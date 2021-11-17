На свой взгляд: США и Китай подвели итоги саммита лидеров

США и Китай обнародовали некоторые детали виртуального саммита Си Цзиньпина и Джо Байдена . Китайская пресса преподнесла в качестве главного успеха согласие Штатов выдавать многократные годовые визы журналистам КНР. В Вашингтоне же в первую очередь отметили согласие Пекина начать диалог о стратегической стабильности , от которого последний в прошлом неизменно открещивался. Тем не менее официальные комментарии сторон по итогам переговоров намекают на то, что две крупнейшие державы по-прежнему по-разному смотрят на многие вещи .

Кто о чем

Ни одна из сторон не опубликовала стенограмму разговора Си Цзиньпина и Джо Байдена, продлившегося 3,5 часа . Но спустя сутки после виртуального общения лидеров и МИД Китая, и Белый дом обнародовали собственные комментарии , приоткрывшие завесу тайны над тем, удалось ли главам двух соперничающих держав о чем-то договориться.

На свой взгляд Президент Джо Байден во время виртуального саммита с президентом Китая Си Цзиньпином Фото: Global Look Press/Sarah Silbiger

Судя по тону китайских СМИ, одним из главных достижений для Пекина стало обязательство США выдать журналистам из КНР годовые многократные визы. Вопрос был не из праздных : в марте 2020 года Штаты объявили целый ряд китайских СМИ иноагентами, вынудив 60 журналистов покинуть страну, а затем срок пребывания сотрудников СМИ КНР в США был урезан до 90 дней. В ответ Пекин выслал из страны журналистов крупнейших американских газет и ввел дополнительные визовые ограничения против медиакомпаний США. Сейчас же Китай пообещал облегчить жизнь иностранных журналистов и ответить зеркально, как только решение Штатов вступит в силу.

— Иностранным журналистам становится всё труднее спокойно работать в Китае. И всё, что облегчает ограничения для иностранной прессы, является хорошей идеей, — сказал «Известиям» профессор истории и политики современного Китая в Оксфордском университете Рана Миттер. — Но важно, чтобы иностранные журналисты получали еще больше возможностей для работы в стране, ведь Китай сможет рассказать свою историю лишь тогда, когда сможет отвечать на честные, жесткие вопросы прессы.

Для Вашингтона меж тем одним из главных итогов общения лидеров стала готовность Пекина провести переговоры по ядерной «стратегической стабильности» . В прошлом КНР неоднократно отвергала любые обсуждения своего ядерного потенциала и отклоняла предложения примкнуть к переговорам США и России по разоружению, ссылаясь на то, что арсенал Китая в разы меньше, чем у двух стран.

на свой взгляд Фото: TASS/EPA/WU HONG

Но при этом есть данные, что республика его активно наращивает. На прошлой неделе Пентагон заявил, что к 2030 году КНР рассчитывает увеличить свои запасы ядерных боеголовок вчетверо — до 1000 штук (у самих США их сейчас порядка 3800). Беспокоит Вашингтон и возведение Китаем сотни шахт для межконтинентальных баллистических ракет, а также недавнее предполагаемое испытание Пекином гиперзвукового оружия с ядерным потенциалом.

Эти проблемы «имеют огромное значение для национальной безопасности Америки», отметил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который и сообщил, что «два лидера согласились с тем, что мы будем стремиться начать обсуждение вопросов стратегической стабильности» .

При этом он подчеркнул: переговоры с Китаем не будут вестись на том же уровне, что и диалог о стратегической стабильности с Россией, добавив, что ядерный аспект во взаимоотношениях США и Китая «менее зрелый» в сравнении с отношениями с РФ.

— Пока всё выглядит так, что США подталкивают Китай к этой теме. Но нет никаких явных признаков того, что Пекин действительно относится к ней с энтузиазмом , — заметил «Известиям» эксперт пекинского Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун. — В марте этого года Си Цзиньпин объявил, что Китай собирается ускорить строительство систем стратегического сдерживания высокого уровня. Так что сейчас для КНР не самое подходящее время думать об ограничениях. Стороны могли согласиться начать общую дискуссию, но в ближайшее время не смогут достичь какого-либо ощутимого соглашения. И тут не должно быть высоких ожиданий.

Согласья нет

Что касается остальных тем, затронутых в разговоре Байдена и Си, то, судя по итоговым заявлениям МИД КНР и Белого дома, это было сродни разговору глухого с немым. Если китайский лидер подчеркнул, что отношения КНР и США должны характеризоваться сотрудничеством и невмешательством и базироваться на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, то Байден пообещал, что «США продолжат отстаивать свои интересы и ценности» и будут вместе с союзниками продвигать «свободную, открытую и справедливую» международную систему .

Более того, президент США вновь поднял вопрос о «важности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», сообщив коллеге Си «о неизменной решимости Штатов выполнять там свои обязательства». На фоне недовольства Пекина вмешательством США в дела Южно-Китайского моря и откровенной поддержкой ими стран региона, оспаривающих там китайские территориальные претензии, понравиться такая формулировка Пекину не могла. Но обострять лидер КНР не стал, заверив, что его страна не намеревается «доминировать» в других регионах и «продвигать свой собственный путь во всем мире», ибо Китай и китайский народ всегда «любили и выступали за мир».

На свой взгляд Президент Китая Си Цзиньпин на виртуальном саммите Фото: Global Look Press/Xi Jinping Joe Biden

А вот по самой острой для Китая теме — Тайваню — Си Цзиньпин был более прямолинеен . Попытки островной администрации «полагаться на Штаты в вопросе независимости» и использование некоторыми силами в США Тайваня «для контроля над Китаем» сродни игре с огнем. «И тот, кто играет с огнем, обожжется», — без обиняков предупредил товарищ Си коллегу Байдена . В ответ глава Белого дома заверил, что Штаты не изменили своей политике «одного Китая» и не поощряют независимость Тайваня . Но в этом ряду не забыл упомянуть и о приверженности Вашингтона закону об отношениях с Тайванем, где черным по белому прописано обязательство США по обеспечению безопасности острова, невзирая на дипломатическое непризнание Тайбэя.

По-разному стороны интерпретировали и проблематику прав человека , несколько лет являющуюся одной из главных болевых точек в отношениях держав. Если председатель Си подчеркнул важность диалога по вопросам прав человека на основе взаимного уважения, не упомянув при этом ни один из проблемных регионов, то Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу «практики Китая в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также прав человека в более широком плане».

Не ждите ответа

«Президент Байден всегда будет Джо Байденом. Он будет прямым и прямолинейным. И он не собирается сглаживать углы в сложных вопросах», — не без пафоса заявил Джейк Салливан, подводя итоги виртуальной встречи лидеров США и Китая в Брукингском институте, в ответ на вопрос, была ли поднята тема нарушений прав человека в Китае.

Но когда на следующий день журналисты спросили президента США о присутствии на Олимпийских играх – 2022 в Пекине высокопоставленной делегации страны, Байден был уже не столь прямолинеен. «Я и есть делегация» , — заявил глава Белого дома, поставив СМИ в тупик.

На свой взгляд Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дело в том, что 16 ноября Washington Post сообщила: США намерены устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае (то есть демонстративно не направлять туда официальную делегацию) в знак протеста против нарушений прав человека. И якобы рекомендация на сей счет уже лежит на столе у Байдена.

При этом пока КНР официально и не приглашала никого из лидеров посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Ожидалось, что Си Цзиньпин позовет Джо Байдена в ходе их виртуальной встречи, но, как признали позднее и китайские, и американские источники, этот вопрос вообще не поднимался.