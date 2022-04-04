Ястребиный взлет: чего добился «Авангард» с Бобом Хартли

После четырех лет работы на посту главного тренера «Авангарда» знаменитый канадский специалист Боб Хартли покидает клуб. Об этом он сам объявил 4 апреля на специально организованной пресс-конференции. Его уход во многом закрывает одну из самых ярких эпох в истории КХЛ. Хартли стал самым успешным тренером в истории «Авангарда». В 2019 году он довел команду до финала Кубка Гагарина, а в 2021 году выиграл его, принеся «ястребам» первый в их истории главный трофей лиги.

Приход канадского специалиста весной 2018 года был большим событием не только для омичей, но и для всей лиги. Иностранных тренеров, в том числе из Канады, в российском хоккее было много. Но чаще всего это были специалисты второго эшелона, не добивавшиеся больших успехов на родине. Хартли был одним из немногих исключений. Он стал всего вторым в истории обладателем Кубка Стэнли, работавшим в КХЛ. Первым был другой канадец Майк Кинэн, взявший главный приз НХЛ в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2013 году приехавший работать в магнитогорский «Металлург».

Мимо Омска

Боб Хартли добился своего высшего успеха в 2001 году, выиграв Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Четырьмя годами ранее он привел клуб «Херши Беарс» к победе в плей-офф АХЛ (второй по значимости турнир Северной Америки) и завоеванию приза «Колдер Трофи». «Атланта Трэшерз» единственный раз за 12 лет выступления своей франшизы в сильнейшей лиге планеты (в 2011 году клуб переехал в Виннипег и был переименован в «Виннипег Джетс») вышла в плей-офф именно при Хартли. Случилось это в 2007 году.

А за выход с «Калгари Флеймз» во второй раунд Кубка Стэнли 2015 года Боб получил приз «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру сезона в лиге. При этом 61-летний специалист сумел добиться успеха и в Европе. В сезоне-2011/2012, пока в НХЛ был локаут, он выиграл чемпионат Швейцарии с клубом «Цюрих Лайонс».

После ухода из «Калгари» в 2016 году Хартли больше не работал в НХЛ. Следующие пять лет он возглавлял сборную Латвии, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Именно тогда им заинтересовался «Авангард».

— Было проработано много вариантов при поиске главного тренера, — вспомнил в разговоре с «Известиями» тогдашний президент «Авангарда» Максим Сушинский. — И Олег Знарок, и Илья Воробьев, и Алексей Кудашов. И потом во время чемпионата мира в Копенгагене появилась кандидатура Хартли. Возникла идея его пригласить. Там мы впервые с ним и встретились — Александр Крылов (председатель совета директоров «Авангарда». — «Известия»), Боб и я. Прилетели туда на один день, полночи проговорили. Думаю, для себя Хартли принял решение уже тогда, но чуть позже озвучил его окончательно, когда мы проработали все вопросы и договорились по контракту.

Ястребиный взлет_2 Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли во время встречи в аэропорту города Омска. 2018 год Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Следующие три года Боб совмещал работу у «ястребов» и в сборной Латвии. Изначально он ехал в Омск, но спустя несколько месяцев после его назначения в фундаменте местной арене обнаружились трещины, поэтому ее перевели в аварийный режим, а впоследствии снесли. «Авангард» стал проводить домашние матчи в Балашихе. И именно символом подмосковного периода команды стал Хартли.

Пригласивший канадца в клуб председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов говорил, что хотел бы поработать с тренером и после возвращения команды в Омск, где уже почти достроили новую арену и планируют ее открыть 15 сентября 2022 года. Но в итоге вся эпоха Боба оказалась связана только с Балашихой. Изначально ходили слухи, что сам канадец не хочет ехать в далекую Сибирь и готов работать в «Авангарде» только при близости к Москве. Но сам тренер это опроверг.

— Когда я подписал второй контракт с «Авангардом», я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года, — сказал Хартли на прощальной пресс-конференции . — Хоккей дал мне все в жизни, но у меня есть семья. Эти годы мы жили на расстоянии, моя семья была далеко от меня. Много информации, что я не хочу ехать в Омск. Это совершенно не так. Я бы очень хотел пожить в Омске. Я отработал 18 лет на фабрике, вырос в небольшом городе, где, как и в Омске, много снега и холодно. У меня есть сожаление, что я не провел ни одного матча в Омске.

Боб уточнил, что пока не решил, заканчивать ли карьеру тренера, но не исключил, что недавний матч в Магнитогорске был для него последним в профессии. Напомним, на прошлой неделе «Авангард» проиграл в гостях «Металлургу» (0:4) в седьмой игре серии второго раунда плей-офф КХЛ и завершил сезон.

Русский след

За время работы в НХЛ Хартли не раз пересекался с российскими хоккеистами. Опыт работы с ним был разным. Так при Хартли «Колорадо» покинули легендарные советские и российские форварды Валерий Каменский и Алексей Гусаров , выигравшие с клубами Кубок Стэнли в 1996 году. И триумф 2001 года тоже обошелся без наших хоккеистов.

В «Атланте» главной звездой был Илья Ковальчук. Именно он остался самой яркой персоной в истории клуба до его переезда в Виннипег. И, пожалуй, лучшие годы выступлений Кови в НХЛ связаны с Хартли . Также в то время с Бобом успешно сотрудничал наш легендарный форвард Вячеслав Козлов, в 1990-е годы дважды выигравший Кубок Стэнли в «Детройте».

Ястребиный взлет_3 Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли на матче финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ между командами «Авангард» и «Салават Юлаев». 2019 год Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Оба наших игрока в дальнейшем пересеклись с Хартли и в «Авангарде». В сезоне-2019/2020 Козлов работал его ассистентом по нападающим и большинству. А Ковальчук перешел в стан «ястребов» в середине прошлого сезона и помог омичам выиграть Кубок Гагарина.

— Мне как игроку «Атланты» всегда импонировала его система, — говорил «Известиям» Вячеслав Козлов. — Поэтому как молодому тренеру было интересно попасть к нему в штаб и поработать вместе. Боб практически не изменился. Может быть, стал чуть помягче по сравнению с 2000-ми годами. Когда я играл в «Детройте», у нас была настолько хорошая команда, что не объяснялось многое из того, что объяснял Боб в «Атланте» и «Авангарде». Могли сделать пару замечаний по каким-то отдельным моментам, но когда шайба выходит из зоны, ты уже сам додумываешь, как к ней подойти, как правильно расположиться, как ее довести до чужих ворот. Если через два–три раза ты не понимал, как это делать, то сразу садился в запас или меньше играл при вбрасываниях. А фишка Боба — всё время объяснять, как вывести шайбу из зоны, как к ней подойти, как поставить коньки. Может быть, он не играл на высоком уровне, но у него есть своя тактика и схема, которая дает результат.

Первый год работы Боба в КХЛ обернулся выходом «Авангарда» в финал Кубка Гагарина. Это было повторение лучшего результата клуба в лиге — ранее «ястребы» выходили в решающую серию только в 2012 году. А в 2019-м команда проиграла в решающей серии московскому ЦСКА (0:4). В тот период в Балашихе раскрылись нападающие Илья Михеев, уехавший в НХЛ, и Денис Зернов.

Следующий сезон оказался не очень успешным. Омичи проиграли в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4). К тому моменту первый двухлетний контракт Хартли заканчивался, но за несколько месяцев до его истечения он был продлен еще на два сезона.

Это привело к триумфу 2021 года. Первому в истории клуба в КХЛ и второму вообще — ранее «Авангард» побеждал в Суперлиге в 2004 году под руководством Валерия Белоусова. В триумфальный прошлый год под руководством Боба раскрылись два молодых игрока — нападающий Егор Чинахов был признан лучшим новичком и после сезона уехал в НХЛ, а защитник Семен Чистяков стал кандидатом в сборную России на минувшую Олимпиаду. В итоге туда поехал другой молодой омич — нападающий Арсений Грицюк, ставший одним из героев Игр в Пекине, где мы взяли серебро. Активно играть в КХЛ он начал в нынешнем сезоне при Хартли.

Ястребиный взлет_1 Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли и игрок ХК «Авангард» Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. 2021 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Боб удивил своей сумасшедшей работоспособностью, — подчеркнул Максим Сушинский. — Настоящий профессионал. Каждую минуту отдавал хоккею. Он понимал и знал хоккей, видел и чувствовал игроков. Показывал им каждый момент, каждую ошибку, каждый винтик в игре. И все это подкручивал. Даже я, хоть и поиграл много и везде, не замечал многих моментов, которые замечал Хартли.

Стоит отметить, что в отличие от множества легионеров в отечественном спорте, Хартли не уехал из России в первые дни и недели после начала санкций в отношении нашей страны и давления на работающих в ней иностранцев. Боб доработал свой контракт до конца .

— Это профессионал, поэтому его поведение меня не удивило, — сказал Сушинский. — Если его мнение не будет совпадать с тем, что ему говорят со стороны, он будет действовать так, как считает нужным. Я был на 100% уверен, что Боб доработает контракт с «Авангардом» и не уедет. Тем более, когда мы с ним это соглашение подписывали, он говорил, что оно станет последним. И он хотел его доработать до конца, а не просто бросить все и уехать.

Преемник

Пока не ясно, кто заменит Хартли. В начале сезона говорили, что, если канадец не продлит контракт весной, на его место могут пригласить известного шведа Рихарда Гренборга, выигравшего со своей сборной два чемпионата мира (2018, 2019) . Но последние события в мире сводят к минимуму вероятность приезда иностранцев. Относительно кандидатов среди отечественных тренеров пока нет конкретных имен, но ряд СМИ не исключают, что выбор сделают в пользу кого-то из местных помощников Боба.

Ястребиный взлет_4 Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и игроки во время празднования чемпионства хоккейного клуба «Авангард» у стадиона «Арена «Балашиха» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Речь идет о Дмитрии Рябыкине и Антоне Курьянове. Оба — легенды «Авангарда» , в качестве игроков принесшие ему золото Суперлиги-2004 и финал Кубка Гагарина-2012. Рябыкин с 2016 года работает ассистентом главного тренера омичей, помогая Федору Канарейкину, Андрею Скабелке, Герману Титову и Хартли. Курьянов с 2018 года трудился тренером по развитию игроков «Авангарда», а с прошлом года вошел в штаб Боба и отвечал за нападение и большинство.

— Заменить Боба будет очень сложно, — сказал Максим Сушинский. — Даже не знаю, кто его сможет заменить. Сейчас на рынке не так много тренеров осталось. Кто-то из штаба Хартли? Дмитрий Рябыкин давно работал с Бобом и не только с ним. Многого набрался как профессионал. Когда-то надо начинать пробовать себя главным тренером. Не знаю, доверят ему это сейчас или нет.

Добавим, Боб Хартли стал всего вторым иностранным главным тренером в КХЛ, выигравшим Кубок Гагарина после Майка Кинэна.