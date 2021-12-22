Игры, которые сократили: звезды НХЛ не поедут в Пекин

Вечером 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что ее игроки не поедут на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Участившиеся случаи выявлений за океаном у хоккеистов признаков заболеваний ковидом оставляли мало надежд, что НХЛ разрешит им ехать в столицу Китая. А когда на днях лига прервала на пять дней розыгрыш регулярного чемпионата, многим стало ясно, что соответствующее решение организации — вопрос времени. И вот теперь этот момент наступил: главный старт четырехлетия пройдет без лучших игроков планеты.

Пандемийная атака

Олимпиада в Пекине должна была стать первой за восемь лет, в которой примут участие представители НХЛ. Впервые в истории сильнейшая лига мира отпустила своих звезд на Игры в 1998 году в японском Нагано. Подобное повторялось и на четырех следующих Олимпиадах — Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014. Накануне Игр-2018 в корейском Пхенчхане НХЛ и Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось договориться о страховке для игроков и разделении коммерческих прав. В итоге в Играх участвовали представители КХЛ, европейских национальных чемпионатов, а также низших североамериканских лиг.

В отношении Пекина долгое время ситуация была более оптимистичной. В сентябре НХЛ объявила, что отпустит своих игроков в столицу Китая. Правда, глава организации Гарри Бэтмен тогда оговорил возможность изменить решение , если эпидемиологическую обстановку в Поднебесной сочтут опасной для здоровья хоккеистов.

Игры, которые сократили_1 Александр Овечкин Фото: Global Look Press/John McCreary

Отказаться отпускать игроков на Олимпиаду НХЛ могла до 10 января — так было прописано во всех документах, регулировавших взаимоотношения между лигой и МОКом. Но ситуация разрешилась раньше. В декабре COVID-19 накрыл не Китай, а Канаду и США. В результате уже на прошлой неделе публику шокировал аномально длинный список зараженных хоккеистов. В тот момент он превысил 100 человек.

Пошли повальные переносы матчей. К 22 декабря было перенесено на неопределенные сроки 50 встреч регулярного чемпионата. При этом не все клубы шли на крайние меры. В некоторых южных штатах не просто разрешали играть, но позволяли делать это при полных трибунах. Так, например, случилось в ночь на среду по московскому времени в Лас-Вегасе, где местный «Вегас Голден Найтс» принимал на своем льду «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Кроме того, этот матч стал последним перед пятидневным перерывом, введенным НХЛ по договоренности с профсоюзом игроков. Лига решила приостановить турнир до католического Рождества. Клубы ушли на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на коронавирус. В случае стабилизации эпидемиологической обстановки 27 декабря соревнование возобновится.

Игры, которые сократили_2 Стивен Стэмкос Фото: Global Look Press/Chris Young

Также, по данным ряда североамериканских СМИ, на решение НХЛ повлиял тот факт, что она не договорилась с МОКом о ковидном регламенте для хоккеистов на территории Пекина во время Олимпиады. В частности, ее не устроил введенный местными властями жесткий COVID-протокол, согласно которому спортсмен с положительным тестом на коронавирус должен был пройти карантин длиной пять недель. Впрочем, ходили разговоры, что эти меры могут быть смягчены, но окончательное решение пока не принято.

— Не могу сказать, что это решение НХЛ совсем уж ожидаемое, — поделился мнением с «Известиями» известный хоккейный агент Шуми Бабаев. — Все до последнего сопротивлялись этим обстоятельствам, боролись. Но, как я понимаю, решающим стало то, что лига так и не дождалась от китайцев окончательного ответа по ковид-протоколу, по срокам карантина для игроков с положительным тестом. Кроме того, не могло не повлиять то, что сейчас происходит в самой Северной Америке, где очень много ребят заболело коронавирусом. Бессимптомно, но случаев много. А если бы то же самое произошло и в Китае, то были бы проблемы у ребят и команд НХЛ.

Игры, которые сократили_4 Евгений Малкин Фото: Global Look Press/Kyle Ross/Icon Sportswire

При этом до сих пор неясно, когда и каким образом будут сыграны перенесенные матчи . Вроде бы очевидным вариантом выглядят конец января и февраль, в нынешнем календаре НХЛ пустые из-за Олимпиады. Но даже после отказа лиги от поездки ее игроков в Пекин заполнить эту паузу не так просто, так как на большинстве стадионов эти дни расписаны под различные концертные и развлекательные мероприятия.

Судьбы звезд

Ряд звезд НХЛ уже выразили сожаление, что не смогут поехать в Пекин. Среди них трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби. А один из лидеров обладателя двух последних Кубков Стэнли «Тампы» Стивен Стэмкос и вовсе заявил, что у него, вероятно, не будет возможности выиграть Олимпиаду. В 2026 году, когда теоретически игроки НХЛ смогут поехать на Игры в итальянскую Кортина’Д’Ампеццо, Стэмкосу будет 36 лет.

Игры, которые сократили_5 Никита Кучеров Фото: Global Look Press/Dirk Shadd

Те же проблемы у многих российских знаменитостей 2000–2010-х годов. Для Александра Овечкина и Евгения Малкина Пекин-2022 мог оказаться последним шансом на победу в Олимпиаде — единственного крупного турнира, который они не выигрывали. В 2026 году обоим будет в районе 40 лет. Бывает, что и в таком возрасте люди добиваются успехов, но шансов на это гораздо меньше, чем было бы сейчас.

Более молодое поколение, которое олицетворяют Никита Кучеров и Артемий Панарин, либо перешагнуло за 30-летний рубеж, либо подбирается к нему. Таким образом, отказ НХЛ ехать в Пхенчхан и в Пекин лишил этих игроков возможности выступить на Олимпиаде в самом расцвете. Стоит отметить, что те же Кучеров и Панарин вообще ни разу не участвовали в Играх. В 2026 году у них еще могут быть шансы поехать туда, но в возрасте 33–35 лет бороться за победу, скорее всего, окажется гораздо сложнее.

Зато многим представителям КХЛ вновь, как и четыре года назад, выпадает шанс побороться за самые престижные медали в мировом хоккее. Некоторые из этих кандидатов сыграли на прошлой неделе на Кубке Первого канала. Капитаном той сборной России был Егор Яковлев, которому в 2018 году как раз посчастливилось взять золото в Корее.

Игры, которые сократили_3 Сидни Кросби Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire

Тогда большие вопросы вызывало решение не взять на турнир блиставшего в составе казанского «Ак Барса» центрфорварда Владимира Ткачева. Сейчас он выступает за идущий в группе лидеров регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» и принял участие в Кубке Первого канала. Возможно, со второй попытки он попадет на главный турнир четырехлетия. По словам другого участника прошедшего Кубка Первого канала Александра Кадейкина, он пока не обращает внимания и не просчитывает шансы попасть в Пекин.

— Понятно, что идет волна, идет ажиотаж, — сказал Кадейкин в интервью «Известиям» за несколько часов до решения НХЛ. — Журналистам и спортивной общественности это интересно. Люди всё это обсуждают. Но надо понимать, что у хоккеистов сейчас идут игры через день. На прошлой неделе я сыграл три матча за три дня. И еще смотреть, думать о том, кто на какой позиции будет играть, прикидывать и оценивать шансы — голова лопнет. Поэтому самый правильный рецепт: делать свое дело, выполнять задание и быть полезным своей команде. Думаю, тогда и шансы будут расти. А если будешь думать о шансах, то потеряешь в игре. Если потеряешь в игре, шансы будут падать. Поэтому голову надо поменьше этим забивать. Надо фокусироваться на своей игре, приносить пользу, и тогда всё придет.