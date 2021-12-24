Национальная хоккейная лига (НХЛ) ожидаемо приняла решение о недопуске представителей своих клубов до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, о чем стало известно 23 декабря. Таким образом, вторую Олимпиаду подряд пропустят игроки сильнейшего клубного турнира в мире. Во многом на это решение повлияла новая волна пандемии COVID-19 в США и Канаде, из-за которой уже более ста хоккеистов НХЛ в последние недели сдали положительные тесты на коронавирус. 50 матчей перенесены, а 21 декабря лига приостановила регулярный чемпионат на пять дней. Из заокеанских россиян, в частности, лишился шансов поехать на Игры защитник «Аризоны Койотис» Илья Любушкин. Четыре года назад, выступая в КХЛ за ярославский «Локомотив», он получил травму и не смог побороться за место в заявке сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане, ставшей победной для нашей страны. В интервью «Известиям» 27-летний хоккеист поделился мнением о решении НХЛ, рассказал об обстановке в США и оценил выступление своей команды в этом сезоне.

«Даже маски никто не спрашивает»

— Для вас решение НХЛ отказаться от участия в Играх было ожидаемым?

— Всё к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи. Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла.

— Сильное разочарование испытываете, что лишились шансов поехать на Олимпиаду?

— Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде. У кого-то он еще будет, но всё равно обидно, что придется ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное.

— Как теперь оцените шансы сборной России на Олимпиаде, без игроков НХЛ?

— Я знаю многих ребят, которые играют в КХЛ, не только в «Локомотиве». У меня там много друзей. И уверен, что в сборной России получится собрать отличную команду, которая достойно выступит на Олимпиаде в Пекине.

— Вам не везет с Олимпиадами. Перед золотым Пхёнчханом были в составе на Кубке Первого канала, но потом травмировались, сейчас лишены даже формальных шансов поехать. Сильно теперь мотивированы побороться за место в составе через четыре года?

— Мотивация всегда должна присутствовать у спортсмена. Без нее сложно играть. Поэтому она есть и будет, 100%.

— Как обстановка с ковидом в «Аризоне»?

— У нас несколько человек находятся в ковид-протоколе. Но у них просто положительные тесты. Особо никаких симптомов болезни нет.

— В некоторых штатах США нет жестких ограничений, даже на домашнем матче «Вегаса» были полные трибуны, у вас на «Хила Ривер-Арене» собирается не меньше 10 тыс. зрителей.

— В Аризоне всё спокойно. Даже маски никто не спрашивает. И, по-моему, у нас нет никаких ограничений для болельщиков.

— Сильно это отличается от других штатов?

— У нас губернатор так решил. В Нью-Йорке считают по-другому. Или вот пример: недавно у «Аризоны» был выезд в Сиэтл. Там везде спрашивают маски. Чтобы в ресторан сходить, нужен QR-код. Всё зависит от твоего штата, губернатора, его политики. Кто-то хочет принимать какие-то меры предосторожности, кто-то не хочет. Такая здесь система.

«Всё в руках у Ярославля»

— Ваша команда сейчас последняя по набранным очкам в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. С чем связаны такие результаты?

— Если вы видели, у нас поменялось большое количество игроков. Совершенно новая команда, новый тренерский штаб. Думаю, адаптация к новой системе всё равно займет какое-то время. Еще надо подстроиться подо всё это. И со временем должна улучшиться сыгранность. С этим всем связываю такие проблемы.

— Что лично вам дали эти перемены?

— Думаю, в этом сезоне мне доверяют больше, чем в предыдущие годы выступлений в НХЛ. Я себя намного комфортней чувствую в этих условиях, чем раньше. Выхожу на лед в каждом матче, мне дают большее количество игрового времени. Теперь я могу думать только о хоккее, а не о том, почему меня не ставят на матчи.

— Раньше ваша игра в «Аризоне» ассоциировалась с силовыми приемами и множеством борьбы. В этом сезоне требования изменились?

— Да нет, я стараюсь играть в свою игру. Всё равно есть какой-то определенный стержень, который ты не должен особо менять. Я стараюсь придерживаться своих сильных качеств. Просто повторюсь: в этом сезоне меньше нервов трачу на то, чтобы думать, поставят меня в состав на тот или иной матч или нет. Играю в свой хоккей и получаю от этого удовольствие.

— Получается хоть как-то следить за КХЛ?

— Я в основном слежу только за Ярославлем. Мне это интересно. Конечно, не удается постоянно смотреть большое количество игр «Локомотива». Но с удовольствием смотрю их, когда есть время.

— Удивились их провальному старту в этом сезоне? Как сейчас оцениваете перспективы команды?

— Оцениваю оптимистично. Хорошая команда, хороший состав. И сейчас пришел очень сильный тренерский штаб, который знает, что делать (Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов. — «Известия»). Это отличные специалисты, которые доведут «Локомотив» до хороших результатов. Плюс сейчас они усилились двумя качественными канадскими хоккеистами — Брэндоном Козуном, который уже недавно был в «Локомотиве», и защитником Брэндоном Гормли. Думаю, подписали их потому, что хотят усилиться перед оставшейся частью чемпионата. Так что всё в руках у Ярославля.