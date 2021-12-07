Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным

США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине . Не исключено, что этому примеру последуют и союзники американцев — например, Великобритания, Канада и Австралия, хотя в МИДах последних двух стран «Известиям» заявили, что окончательного решения на этот счет пока не принято . Другие партнеры Вашингтона, как заметили «Известиям» эксперты, могут отказаться от визитов официальных делегаций на Игры в Пекин под предлогом опасений из-за пандемии. Китай в ответ заверил, что вообще-то американских чиновников на Олимпиаду даже не приглашали , а их отсутствие никоим образом не скажется на успешном проведении зимних Игр.

Долгая раскачка

Бойкот февральским Олимпийским и Паралимпийским играм в Китае, о котором официально сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, будет носить дипломатический характер. В знак выступления против приписываемых Китаю нарушений прав человека в Синьцзяне на соревнования не поедут официальные лица Штатов, но американские спортсмены примут в них участие .

Особой неожиданностью такое решение США не стало. С подачи американцев тема бойкота зимних Игр 2022 года всплыла в новостной повестке еще весной этого года — даже до того, как другая азиатская столица Токио определилась с возможностью проведения на фоне пандемии коронавируса летней Олимпиады у себя.

Нынешним летом несколько американских сенаторов внесли в нижнюю палату конгресса резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Одновременно с этим другая группа сенаторов предлагала вычеркнуть из законопроекта о расходах пункт о финансировании правительственных поездок на Игры.

А уже к началу ноября на столе у президента Джо Байдена, утверждала газета Washington Post, лежала рекомендация объявить наконец дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае. Но на фоне первого виртуального саммита с китайским лидером, прошедшего 15 ноября, президент США, похоже, постеснялся поднимать тему бойкота как до общения с Си Цзиньпином, так и сразу после. Тем более, что и китайский лидер, вопреки ожиданиям, так и не пригласил своего американского визави посетить Олимпиаду в Пекине .

Прибавится ли в полку?

Еще в апреле представитель Госдепа США Нед Прайс признал, что Вашингтон обсуждает «скоординированный бойкот» со своими союзниками . Однако на этой неделе Джен Псаки дала понять, что США предоставили им право самим решать, присоединяться к демаршу или нет.

— Трудно предугадать, какая страна присоединится к дипломатическому бойкоту США против Пекина. Но с учетом роста скептицизма относительно Китая во внешнеполитических кругах Запада, Австралия, Канада и Великобритания также могут официально подключиться к протесту , — сказал «Известиям» эксперт в области спортивной дипломатии, руководитель программы спорта, политики, управления и международного развития Эдинбургского университета Ли Чон У.

Ранее политики этих трех стран не раз открыто обсуждали возможность демонстративного неприезда своих правительственных делегаций в Пекин. Но 7 декабря в МИД Австралии «Известиям» сказали, что соответствующее решение еще не принято. В канадском ведомстве ответили примерно в том же ключе .

— Канада по-прежнему глубоко обеспокоена тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими ближайшими партнерами, — пояснили «Известиям» в МИД Канады.

Источник в британском МИД между тем сказал газете Washington Post, что тема бойкота будет обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств G7 10-12 декабря в Ливерпуле , и до ее окончания официального решения Лондона ждать не стоит.

Примечательно, что наряду с США Австралия, Канада и Великобритания оказались в числе 20 стран мира, которые не стали подписываться под резолюцией о перемирии на период Олимпийских и Параолимпийских Игр , выдвинутой 173 членами ООН на последней сессии Генассамблеи ООН. Традиция принимать такой документ в преддверии Олимпиад с призывом откладывать все войны и конфликты на время Игр была возобновлена ООН в 1993 году, и с тех пор лишь КНДР и Израиль отказывались подписываться под такими резолюциями.

Под благовидным предлогом

Сейчас же, к слову, этот документ не подписала и Япония — член G7 и союзник США. Впрочем, и в Токио пока не приняли решение об участии высокопоставленных лиц в зимних играх в Пекине, сказали «Известиям» в пресс-службе японского МИД, выразив надежду, что мероприятия «пройдут в соответствии с олимпийской и паралимпийской философией, как фестиваль мира».

— Другие союзники США в Азии, такие как Южная Корея и Япония, будут тщательно выверять свое решение, поскольку они не могут игнорировать плотные экономические отношения с Китаем. Вполне возможно, что эти страны официально не направят свои политические делегации в Пекин из-за пандемии, но подразумевая этим и дипломатическую поддержку США , — заметил Ли Чон У.

Так, к слову, поступила Новая Зеландия. Сразу после объявления из Вашингтона заместитель премьера Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде в Пекине, но мотивировал такое решение опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19.

И пока что единственным государством, официально объявившим дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине еще до американцев, стала маленькая Литва . Но во многом ее безрассудная смелость стала отражением того факта, что терять Вильнюсу уже нечего. После того, как 18 ноября в этой прибалтийской стране было открыто представительство Тайваня, Пекин отозвал из Литвы своего посла, понизил статус дипмиссии с посольства до представительства, а также вычеркнул Литву из базы данных своей таможенной системы, что свело на нет возможности литовцев торговать с Китаем.

Вас и не ждали

В Китае бойкот США назвали «серьезным нарушением Олимпийского духа», «позерством и политической манипуляцией» . А официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзюнь еще до его объявления пригрозил «решительными контрмерами», отметив, что демарш «повлияет на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях».

Главным же в китайских СМИ стал нарратив о том, что американцев вообще-то никто никуда не приглашал, и их отсутствие точно не испортит Китаю праздник.

« Только очень самовлюбленные люди будут считать свое отсутствие мощным бойкотом… Вы те люди, кого жители Пекина хотят видеть меньше всего », — написал в Twitter главред Global Times Ху Сицзинь, давно снискавший славу главного антагониста Штатов в медийном пространстве КНР. «Никому не будет дела до того, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году », — вторил ему представитель посольства Китая в США.

— Отсутствие мировых лидеров на Олимпийских играх, безусловно, нежелательная ситуация для Китая, но неявка высоких гостей не является и катастрофическим моментом для страны, поскольку число политических делегаций на Олимпийских играх в любом случае будет небольшим из-за пандемии, — заметил Ли Чон У.