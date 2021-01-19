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Действуют без нервов: пандемия не помешала КНР подрастить ВВП

Но впереди Пекин ждет немало вызовов, считают экономисты
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Действуют без нервов: пандемия не помешала КНР подрастить ВВП
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2021-01-18 13:31:52
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За 2020 год ВВП Китая вырос на 2,3%, свидетельствуют данные, обнародованные 18 января Государственным статистическим управлением КНР. С одной стороны, это минимальный показатель для страны за последние 40 лет, с другой — цифры говорят о том, что Китай стал единственной крупной экономикой в мире, продемонстрировавшей рост в год глобальной пандемии. В 2021-м тренд на дальнейшее увеличение ВВП республики продолжится, однако, как считают эксперты, впереди страну ждет и немалое количество ограничителей — начиная с недостаточного объема внутреннего потребления и заканчивая темпами замены технологиями собственного производства импортных чипов, в которых Запад Китаю, по сути, отказал.

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Успехи

Тренд на планомерное восстановление темпов роста китайской экономики стал очевиден еще в октябре прошлого года, когда Государственное статистическое управление КНР отрапортовало об итогах III квартала. Тогда объем ВВП страны повысился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и, по прогнозам китайских специалистов, за счет накопительного роста за весь 2020 год ВВП Китая должен был увеличиться на 2%. Это совпадало и с осенними оценками Международного Валютного фонда, прогнозировавшего рост ВВП КНР за год на 1,9%.

Данные, представленные статистическим управлением 18 января, даже несколько превзошли эти ожидания. После внушительного подъема на 6,5% за IV квартал по итогам всего 2020 года китайский ВВП увеличился на 2,3%.

Действуют без нервов
банк
Фото: ТАСС/Zuma

С одной стороны, это оказалось минимальным показателем для республики за последние 40 лет. С другой — и это главное — китайская экономика стала единственной из крупных стран мира, сумевшей вообще показать прирост на фоне пандемии и вызванных ею социально-экономической сложностей.

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Одним из важнейших драйверов увеличения ВВП стал подъем промышленного производства — за прошлый квартал он подтянулся сразу на 7,3%. Значительно больше, чем на то рассчитывали, вырос и китайский экспорт — вызванные пандемией перебои с производством в других странах подпитывали спрос на китайские товары. Особенно заметным стал экспортный прорыв товаров медицинского назначения. Как сообщили в середине января в Главном таможенном управлении КНР, с марта по декабрь 2020 года Пекин экспортировал свыше 224 млрд защитных масок, обеспечив примерно 40 масками каждого жителя планеты за пределами Китая и заработав на этом более $52 млрд.

Еще в ноябре экспорт КНР увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост за декабрь составил весомые 18%. И это случилось, невзирая на укрепление юаня по отношению к мировым валютам, что несколько удорожило китайские товары для иностранных покупателей. Итоги же всего года принесли Пекину рекордное с 2015 года положительное сальдо торгового баланса — он достиг $535 млрд, практически на четверть больше, чем годом ранее.

Действуют без нервов
магазин
Фото: REUTERS/Tingshu Wang

К слову, несмотря на пандемию, на относительно высоком уровне весь прошлый год держался и товарооборот между Китаем и Россией. Еще в начале кризиса большинство аналитиков прочили 20-процентный спад в торговле двух стран, примерно до $80–90 млрд. Но итоги года полностью опровергли столь мрачные прогнозы: двусторонний товарооборот сократился в годовом исчислении всего на 2,9%, составив, по данным Главного таможенного управления КНР, более $107 млрд. При этом объем российского импорта в Китай упал лишь в стоимостном выражении (в основном из-за значительного снижения цен на углеводородное сырье), в количественном же выражении этот показатель, напротив, вырос.

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Во многом нынешние успехи Китая связаны с тем, что стране удалось действенно нейтрализовать экономические угрозы, связанные с распространением коронавируса. Но дело не только в этом.

— Китай проводит эффективную макроэкономическую политику, которая стимулирует стратегические инвестиции в инфраструктуру и инновации для укрепления долгосрочного потенциала роста. Это укрепило ожидания и доверие к внутреннему частному сектору. Кроме того, основы экономического роста КНР остаются сильными, несмотря на сбои, вызванные пандемией и торговыми войнами с США, — пояснил «Известиям» профессор политической экономики КНР в Китайском университете Гонконга Чэнь Ли. — Большой внутренний рынок, постоянные усилия по модернизации промышленности и прочные местные цепочки поставок — всё это способствовало устойчивости восстановления экономического роста Китая.

Опасения

Нынешние данные подчеркивают быстрое, хотя и неравномерное восстановление роста в Китае, заметил в беседе с «Известиями» базирующийся в Гонконге старший экономист Standard Chartered Bank Ли Вэй.

Действуют без нервов
стройка
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Рост был обусловлен главным образом мощным экспортом товаров, связанных с пандемией, а также кредитными продажами автомобилей и жилья. А вот розничные продажи, общественное питание, гостиничный сектор и авиаперевозки остаются слабыми, что отражает сохраняющееся влияние COVID-19 на доходы и потребительское поведение, — сказал экономист.

Китайские власти не первый год пытаются сделать ставку на развитие внутреннего потребления. На последнем октябрьском пленуме компартии необходимость стимулирования спроса в стране, равно как и активное развитие отечественных инноваций в науке и технике вкупе с ускоренным развитием цифровых отраслей, были обозначены практически в качестве императива. Однако пока потребление по-прежнему отстает от возложенных на него ожиданий. За прошлый год на фоне COVID-19 розничные продажи в Китае упали на 3,9%.

По мнению некоторых специалистов, в нынешнем году экономика КНР продолжит набирать обороты. На днях Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому в 2021-м ВВП Китая вырастет на 7,9%, несмотря на продолжающееся замедление общемировых темпов на фоне пандемии COVID-19. Это, однако, не значит, что путь будет безоблачным.

Действуют без нервов
завод
Фото: REUTERS/Aly Song
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Пандемия вывела Китай в крупные экономические победители в 2020 году и, вероятно, так будет и в 2021-м, полагает директор Азиатского Глобального института Гонконгского университета Чэнь Чжиу. Но он отметил, что впереди страну ждет немало сдерживающих факторов.

— Например, в каком направлении пойдут американо-китайские отношения, как будет складываться раскрученный пандемией временный спрос на товары китайского производства, когда другие страны оправятся от воздействия вируса, и как пойдет переориентация Китая от технологической зависимости от импорта американских запчастей и так далее. Эти вопросы и неопределенности наверняка повлияют на рост КНР в этом и следующем году, — пояснил «Известиям» китайский экономист.

По словам Чэня Ли, Китаю также предстоит укрепить финансовую и фискальную дисциплину.

Действуют без нервов
китайцы
Фото: REUTERS/Tingshu Wang

— Рост долга усилил хрупкость финансового сектора Китая, и его необходимо сдерживать. Стабилизация и нормализация торговых и инвестиционных отношений с США при новой администрации Байдена также будет серьезной проблемой, — добавил эксперт.

Все эти риски прекрасно понимают и власти. Неспроста, представляя данные по росту ВВП, глава Госуправления по статистике Нин Цзичже не преминул отметить, что несмотря на «неуклонное восстановление» китайской экономики, «меняющаяся динамика эпидемии и внешняя среда создают множество неопределенностей».

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