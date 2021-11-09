Петербургское лидерство: как СКА стал флагманом российского хоккея

За последние годы хоккейные болельщики привыкли к тому, что главными силами в Континентальной хоккейной лиге являются две армейские команды — ЦСКА и СКА. В последние два сезона для клубов КХЛ было введено новое ограничение — они не имеют права тратить на зарплаты более 900 млн руб. Многие предполагали, что армейские команды на этом фоне потеряют свою силу, но эти ожидания сбылись лишь отчасти. Столичный ЦСКА действительно серьезно просел после того, как команде пришлось отпустить часть игроков-лидеров. А вот у СКА все гораздо лучше, причем не только в настоящем, но и в перспективе. «Известия» разбирались, за счет чего Петербург остался флагманом российского хоккея.

История лидерства

ЦСКА и СКА оставались бесспорными лидерами на протяжении многих лет. Кубок Гагарина над головой поднимали и хоккеисты других клубов — «Металлурга», «Ак Барса» и «Авангарда», но на долгой дистанции у московского и петербургского коллективов конкурентов не было .

ЦСКА чаще выигрывал регулярный чемпионат, СКА стабильнее выступал в плей-офф. Напомним, что у петербуржцев 6 финалов конференций подряд (рекорд лиги) и два Кубка Гагарина (2015, 2017) против одного такого трофея у ЦСКА (2019). Москвичи четырежды участвовали в финалах, но выиграть главную серию сезона смогли только однажды.

После введения ограничений на зарплаты игрокам для клубов КХЛ, в столичном ЦСКА начали оптимизацию. Клубу пришлось отпустить часть сильных игроков. В результате, сейчас команда располагается располагаются на третьем месте в конференции с четырехочковым отставанием от петербуржцев .

А вот у СКА дела идут даже лучше прежнего — команда весь сезон держится на первом-втором месте в Западной конференции и неплохо играет с прямыми конкурентами, даже несмотря на то, что первое армейское дерби осталось за москвичами .

Пирамида хоккейного развития

Один из главных секретов успеха — в отличие от одноклубников из Москвы, СКА раньше начал готовиться к введению потолка зарплат: в команде давно перестали заключать контракты выше рыночной стоимости. Кроме того, в СКА начали активно вводить в состав молодых игроков. По правилам КХЛ, заработки хоккеистов младше 21 года не учитываются под потолком зарплат .

В итоге клуб получил сразу два преимущества — пространство для финансового маневра и большое количество сильной молодежи в основе и рядом с ней.

За последние годы в Петербурге создали целую хоккейную пирамиду — во главе основа СКА, под ней команда Высшей лиги «СКА-Нева» и две команды из Молодежной лиги — «СКА-1946» и «СКА-Варяги» .

Такого нет ни у одного другого клуба в России . Нынешний лидер Восточной конференции магнитогорский «Металлург», к примеру, не имеет фарм-клуба в ВХЛ, а действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», создал команду в Высшей лиге только перед началом этого сезона и результатами «Омские Крылья» не блещут — сейчас команда идет на 16-м месте в ВХЛ.

Между тем, «СКА-Нева» борется за первое место в лиге, а на первых ролях в команде — совсем молодые игроки: 18-летние нападающие Илья Иванцов и Никита Чибриков, 19-летний защитник Никита Смирнов и 21-летний вратарь Дмитрий Николаев.

«СКА-1946» также находится в тройке лидеров МХЛ, но подробнее стоит рассказать о «СКА-Варягах» — эту команду осознанно формируют из 16-17-летних хоккеистов. Юниоры получают бесценный опыт в матчах против соперников, которые на 2-3 года старше их. У «Варягов» нет шансов завоевать Кубок Харламова, но на следующие ступени выпускники клуба переходят более подготовленными, чем сверстники, не имеющие возможности регулярно играть в МХЛ.

В текущем сезоне, например, шесть матчей за «Варягов» провел 16-летний Матвей Мичков, которого многие называют главным талантом поколения. В этих играх форвард забросил восемь шайб и отдал пять результативных переда ч.

Возвращение россиян из НХЛ

Одной из серьезных проблем российского хоккея в последнее время оставался массовый отток российских хоккеистов за океан. Об этом говорил, в том числе, Владимир Путин .

СКА ответственно отнесся к словам президента – армейцы уже давно проводят политику по возвращению игроков на родину. Только в нынешнем сезоне по инициативе руководства армейцев во главе с Романом Ротенбергом из-за океана пригласили сразу трех сильных игроков: Никиту Гусева, Валентина Зыкова и Александра Волкова .

Примечательно, что Зыков родился и начал заниматься хоккеем в Петербурге, а москвич Волков четыре сезона выступал за клубы из системы СКА в МХЛ и ВХЛ, пока не решился уехать в «Тампу».

Главной новостью октября в КХЛ стало возвращение героя Олимпиады-2018 Гусева. В золотом финале Пхенчхана он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. До отъезда в Америку нападающий четыре года защищал цвета СКА, выиграл с командой Кубок Гагарина.

В НХЛ у техничного, но негабаритного форварда полностью проявить себя не получилось, хотя в первом сезоне за «Нью-Джерси» он играл ярко и результативно — набрал 44 очка в 66 матчах. Однако потом Гусева обменяли во «Флориду», а в сентябре этого года он пробивался в состав «Торонто», но в итоге вернулся в СКА и с первых матчей стал набирать очки.

Теперь Зыков в Петербурге, по сути, перезагружает карьеру — за прошлый сезон он провел всего семь матчей в шведском МОДО. Тогда форвард ждал шанса вернуться в НХЛ и поэтому не спешил заключать контракт с клубом КХЛ. Сейчас Зыков все-таки решился на возвращение. По словам нападающего, он вернулся в том числе и потому, что у него будет возможность играть в родном городе. В первых матчах за СКА Зыков забил уже три гола.

Если Гусев и Зыков заключили контракты до конца сезона, — хотя армейцы наверняка предложат им новые соглашения, — то Александр Волков останется в СКА как минимум на четыре года .

Напомним, фактурный нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», но играл за этот клуб мало и сам прошлой зимой попросил обмена в «Анахайм», где ситуация не сильно улучшилась, и Волков вернулся в Петербург .

Развитие молодежи

Особую ставку в СКА делают на молодых игроков. В этом есть и прагматичные соображения, связанные с нюансами потолка зарплат, но в основе все равно лежит работа на будущее российского хоккея.

В последние годы СКА — главный донор сборной России. В ноябре армейцы отправили в сборные разных возрастов сразу 17 хоккеистов. За национальную сборную сыграют восемь хоккеистов из Петербурга, за олимпийскую — четверо, за молодежную — пятеро.

Никакого «блата» в таком представительстве нет. В этом случае, скорее клуб помогает сборным, чем сборные что-то дают клубу: отъезд больших групп хоккеистов мешает подготовке команды во время пауз на матчи Еврохоккейтура, а параллельно с молодежным ЧМ и вовсе идут решающие игры «регулярки». Тем не менее, СКА всегда легко отпускает игроков и тренеров в сборные России.

Национальная команда едет на Кубок Карьяла экспериментальным составом, с большим количеством молодежи. Всем представителям СКА в этой команде не больше 20 лет.

Следующее поколение СКА — это Ярослав Аскаров, Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов. 19-летний вратарь Аскаров уже провел первый матч «на ноль» в КХЛ, защитник Кирсанов в 18 лет уже играл в плей-офф, а 19-летний нападающий Хуснутдинов набрал 11 очков в нынешнем сезоне.

Академия на 2 тысячи воспитанников

Не секрет, что немало талантов, которые растут в СКА, приехали из других городов. Для современного спорта это нормальное явление. Можно вспомнить, что «Барселона» нашла Лионеля Месси в Аргентине, а Артемий Панарин в раннем детстве уехал из Челябинска в школу подмосковного «Витязя».

Однако петербургская публика особенно ценит собственных воспитанников. В Ледовом всегда тепло приветствовали Максима Соколова, даже если он приезжал в составе команд-соперников. Уроженец Петергофа Александр Барабанов был особенной гордостью местных болельщиков — он пробился из СКА в сборную России и стал олимпийским чемпионом.

СКА активно работает над тем, чтобы в команде появлялись новые Соколовы и Барабановы. В 2016 году клуб построил современный «Хоккейный город» — базу рядом с Ледовым дворцом, где квартируют все 4 команды системы СКА, а также занимаются дети из школы «Армия СКА». Самые значимые хоккейные школы Петербурга и Ленинградской области несколько лет назад были объединены в единую Академию СКА. Сегодня в ней обучаются более 2 тыс. человек .

Регулярные аншлаги

В докоронавирусные времена СКА стабильно входил в число самых посещаемых хоккейных клубов Европы. Армейцам было сложно обойти только швейцарский «Берн», который играет на арене, вмещающей 17 тыс. болельщиков — домашняя арена СКА рассчитана на 12,3 тыс. зрителей. Иногда петербуржцев обходило также минское «Динамо», но тоже только за счет чуть более вместительной арены .

При этом был очевиден потенциал роста СКА. Во время плей-офф билеты на матчи команды разлетались через считанные минуты после старта продаж в Интернете. В декабре 2018 и 2019 годов хоккеисты играли вынесенные матчи на футбольной «Газпром Арене».

Оба раза там проводили армейское дерби, и на трибуны приходило более 60 тыс. зрителей. Эти встречи вошли в топ самых посещаемых матчей за всю историю хоккея.