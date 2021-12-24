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Сюжет:

«У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде»

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин — о решении НХЛ не отпускать хоккеистов в Пекин и своем выступлении в этом сезоне
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) ожидаемо приняла решение о недопуске представителей своих клубов до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, о чем стало известно 23 декабря. Таким образом, вторую Олимпиаду подряд пропустят игроки сильнейшего клубного турнира в мире. Во многом на это решение повлияла новая волна пандемии COVID-19 в США и Канаде, из-за которой уже более ста хоккеистов НХЛ в последние недели сдали положительные тесты на коронавирус. 50 матчей перенесены, а 21 декабря лига приостановила регулярный чемпионат на пять дней. Из заокеанских россиян, в частности, лишился шансов поехать на Игры защитник «Аризоны Койотис» Илья Любушкин. Четыре года назад, выступая в КХЛ за ярославский «Локомотив», он получил травму и не смог побороться за место в заявке сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане, ставшей победной для нашей страны. В интервью «Известиям» 27-летний хоккеист поделился мнением о решении НХЛ, рассказал об обстановке в США и оценил выступление своей команды в этом сезоне.

«Даже маски никто не спрашивает»

Для вас решение НХЛ отказаться от участия в Играх было ожидаемым?

— Всё к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи. Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла.

Сильное разочарование испытываете, что лишились шансов поехать на Олимпиаду?

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— Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде. У кого-то он еще будет, но всё равно обидно, что придется ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное.

Как теперь оцените шансы сборной России на Олимпиаде, без игроков НХЛ?

— Я знаю многих ребят, которые играют в КХЛ, не только в «Локомотиве». У меня там много друзей. И уверен, что в сборной России получится собрать отличную команду, которая достойно выступит на Олимпиаде в Пекине.

Вам не везет с Олимпиадами. Перед золотым Пхёнчханом были в составе на Кубке Первого канала, но потом травмировались, сейчас лишены даже формальных шансов поехать. Сильно теперь мотивированы побороться за место в составе через четыре года?

— Мотивация всегда должна присутствовать у спортсмена. Без нее сложно играть. Поэтому она есть и будет, 100%.

Как обстановка с ковидом в «Аризоне»?

— У нас несколько человек находятся в ковид-протоколе. Но у них просто положительные тесты. Особо никаких симптомов болезни нет.

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В некоторых штатах США нет жестких ограничений, даже на домашнем матче «Вегаса» были полные трибуны, у вас на «Хила Ривер-Арене» собирается не меньше 10 тыс. зрителей.

— В Аризоне всё спокойно. Даже маски никто не спрашивает. И, по-моему, у нас нет никаких ограничений для болельщиков.

Сильно это отличается от других штатов?

— У нас губернатор так решил. В Нью-Йорке считают по-другому. Или вот пример: недавно у «Аризоны» был выезд в Сиэтл. Там везде спрашивают маски. Чтобы в ресторан сходить, нужен QR-код. Всё зависит от твоего штата, губернатора, его политики. Кто-то хочет принимать какие-то меры предосторожности, кто-то не хочет. Такая здесь система.

«Всё в руках у Ярославля»

Ваша команда сейчас последняя по набранным очкам в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. С чем связаны такие результаты?

— Если вы видели, у нас поменялось большое количество игроков. Совершенно новая команда, новый тренерский штаб. Думаю, адаптация к новой системе всё равно займет какое-то время. Еще надо подстроиться подо всё это. И со временем должна улучшиться сыгранность. С этим всем связываю такие проблемы.

— Что лично вам дали эти перемены?

— Думаю, в этом сезоне мне доверяют больше, чем в предыдущие годы выступлений в НХЛ. Я себя намного комфортней чувствую в этих условиях, чем раньше. Выхожу на лед в каждом матче, мне дают большее количество игрового времени. Теперь я могу думать только о хоккее, а не о том, почему меня не ставят на матчи.

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Раньше ваша игра в «Аризоне» ассоциировалась с силовыми приемами и множеством борьбы. В этом сезоне требования изменились?

— Да нет, я стараюсь играть в свою игру. Всё равно есть какой-то определенный стержень, который ты не должен особо менять. Я стараюсь придерживаться своих сильных качеств. Просто повторюсь: в этом сезоне меньше нервов трачу на то, чтобы думать, поставят меня в состав на тот или иной матч или нет. Играю в свой хоккей и получаю от этого удовольствие.

Получается хоть как-то следить за КХЛ?

— Я в основном слежу только за Ярославлем. Мне это интересно. Конечно, не удается постоянно смотреть большое количество игр «Локомотива». Но с удовольствием смотрю их, когда есть время.

Удивились их провальному старту в этом сезоне? Как сейчас оцениваете перспективы команды?

— Оцениваю оптимистично. Хорошая команда, хороший состав. И сейчас пришел очень сильный тренерский штаб, который знает, что делать (Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов. — «Известия»). Это отличные специалисты, которые доведут «Локомотив» до хороших результатов. Плюс сейчас они усилились двумя качественными канадскими хоккеистами — Брэндоном Козуном, который уже недавно был в «Локомотиве», и защитником Брэндоном Гормли. Думаю, подписали их потому, что хотят усилиться перед оставшейся частью чемпионата. Так что всё в руках у Ярославля.

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