Китай напечатал 1 трлн юаней за неделю

ЦБ Китая напечатал рекордный 1 трлн юаней за неделю. Каждый день в банковскую систему вливалось 200 млрд юаней, передает телеканал «Известия». Объем выпущенных денег почти в пять раз больше, чем в США и Европе. Мера вызвана энергокризисом и замедлением экономики. На ситуацию повлиял локдаун, транспортный коллапс в городах. Эксперты отмечают — кризис крупнейшего застройщика в стране Evergrande. Компания оказалась на грани дефолта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.