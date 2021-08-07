Наступят времена почище: Китай разгоняет иностранных инвесторов

Правительство Китая продолжает наступление на крупнейших представителей местного IT-сектора, что неминуемо приводит к обвалу котировок акций последних. Некоторые ведущие эксперты из мира инвестиций настаивают: в этом нет никакого нарушения капиталистических принципов, и после временной турбулентности акции вернутся к росту. Впрочем, с такой оценкой согласны далеко не все. Подробности — в материале «Известий».

Медицинский факт

Всемирно известный основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в своем блоге заявил, что намерение правительства Китая зарегулировать некоторые подотрасли IT-сектора неверно истолковывается инвесторами как нарушение базовых капиталистических понятий. По его мнению, действия китайских регуляторов на практике означают лишь заботу о населении страны и надежду на более «справедливое» развитие экономики в дальнейшем.

Речь идет о череде событий, произошедших в Китае в последнее время. Одно из самых громких — намерение правительства страны запретить частным образовательным компаниям проводить размещение акций на зарубежных площадках (и тем самым привлекать иностранный капитал) и превратить их в некоммерческие организации. Озвученная причина — эти компании создают некий имущественный ценз для детей из более бедных семей, которые не могут позволить себе частное репетиторство, и в результате проигрывают богатым в борьбе за будущие места в вузах. В результате ценные бумаги многих таких компаний моментально обвалились в цене. Крупнейшая из них — TAL Education — подешевела за день на 70,7%.

Из последнего — опубликованная в газете Economic Information Daily (контролируется госагентством «Синьхуа») статья о том, что видеоигры превратились в «опиум для детского разума», и одна из крупнейших компаний в стране — Tencent (создала популярную у детей Honor of Kings, а также всемирно известный шутер PUBG) — «безответственно» вредит будущему поколению. После этого акции компании просели на 7,3% уже после того, как обвалились еще на 10% вместе с TAL Education.

Наступят времена почище Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Hassan Jedi

В беседе с «Известиями» большинство аналитиков согласились с позицией Рэя Далио, но привели разные аргументы. В частности, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отметил, что за громкими заявлениями о «народности» принимаемых решений кроется намерение правительства страны в первую очередь ограничить местные компании от возможности расширения американских санкций и в то же время лоббирования интересов китайских монополий.

Партнер и директор департамента анализа рынка акций «Атон» Виктор Дима, в свою очередь, отметил, что в плане регулирования деятельности интернет-гигантов Китай если не опережает другие страны, то точно идет в ногу со временем . В качестве аргумента он приводит правительственные инициативы в США и ЕС, которые нередко оборачиваются крупными штрафами для IT-гигантов или, например, перспективу введения глобального налога для международных компаний.

Цель, с которой Китай стремится ввести регулирование для IT-компаний, — уравнять их в праве на дальнейшее развитие и рост с более традиционными видами бизнеса, которые просто не могут развиваться теми же темпами.

«Это можно описать как поле, на котором живут различные растения, и когда там вырастают большие деревья, они закрывают солнце для цветов и культур, которые растут ближе к земле, — говорит эксперт. — Так что мотивы Китая вполне ясны и очевидны — правительство страны намерено выработать механизмы регулирования, которые были бы, с одной стороны, полезны для всей экономики в целом, а с другой — не загубили суть и перспективы инновационной интернет-экономики».

Наступят времена почище Фото: Getty Images/Andrea Verdelli

Схожее мнение в беседе с «Известиями» выразил и руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Игра на доверии

Впрочем, не все собеседники «Известий» разделяют оценку Далио. Так, аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков напомнил, что фонд Рэя Далио инвестирует в том числе и в китайские компании, так что в этом смысле его мнение в данном вопросе — не совсем нейтральное.

Эксперт считает, что если КНР продолжит делать резкие шаги в отношении крупных IT-компаний, то негативная реакция рынка продолжится.

«В части регулирования у Компартии Китая есть три основных цели: образование, недвижимость и здравоохранение. Будут ли там значительные распродажи — вопрос интересный, в образовании это было. В отношении остальных — время покажет, всё будет зависеть от формулировки новых законов и правил», — говорит Новиков.

Наступят времена почище Фото: ТАСС/EPA/JEROME FAVRE

Федор Сидоров уверен, что правительство страны явно не ожидало такой значительной реакции рынка после своих решений, поэтому позже провело совещания, в ходе которых прозвучали намерения не ужесточать принципы регулирования еще сильнее. И если это окажется не совсем правдой, всё равно дальнейшее давление на компании сектора будет гораздо более осторожным.

Вместе с тем все собеседники «Известий» уверены, что глобально на инвестициях в китайские компании, особенно со стороны крупных фондов, нынешняя ситуация вряд ли скажется .

«Краткосрочно, дальнейшее давление на компании исключать не стоит, и это будет вредить сентименту вокруг китайского рынка, но нужно понимать, что это будет скорее эмоциональная или спекулятивная реакция, долгосрочные игроки вряд ли будут сокращать свои позиции в Китае сейчас, когда мы находимся практически на пике негатива и внимания СМИ к этой ситуации», — говорит Кирилл Комаров.

Но если предположить, что дальнейшие решения правительства страны всё же распугают иностранных инвесторов, то высвободившийся капитал перетечет на другие рынки, которые только выиграют от этого . Антон Новиков из БКС считает, что он может попасть как в США, так и на развивающиеся рынки — в зависимости от того, где инвесторы смогут получить более высокую доходность с учетом рисков.

Наступят времена почище Фото: Global Look Press/Xinhua/Mao Siqian

Его коллега Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций», наоборот, считает, что в США высвободившийся капитал не пойдет и достанется в основном развивающимся странам вроде Таиланда, Индии, Вьетнама, Индонезии и, возможно, Бразилии. России, по мнению аналитиков, в этом списке не окажется из-за геополитической составляющей инвестиций.

Совет гостям казино

Что касается портфелей частных инвесторов, собеседники «Известий» рекомендуют осторожно подходить к покупкам активов китайских компаний, поскольку сейчас высокая неопределенность касательно правительственного регулирования отрасли создает для них дополнительные риски .

«На китайском рынке имеются недооцененные бумаги, при этом есть риск, что негативный новостной фон не даст акциям достичь своей фундаментальной оценки, — говорит Антон Новиков. — В части распределения долей в портфеле — универсального совета нет, всё зависит от желаемой доходности и способности терпеть риск, выраженный в стандартном отклонении».

Кирилл Комаров, в свою очередь, рекомендует не избавляться от китайских акций и переждать нынешнюю турбулентность на рынке. Он объясняет это тем, что значительная часть рисков уже материализовалась, и, продавая эти акции, инвесторы рискуют сделать это на локальных минимумах, упустив вероятный дальнейший рост.

«Если инвестор имеет долгосрочный горизонт, то сейчас логично переждать или даже немного увеличить позиции. Но лучше делать это через ETF — поскольку так снижаются риски точечных ударов регулятора по компаниям, и в ETF, как правило, высока доля крупных компаний — а они уже все прошли несколько этапов регулирования своей деятельности с начала года, заплатили штрафы, и вероятность дальнейших нападок существенно ниже», — объясняет Комаров, рекомендуя при этом не превышать долю китайских компаний в диверсифицированном портфеле выше отметки в 25%.

Виктор Дима из «Атона» дает похожий совет, предупреждая инвесторов, что перед покупкой тех или иных акций прежде следует разобраться, какие основные драйверы и риски есть у того или иного бизнеса, и уже после этого принимать соответствующие решения.

«Безусловно, в Китай нужно инвестировать, поскольку на ближайшие десятилетия это точно самая быстрорастущая из крупных экономик в мире. Но если инвесторы не уверены в своих способностях разобраться в бизнесе местных компаний, им стоит вкладываться в более широкие индексы или делегировать эту задачу профессиональным управляющим», — подытожил собеседник «Известий».