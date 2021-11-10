Назад для будущего: зачем в Китае принимают «историческую резолюцию»

В заключительный день пленума ЦК Компартии Китая, 11 ноября, избранные представители политической и военной элиты страны должны одобрить выдвинутую лидером КНР Си Цзиньпином «историческую резолюцию» . Это третий документ такого рода за все сто лет существования главной политической силы Поднебесной. Обновленная концепция развития партии обещает не только обозреть ключевые события в истории Китая в более позитивном свете, но и закрепить роль председателя Си в качестве бесспорного лидера в решении масштабных задач, стоящих перед государством. Это, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, призвано укрепить личный авторитет нынешнего руководителя в преддверии важнейшего партийного съезда будущего года. На нем, как ожидается, Си будет переизбран на третий пятилетний срок .

Летопись партийных лет 3.0

«Историческая резолюция», которую примут в завершающий день шестого пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва, станет, по сути, символическим подведением итогов 100-летнего существования главной политической силы республики.

До нынешнего момента документы такого рода в КНР принимались всего дважды: первую «историческую резолюцию» в 1945 году выдвинул еще до своего прихода к власти Мао Цзэдун, во второй раз масштабный обзор истории КПК проводил в 1981 году Дэн Сяопин . Оба раза появление столь редкого жанра политической документации приходилось на поворотные моменты в развитии страны, давая лидерам шанс по-своему интерпретировать ключевые события в истории и политику своих предшественников.

Например, в резолюции Мао был устроен разбор ошибочных шагов его политических противников в первые десятилетия существования КПК, обосновывавших последующий период устроенных им партийных чисток. Дэн Сяопин же использовал свою резолюцию не только для обоснования своей смелой экономической программы , но и для беспрецедентной критики последних лет правления Мао Цзэдуна и его «культурной революции». Си Цзиньпин, в отличие от предшественников, сконцентрируется не на спорных моментах партийной истории, а на ее достижениях , свидетельствуют многочисленные утечки.

— Резолюция по истории партии должна обеспечить более позитивную ее версию, подчеркнуть успехи прошлого и преуменьшить или даже маргинализировать спорные события , такие как «Большой скачок» или «культурная революция». Это должно обеспечить новую основу для рассмотрения прошлого, настоящего и будущего, основанную на гордости и уверенности в себе, — пояснил «Известиям» эксперт по современному Китаю из немецкого Университета Фрайбурга Даниэль Лиз.

Это значит, что уже в скором будущем именно такая, облагороженная версия истории партии ляжет в основу китайских школьных учебников, фильмов и газетных публикаций и будет формировать общественное мнение внутри страны в ближайшие десятилетия.

Некоторые западные аналитики загодя отнеслись к готовящемуся документу не без доли критики . Например, бывший австралийский премьер Кевин Радд, говорящий по-китайски и не раз встречавшийся с товарищем Си лично, заявил, что его концепция истории создает «идеологическую основу, которая оправдывает все больший и больший уровень вмешательства партии в политику, экономику и внешнюю политику».

Однако, как пояснил «Известиям» эксперт по Китаю из Университета Чикаго Ян Дали, большого значения в повышении роли партии в жизни страны появление такого документа играть не будет , поскольку за последние годы руководство КПК государством и так было заметно укреплено.

— Но это действительно поможет Си Цзиньпину оставаться лидером Китая и после двух сроков, — резюмировал синолог. — И поскольку в этом году исполнилось 100 лет КПК, а Китай, по-видимому, действительно преуспел в развитии, Си пожелал укрепить свое лидерство таким историческим событием.

Незаменимые бывают

Все последние годы нарратив о роли китайских лидеров разных поколений внутри КНР сводился к тому, что Мао объединил нацию и помог ей «встать на ноги» после столетия унижений со стороны иностранных держав, Дэн принес процветание после столетий нищеты, а Си сделал Китай сильным и ввел в новую эру национальной мощи (про роли лидеров третьего и четвертого поколений китайского руководства — Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао — при этом скромно умалчивается).

Придя к власти в 2012 году, Си Цзиньпин выдвинул две «столетние цели»: сделать Китай «умеренно процветающим» во всех отношениях обществом к сотой годовщине основания КПК в 2021 году и превратить его в «великую современную социалистическую страну» к 2049 году, когда КНР отпразднует 100 лет со дня своего образования.

Первая цель уже была своевременно достигнута — под занавес прошлого года КНР торжественно объявила о полном искоренении бедности в стране. А вот масштаб второй глобальной цели, равно как и многих других стоящих перед Китаем задач, сподвиг руководство партии еще в 2018 году снять ограничения в два срока правления для председателя страны. Это дало Си возможность переизбраться вновь в 2023 году, а нынешняя «историческая резолюция», подчеркивающая его неоспоримое лидерство в решении социально-экономических проблем и вопросов национальной безопасности, — повысить авторитет нынешнего председателя в преддверии партийного съезда в конце следующего года. На нем и будет официально рассматриваться вопрос о продлении его полномочий.

— Си, безусловно, еще должен преодолеть определенную внутрипартийную оппозицию, ведь долгое время ограничения по срокам и возрасту считались главным достижением КПК в решении проблемы преемственности. Нынешняя резолюция — еще одно средство легитимации выхода за рамки установленных норм для достижения будущих целей , — заметил Даниэль Лиз.

Примечательно, что информационное поле в Китае загодя подготовилось к «историчности» персоны нынешнего главы КНР . «Си Цзиньпин несомненно является ключевой фигурой в управлении ходом исторического развития», — написало в большой статье, предваряющей нынешний пленум, агентство «Синьхуа», охарактеризовав председателя Си как «человека с твердыми убеждениями и смелого в действиях, человека глубоких мыслей и чувств, человека, способного сохранять наследие и устремленного к инновациям, а также человека дальновидного и приверженного неустанной работе».

Схожий панегирик появился на днях и на страницах главной китайской газеты «Жэньминь жибао», отметившей, что решение объявить Си Цзиньпина «ядром» КПК в 2016 году и включение этого пункта в устав стало «благословением для партии, страны, народа и китайской нации».