравшим Кубок Гагарина после Майка Кинэна.