Тонкая красная линия: экономисты предупреждают о начале стагфляции в Китае

В Китае наблюдаются явные признаки стагфляции, уверены некоторые аналитики: издержки производителей растут, а индекс их деловой активности в промышленности снижается и находится в отрицательной зоне второй месяц подряд. «Известия» выяснили, действительно ли китайская экономика приближается к очередному кризису и как он может сказаться на других странах, в том числе России.

Китайская экономика демонстрирует явные признаки стагфляции, уверен главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживей. Дело в том, что индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) второй месяц подряд демонстрирует отрицательные значения: 49,6 в сентябре и 49,2 в ноябре (для этого индекса значения ниже 50 означают замедление, выше 50 — рост) .

В то же время индекс цен на производителей (PPI), который означает затраты на выпуск товаров, вырос до самого высокого уровня с начала его публикации в 2016-м. Причем еще в сентябре его динамика в годовом исчислении составила +10,7%, побив тем самым рекорд скорости роста.

«Эти сигналы подтверждают, что экономика Китая, вероятно, уже переживает стагфляцию», — опасается Чжан Чживей.

Тонкая красная линия Фото: Global Look Press/Sipa Asia/Wang Jiang

Справка «Известий»: Стагфляция (портманто «стагнации» и «инфляции») означает устойчивое замедление темпов экономического роста наряду с ускоряющейся инфляцией. То есть цены и безработица растут, а производственная активность снижается. Такая ситуация наблюдалась с конца 60-х до начала 80-х годов во многих западных странах, включая США, ФРГ, Францию, Великобританию, Италию, Нидерланды и Канаду. Например, в период с 1974 по 1976 год инфляция в Америке составила более 10%, а безработица — 7,6%.

Китай в отличие от западных стран в период стагфляции 70–80-х переживал совершенно иные проблемы . На часть этого периода пришлась устроенная Мао Цзэдуном «культурная революция». Не вдаваясь в политические аспекты, можно достоверно утверждать, что она нанесла тяжелейший удар по налаживавшемуся народному хозяйству страны (ее иногда называют «потерянным десятилетием») и, по некоторым оценкам, обошлась ей в 500 млрд юаней . Это важно для глобального понимания нынешней экономической ситуации: развитые страны Запада уже имеют опыт борьбы со стагфляцией, а нынешний «экономический локомотив» всего мира Китай еще нет .

Без паники

В беседе с «Известиями» доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас отметил, что в данный момент китайская экономика действительно замедляется, но это в первую очередь означает, что она вернулась к траектории, на которой находилась еще до начала пандемии . Важно понимать и то, что в начале 2021 года темпы экономического роста и другие макроэкономические показатели сопоставлялись с I кварталом 2020-го, когда в Китае был локдаун, поэтому в I квартале этого года они естественным образом резко подскочили. Сейчас же наблюдается их устойчивое торможение.

— В то же время достаточно высокими темпами, порядка 9% в годовом выражении, растет индекс цен производителей. Но индекс потребительских цен при этом остается на уровне 1–1,5%. Так что текущую ситуацию можно охарактеризовать как замедление экономического роста с возможным некоторым ускорением инфляции . Но это ни в коей мере не стагфляция, которая гипотетически могла бы наступить в ближайшее время, — уверен ученый.

Тонкая красная линия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sheldon Cooper

Собеседник «Известий» также обратил внимание на то, что между инфляцией выпуска (PPI) и потребительской (CPI) нет четкой закономерности: в 2010-е годы было несколько периодов, когда эти индексы изменялись асинхронно или вовсе двигались в разных направлениях . С точки зрения экономической практики объяснить такое явление довольно просто. Даже если у производителей растет стоимость выпуска товара, они необязательно повышают отпускные цены — в таком случае сокращается маржинальность производства. С другой стороны, даже если отпускные цены растут, ритейлеры тоже могут оставить их на прежнем уровне. Наконец, потребительская инфляция состоит не только из динамики товарных цен — в нее входят также цены на услуги, которые в тот же момент могут дешеветь.

Новые возможности для России

Сразу несколько опрошенных «Известиями» экспертов выразили опасение, что з амедление темпов роста экономики Китая может вызвать аналогичные проблемы и в России , так как Пекин является одним из ключевых торговых партнеров Москвы . Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, сокращение экономики КНР ударит по экспортным доходам России (в основном за счет сокращения зарубежных поставок нефти, газа и другого сырья). Но это станет лишь дополнительным фактором наряду с высокими инфляционными ожиданиями в стране, ростом ключевой ставки и возвращением к бюджетному правилу со следующего года.

Справка «Известий»: В конце августа о риске возникновения стагфляции писал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. В середине октября в рамках итоговой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 о таком сценарии предупреждал глава Минфина России Антон Силуанов.

Схожее мнение выразил и Петр Мозиас, сказав, что экономика РФ находится не в лучшем состоянии в силу внутренних, а не внешних причин. Но вместе с тем ученый добавил, что снижение сырьевого экспорта в Китай может сработать и в противоположную сторону .

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— [Торможение Китая] само по себе может ограничивать рост цен на сырье на глобальном рынке, ведь Китай — он, как пылесос, втягивает в себя огромное количество сырьевых товаров. Это может тормозить мировую инфляцию и, соответственно, инфляцию в России , — сказал ученый.

В свою очередь, налоговый консультант и спикер Пекинского университета Сурана Раднаева в беседе с «Известиями» отметила, что китайские предприниматели очень явно чувствуют рост производственных издержек и этот тренд уже можно назвать устоявшимся. Так происходит не только из-за роста цен на сырьевые товары: в стране достаточно быстрыми темпами растут зарплаты, в том числе из-за того, что в ключевых промышленных регионах не хватает высококвалифицированных кадров. Это создает предпосылки для переноса предприятий в другие страны, где сырье дешевле, а издержки на квалифицированную рабочую силу ниже.

— Многие предприниматели ищут возможности для открытия бизнеса в России, Киргизии, Казахстане, Украине, Белоруссии, где к тому же получают налоговые льготы , — объясняет Раднаева. — Вместе с тем сильно подорожала доставка товаров из Китая в Россию, нормального авиасообщения между странами до сих пор нет, а железнодорожный транспорт идет еще и в Европу, так что пути очень загружены. Поэтому мы видим интерес китайских инвесторов к открытию бизнеса в РФ.

Так во всем мире

Собеседница «Известий» добавила, что привязывать снижение индекса деловой активности производителей к стагфляции не стоит еще и потому, что это можно считать сезонным явлением.

— Сейчас предстоят массовые распродажи на том же AliExpress. И у малого и среднего бизнеса перед этим событием всегда наблюдается снижение объемов производства , так как они не готовят товары впрок: распродадут всё сейчас, надо будет — произведут еще, — объясняет Раднаева. — Плюс не стоит забывать, что в октябре идет «Золотая неделя» (День образования КНР), когда они вообще не работают, и перед ней у них еще неделя, как у нас перед Новым годом, когда эффективность труда значительно снижается.

Тонкая красная линия Фото: REUTERS/Thomas Peter

Но полностью отрицать риск возникновения стагфляции всё же не стоит и это проблема не только Китая, но и всего мира, уверен Артем Деев из AMarkets. В беседе с «Известиями» аналитик отметил, что причины для нее в прошлом веке и сейчас разные: тогда это было во многом вызвано политикой ОПЕК и ограничением предложения нефти, а в наши дни — неумеренным наращиванием ликвидности центральными банками, снижением потребления и ростом инфляции из-за нарушения производственных и логистических цепочек вследствие пандемии.

— В реальности проблем в мировой экономике становится всё больше. Усугубляют ситуацию недостаток различных ресурсов, сокращение объема рабочей силы и климатические катаклизмы, которые негативно отражаются на производстве продуктов питания и могут стать причиной роста цен, а также требуют всё больше средств на устранение последствий, — предупреждает Деев.

Эксперт подчеркнул, что именно с этим комплексом глобальных кризисов — климатическим, социальным, экономическим, финансовым и ресурсным — государства пока не знают, как бороться.