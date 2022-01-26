Сто случилось: Капризов встал в один ряд с Овечкиным и Малкиным

На этой неделе российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал сотый балл в НХЛ, отдав результативную передачу в игре с «Монреалем» (44 гола + 56 передач). Для этого автору золотой шайбы на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане понадобилось всего 92 матча в сильнейшей лиге мира. Только Евгений Малкин, Сидни Кросби и Александр Овечкин выбивали заветную сотню быстрее Кирилла. «Известия» разбирают, как ему это удалось.

Секрет успеха

Если брать карьеру Капризова в целом, можно проследить ее закономерное развитие по нарастающей. Тренировки и товарищеские матчи с молодежной командой «Кузнецкие медведи» с 15 лет. По регламенту в то время в МХЛ начинали играть только с 16-летнего возраста. Дальше дебют за местную команду КХЛ в 17 и два успешных сезона на взрослом уровне. Затем — в 2016 году — переход в «Салават Юлаев», команду с организацией на уровень выше. За один сезон в Уфе Капризов набрал 45 очков в 54 играх.

В 20 лет Капризова купил ЦСКА. С московскими армейцами Кирилл провел три сезона, был вызван на Олимпиаду, где стал самым молодым игроком команды и автором золотой шайбы в ворота сборной Германии . С ЦСКА Капризов дважды выходил в финал Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 стал обладателем долгожданного трофея . Капризов за тот сезон набрал 65 очков в 74 матчах. За всё время игры за столичный клуб нападающий был в лидерах команды по набранным очкам. С каждым годом Капризов только прибавлял . Российский нападающий мог пойти по стопам Никиты Гусева или Александра Барабанова, которые, чтобы уехать в НХЛ, расторгали действующие контракты. Но он остался с ЦСКА, честно отработав свой договор до конца.

Капризова выбрали на драфте НХЛ-2015 только в пятом раунде под скромным общим 135-м номером. При этом он стал первым за 12 лет российским хоккеистом, выбранным «Миннесотой» на драфте. В составе «Уайлд» Кирилл дебютировал лишь спустя пять лет, уже сформировавшимся игроком. И это принесло свои плоды. В 55 матчах в дебютном сезоне российский нападающий набрал 51 очко (27+24) и получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку .

Фото: Global Look Press/Jason Franson Кирилл Капризов (справа)

Одной из самых обсуждаемых новостей минувшего межсезонья стал новый контракт Капризова с «Миннесотой». Сначала стороны долго не могли договориться, но потом стало известно, что нападающий с текущего сезона — самый высокооплачиваемый игрок своей команды, он заработает $45 млн за пять лет . Множество споров и рассуждений появилось на тему полноценной отработки таких больших сумм. И внимания к персоне Капризова со стороны болельщиков и экспертов стало в разы больше.

Поначалу игра у российского нападающего шла не самым лучшим образом, в СМИ после каждой игры «Миннесоты» появлялись заголовки типа «Капризов снова не забил. Неужели на него давит большой контракт?». Болельщики также возмущались отсутствием результативности у звездного форварда, всё чаще в комментариях стали появляться нелестные отзывы об игре Капризова. Здесь стоит учитывать и тот факт, что из-за долгих попыток договориться об условиях нового соглашения Кирилл прибыл в расположение команды позже всех.

Но со временем форвард все-таки нащупал свою игру и стал приносить результативные баллы в свой и командный зачеты. В текущем сезоне у нападающего 49 очков (17+32) в 37 матчах.

— У Кирилла классный сезон, — отметил в беседе с «Известиями» член Зала славы IIHF, чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин. — Хочу пожелать ему удачи в следующих играх. Пускай побольше забивает. Так что — всего наилучшего. Как я оценю 100 набранных очков в НХЛ? Чем больше Кирилл играет, тем больше у него будет достижений. Сравнивать Капризова с другими смысла нет. Он классный хоккеист, наша суперзвезда, поэтому желаю ему удачи.

100 очков в НХЛ

Кирилл Капризов разместил свою фамилию рядом с Овечкиным, Кросби, Малкиным и Макдэвидом в списке игроков, которым понадобилось наименьшее количество игр для достижения отметки в 100 результативных баллов. И не просто попал в этот список, а еще и расположился на одном уровне с Коннором Макдэвидом. Обоим нападающим понадобилось 92 матча.

Значит ли это, что Капризов может в будущем стать таким же высококлассным нападающим, как наши главные звезды за океаном? В этом нет ни капли сомнения. Уровень таланта этого парня вполне сопоставим с Овечкиным и Малкиным, по крайней мере, он им точно не уступает. Единственное, чем история Кирилла отличается от наших суперзвезд, — играть в НХЛ он уехал в более зрелом возрасте. Но это решение было целесообразным, и Капризов это доказывает.

Фото: REUTERS/David Berding-USA TODAY Sports

— Кирилл — молодец! Даже не могу ответить на вопрос, ожидал ли, что мой воспитанник окажется в одном ряду с Овечкиным и Малкиным, — признался «Известиям» первый тренер хоккеиста Андрей Лучанский. — Капризов не останавливается, развивается. Вот и всё. Уровень НХЛ другой по сравнению с КХЛ, но и Капризов поднялся на уровень выше. Хочу пожелать Кириллу здоровья, а также пусть в каждом матче его сопровождает удача.