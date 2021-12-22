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Игры, которые сократили: звезды НХЛ не поедут в Пекин

Новая волна пандемии в Северной Америке оставила Олимпиаду-2022 без лучших игроков
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Игры, которые сократили: звезды НХЛ не поедут в Пекин
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2021-12-22 20:04:39
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Вечером 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что ее игроки не поедут на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Участившиеся случаи выявлений за океаном у хоккеистов признаков заболеваний ковидом оставляли мало надежд, что НХЛ разрешит им ехать в столицу Китая. А когда на днях лига прервала на пять дней розыгрыш регулярного чемпионата, многим стало ясно, что соответствующее решение организации — вопрос времени. И вот теперь этот момент наступил: главный старт четырехлетия пройдет без лучших игроков планеты.

Пандемийная атака

Олимпиада в Пекине должна была стать первой за восемь лет, в которой примут участие представители НХЛ. Впервые в истории сильнейшая лига мира отпустила своих звезд на Игры в 1998 году в японском Нагано. Подобное повторялось и на четырех следующих Олимпиадах — Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014. Накануне Игр-2018 в корейском Пхенчхане НХЛ и Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось договориться о страховке для игроков и разделении коммерческих прав. В итоге в Играх участвовали представители КХЛ, европейских национальных чемпионатов, а также низших североамериканских лиг.

В отношении Пекина долгое время ситуация была более оптимистичной. В сентябре НХЛ объявила, что отпустит своих игроков в столицу Китая. Правда, глава организации Гарри Бэтмен тогда оговорил возможность изменить решение, если эпидемиологическую обстановку в Поднебесной сочтут опасной для здоровья хоккеистов.

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Global Look Press/John McCreary

Отказаться отпускать игроков на Олимпиаду НХЛ могла до 10 января — так было прописано во всех документах, регулировавших взаимоотношения между лигой и МОКом. Но ситуация разрешилась раньше. В декабре COVID-19 накрыл не Китай, а Канаду и США. В результате уже на прошлой неделе публику шокировал аномально длинный список зараженных хоккеистов. В тот момент он превысил 100 человек.

Пошли повальные переносы матчей. К 22 декабря было перенесено на неопределенные сроки 50 встреч регулярного чемпионата. При этом не все клубы шли на крайние меры. В некоторых южных штатах не просто разрешали играть, но позволяли делать это при полных трибунах. Так, например, случилось в ночь на среду по московскому времени в Лас-Вегасе, где местный «Вегас Голден Найтс» принимал на своем льду «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Кроме того, этот матч стал последним перед пятидневным перерывом, введенным НХЛ по договоренности с профсоюзом игроков. Лига решила приостановить турнир до католического Рождества. Клубы ушли на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на коронавирус. В случае стабилизации эпидемиологической обстановки 27 декабря соревнование возобновится.

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Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Фото: Global Look Press/Chris Young

Также, по данным ряда североамериканских СМИ, на решение НХЛ повлиял тот факт, что она не договорилась с МОКом о ковидном регламенте для хоккеистов на территории Пекина во время Олимпиады. В частности, ее не устроил введенный местными властями жесткий COVID-протокол, согласно которому спортсмен с положительным тестом на коронавирус должен был пройти карантин длиной пять недель. Впрочем, ходили разговоры, что эти меры могут быть смягчены, но окончательное решение пока не принято.

Не могу сказать, что это решение НХЛ совсем уж ожидаемое, — поделился мнением с «Известиями» известный хоккейный агент Шуми Бабаев. — Все до последнего сопротивлялись этим обстоятельствам, боролись. Но, как я понимаю, решающим стало то, что лига так и не дождалась от китайцев окончательного ответа по ковид-протоколу, по срокам карантина для игроков с положительным тестом. Кроме того, не могло не повлиять то, что сейчас происходит в самой Северной Америке, где очень много ребят заболело коронавирусом. Бессимптомно, но случаев много. А если бы то же самое произошло и в Китае, то были бы проблемы у ребят и команд НХЛ.

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Global Look Press/Kyle Ross/Icon Sportswire

При этом до сих пор неясно, когда и каким образом будут сыграны перенесенные матчи. Вроде бы очевидным вариантом выглядят конец января и февраль, в нынешнем календаре НХЛ пустые из-за Олимпиады. Но даже после отказа лиги от поездки ее игроков в Пекин заполнить эту паузу не так просто, так как на большинстве стадионов эти дни расписаны под различные концертные и развлекательные мероприятия.

Судьбы звезд

Ряд звезд НХЛ уже выразили сожаление, что не смогут поехать в Пекин. Среди них трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби. А один из лидеров обладателя двух последних Кубков Стэнли «Тампы» Стивен Стэмкос и вовсе заявил, что у него, вероятно, не будет возможности выиграть Олимпиаду. В 2026 году, когда теоретически игроки НХЛ смогут поехать на Игры в итальянскую Кортина’Д’Ампеццо, Стэмкосу будет 36 лет.

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Global Look Press/Dirk Shadd

Те же проблемы у многих российских знаменитостей 2000–2010-х годов. Для Александра Овечкина и Евгения Малкина Пекин-2022 мог оказаться последним шансом на победу в Олимпиаде — единственного крупного турнира, который они не выигрывали. В 2026 году обоим будет в районе 40 лет. Бывает, что и в таком возрасте люди добиваются успехов, но шансов на это гораздо меньше, чем было бы сейчас.

Более молодое поколение, которое олицетворяют Никита Кучеров и Артемий Панарин, либо перешагнуло за 30-летний рубеж, либо подбирается к нему. Таким образом, отказ НХЛ ехать в Пхенчхан и в Пекин лишил этих игроков возможности выступить на Олимпиаде в самом расцвете. Стоит отметить, что те же Кучеров и Панарин вообще ни разу не участвовали в Играх. В 2026 году у них еще могут быть шансы поехать туда, но в возрасте 33–35 лет бороться за победу, скорее всего, окажется гораздо сложнее.

Зато многим представителям КХЛ вновь, как и четыре года назад, выпадает шанс побороться за самые престижные медали в мировом хоккее. Некоторые из этих кандидатов сыграли на прошлой неделе на Кубке Первого канала. Капитаном той сборной России был Егор Яковлев, которому в 2018 году как раз посчастливилось взять золото в Корее.

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Сидни Кросби

Сидни Кросби

Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire

Тогда большие вопросы вызывало решение не взять на турнир блиставшего в составе казанского «Ак Барса» центрфорварда Владимира Ткачева. Сейчас он выступает за идущий в группе лидеров регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» и принял участие в Кубке Первого канала. Возможно, со второй попытки он попадет на главный турнир четырехлетия. По словам другого участника прошедшего Кубка Первого канала Александра Кадейкина, он пока не обращает внимания и не просчитывает шансы попасть в Пекин.

— Понятно, что идет волна, идет ажиотаж, — сказал Кадейкин в интервью «Известиям» за несколько часов до решения НХЛ. — Журналистам и спортивной общественности это интересно. Люди всё это обсуждают. Но надо понимать, что у хоккеистов сейчас идут игры через день. На прошлой неделе я сыграл три матча за три дня. И еще смотреть, думать о том, кто на какой позиции будет играть, прикидывать и оценивать шансы — голова лопнет. Поэтому самый правильный рецепт: делать свое дело, выполнять задание и быть полезным своей команде. Думаю, тогда и шансы будут расти. А если будешь думать о шансах, то потеряешь в игре. Если потеряешь в игре, шансы будут падать. Поэтому голову надо поменьше этим забивать. Надо фокусироваться на своей игре, приносить пользу, и тогда всё придет.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года.

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