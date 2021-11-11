Молодая гвардия: смогут ли наши хоккеисты выиграть в Финляндии

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10-14 ноября. Состав у нашей команды экспериментальный. Большая ее часть — это хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.

Молодежь и шестеро «зрелых»

Второй год подряд на первый этап Евротура едет очень молодая сборная России.

— В связи с тем, что команду в Финляндию везет Олег Браташ (главный тренер молодежной сборной), будут, понятное дело, просматриваться ребята на молодежный чемпионат мира, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт КХЛ ТВ, бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» Кирилл Корнилов.

Но если в прошлом году Игорь Ларионов взял на аналогичные состязания исключительно будущих участников МЧМ, то теперь под руководством Олега Браташа все же сыграют несколько зрелых спортсменов.

— Кстати, что касается последних изменений, которые были внесены в состав незадолго до отъезда, то эти шесть новых игроков — достаточно опытные ребята, — подчеркнул Кирилл Корнилов. — Тот же Александр Елесин, который, если вдруг что, сможет постоять за молодых пацанов. Потому что все-таки что шведы, что финны, что чехи будут играть весьма боеспособными составами без привлечения большого количества молодежи. Изменения в сборной России наверняка произошли для того, чтобы создать в команде необходимый баланс, который в первоначальном списке, на мой взгляд, несколько отсутствовал.

Компания молодых хоккеистов усилена парнями, которые ярко проявили себя в первые месяцы КХЛ, но ранее не играли за сборную. Среди них, например, Дмитрий Рашевский из московского «Динамо» и Никита Тертышный из «Трактора». Кирилл Корнилов видит в данном обстоятельстве плюс.

— Если раньше мы возили уже состоявшихся мастеров и первоначальной задачей у нас была победа на каждом этапе Евротура, то в последние пару сезонов мы решили идти по несколько иному пути, — продолжил эксперт. — Мы собираем сильнейших на домашний этап Евротура, а на европейские возим тех ребят, которым есть что доказывать, для которых вызов в национальную сборную — не просто какая-то рутина, а действительно большое событие в их карьере. Поэтому здесь можно только порадоваться такой тенденции — и в принципе смотреть исключительно позитивно на подобные перемены.

Сравнивая шансы

В сборную Швеции обычно вызывается много игроков КХЛ, однако в этот раз из их числа в команду попал только вратарь СКА Ларс Юханссон. Остальные шведские хоккеисты выступают в домашнем чемпионате или в Швейцарии. Но знакомых имен тут достаточно — бывший центрфорвард «Ак Барса» и «Локомотива» Антон Ландер, экс-игрок «Монреаля» Якоб де ла Роз, выступавший в прошлом сезоне за «Спартак» защитник Эмиль Юсе. Что же до чехов, то их состав не впечатляет: знакомых спортсменов немного, а КХЛ представляют лишь три игрока. Защитники Якуб Ержабек («Спартак») и Давид Скленичка («Йокерит») проводят не самый удачный сезон, хотя перебравшийся в межсезонье в «Нефтехимик» Лукаш Клок неплохо проявляет себя.

Учитывая эти факты, нельзя назвать нашу команду аутсайдером. Год назад в аналогичной ситуации, как уже отмечалось, мы отправили на Кубок Карьяла полностью молодежную сборную — и выиграли турнир. Сейчас же команда сильнее, а мотивация как у юниоров, так и у чуть более старших хоккеистов — сумасшедшая.

— Шансы на победу, конечно, высокие, — сказал Кирилл Корнилов. — Мы же везём не каких-то непроверенных игроков. Это ребята, которые получают постоянное игровое время в сильнейшем европейском чемпионате — КХЛ. И в прошлом сезоне наша молодежь уже доказала, что может на равных бороться с мужиками. Поэтому шансы, безусловно, есть. Тут надо понимать, что для многих молодых пацанов, для которых вызов в национальную сборную вообще стал первым в их карьере, это очень хорошая мотивация и замечательный стимул себя проявить.

Перспективный Мичков

Главный талант нашего хоккея, 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, может стать самым молодым игроком в истории сборной России. Действующий рекордсмен, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже передал ему привет в видеопослании.

— Понятное дело, что, скорее всего, нынешнее положение Мичкова — это аванс, но не замечать такой большой талант мы просто не имеем права, — уверен Кирилл Корнилов. — Поэтому Мичкова сейчас стоит по возможности максимально привлекать. Необходимо, конечно, постараться избежать медных труб, чтобы парень звезду не словил, но, тем не менее, надо дать ему прочувствовать все вот эти моменты, связанные с вызовом в национальную сборную. Потому что это реально серьезный талант, один из сильнейших игроков на многие годы вперед. Ну и будем надеяться, что он дебютирует. Для него даже пара минут будет большим событием в жизни в таком возрасте.

Олимпиада: шанс для Воронкова?

Олег Браташ на пресс-конференции заявил, что в этом составе сборной есть кандидаты на участие в Олимпиаде.

— Честно говоря, стопроцентных кандидатов не вижу, — сказал «Известиям» Кирилл Корнилов. — Если мы говорим, что на Олимпиаду поедут хоккеисты из НХЛ, то тогда в этом составе, на мой субъективный взгляд, тех ребят, которые совершенно точно отправятся в Пекин, нет.

Многое будет зависеть от того, получится ли амнистировать нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ).

Одним из кандидатов может стать 21-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

— У Воронкова, конечно, определенные перспективы есть, но называть его прямо «железным» кандидатом я бы не стал, — заключил Кирилл Корнилов. — Потому что он хотя и доминирует, конечно, в «Ак Барсе», но ему пока еще не хватает стабильности. А на краткосрочном турнире, тем более когда ты будешь сражаться против лучших игроков, любая ошибка может тебе очень дорого обойтись. Но если все же кто-то понадобится из нашего внутреннего чемпионата, то, безусловно, Дмитрий — один из потенциальных кандидатов.

Состав сборной России

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (оба — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Никита Тертышный, Виталий Абрамов (оба — «Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Василий Пономарев («Спартак»), Иван Чехович («Торпедо»), Иван Зинченко («Витязь»).

Расписание матчей сборной России

Россия — Финляндия, 11 ноября (19:30 мск)

Россия — Швеция, 13 ноября (15:00 мск)

Россия — Чехия, 14 ноября (14:30 мск)