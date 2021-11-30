Запустят глазенапа: США предлагают расширить шпионский альянс

США требуют увеличения количества стран, связанных договором времен холодной войны об обмене разведданными, из-за «роста угроз со стороны России и, в особенности, Китая». В чем истинная причина требований Вашингтона, разбирались «Известия».

Свой глазок

«Соглашение об обмене разведданными Five Eyes («Пять глаз») — это пережиток Второй мировой войны, который необходимо обновить, чтобы лучше следить за Китаем», — сказал председатель подкомитета по разведке палаты представителей конгресса демократ Рубен Галлего. Благодаря его стараниям в законопроект об обороне этого года была добавлена формулировка, которая открывает дверь для первого расширения пакта, заключенного несколько десятилетий назад.

Запустят глазенапа Рубен Галлего Фото: Global Look Press/Michael Brochstein/ZUMAPRESS

Директора национальной разведки и министерство обороны обязали доложить о текущем состоянии и недостатках обмена разведданными между странами «Пяти глаз» (США, Австралией, Великобританией, Новой Зеландией и Канадой), а также о том, какие даст преимущества и принесет риски добавление в число участников Японии, Южной Кореи, Индии и Германии.

«Мы очень надолго застряли на этой модели «Пяти глаз», которая, я думаю, устарела, — сказал Галлего на Форуме по национальной безопасности 2021 года. — Нам необходимо расширить сферу охвата. Это не должно быть просто обменом взглядов между англофилами».

Законопроект, в частности, содержит заявление, что «ландшафт угроз значительно изменился с момента создания договоренности о «пяти глазах», и теперь основные угрозы исходят из Китая и России».

Откуда исходит угроза демократии

В ноябре 2020 года на геополитической шахматной доске произошел необычный эпизод. После того как Пекин реформировал избирательную систему Гонконга, США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия вдруг ощутили «нарастающую угрозу, исходящую от КНР». В Пекине заявили, что Гонконг — это внутреннее дело Китая и не следует в него вмешиваться сторонним государствам.

«Неважно, пять у вас глаз или десять. Если вы осмеливаетесь нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам Китая, будьте осторожны, потому что вы можете выколоть себе глаза. Китай никогда не был сторонником причинения неприятностей кому-либо и никогда сам не боялся неприятностей», — предупредил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел в ноябре 2020 года.

Запустят глазенапа Чжао Лицзянь Фото: TASS/EPA/WU HONG

Five Eyes — один из самых всеобъемлющих шпионских союзов в истории, созданных после Второй мировой войны. Всё началось с того, что британский премьер Уинстон Черчилль решил поделиться с Вашингтоном своим большим секретом: в Великобритании сумели взломать немецкую шифровальную машину Enigma. Позже к этой «паре посвященных» добавились еще три члена Британского Содружества, сделав «англосферу» стражем безопасности Запада. Но сегодня, по прошествии 80 лет, пяти глаз для наблюдения уже мало.

Слухи о возможности расширения разведсоюза ходили достаточно давно, однако именно сейчас они стали близки к реализации. Теперь подкомитет по разведке и специальным операциям палаты представителей Соединенных Штатов обратился к директору национальной разведки и министру обороны с просьбой «к 20 мая 2022 года сообщить о преимуществах, которые может принести включение Японии, Южной Кореи, Индии и Германии» в разведсообщество.

«Россия и Китай — не друзья, но вместе»

Запад всё больше озадачен демонстрацией мускулов Пекином. Доказательством тому стала реакция на испытание азиатским гигантом новой гиперзвуковой ракеты. Источники в американской разведке признались, что «они понятия не имеют, как китайцы этого достигли», и выразили глубокую озабоченность развитием ситуации.

«Россия и Китай, вероятно, никогда не станут друзьями, но у них есть сильные общие интересы, — уверена испанская El Confidencial. — Поэтому, если Си Цзиньпин наконец решит действовать на Тайване, весьма вероятно, что Владимир Путин в конечном итоге поможет Си преодолеть неизбежные санкции. Это делается исключительно для собственной выгоды двух названных государст в. Именно таким образом Москва хочет заручиться поддержкой Пекина в будущем, когда она попытается предпринять новую попытку захватить Украину».

Запустят глазенапа Фото: Global Look Press/Zhanglixiong/ZUMAPRESS

«В условиях растущей напряженности в мире, в частности, в Индо‑Тихоокеанском регионе, «Пяти глаз» уже мало, надо расширить масштабы», — убежден Рубен Галлего. Того же мнения придерживается и Роджер Бойс, дипломатический редактор и обозреватель The Times, считающий, что первым новобранцем должна стать Япония. Страна, которая «после травмы Второй мировой войны закрепила пацифизм чуть ли не в качестве государственной доктрины и которая в последние годы имеет всё больше оснований опасаться своих материковых соседей».

«Япония имеет многолетний опыт подслушивания Китая и России — она ​​делилась информацией с Соединенными Штатами во время советско-китайского конфликта 1969 года — и становится теперь незаменимым союзником» , — заявил Бойс в одной из своих колонок. Не забыв упомянуть «вопрос северных территорий» и подчеркнув, что Страна восходящего солнца поддерживает Тайвань в его конфликте с Китаем. Япония уже открыла 11 постов прослушивания, которые собирают сообщения в КНР, Северной Корее и России.

Японская армия всё еще имеет статус «сил самообороны», и голоса, утверждающие, что Токио должен относиться к Китаю с осторожностью и уважением, пока достаточно сильны и весомы. Тем не менее Джо Байден предлагает странам этого региона выбирать, быть ли им «в сообществе демократических ценностей или в циничном союзе с автократическими державами мира».

Лондон предлагает не спешить

После выхода из ЕС Соединенное Королевство также нацелилось на Индо-Тихоокеанский регион. В Лондоне признают, что Китай представляет собой «величайшую государственную угрозу», но в то же время хотят укрепить торговые отношения с Поднебесной. Обнародованный Даунинг-стрит в марте 2021-го так называемый «Комплексный обзор» (Integrated Review 2021) ясно дает понять, что «Азия теперь является новым геополитическим центром» и Великобритания просто обязана «увеличить свою активность в этом регионе».

Позиция Лондона относительно расширения «Пяти глаз» при этом неопределенно-двойственная. «С одной стороны, существует объективная необходимость расширения связей и каналов обмена информацией с союзниками, — говорит Джеймс Роджерс, соучредитель известного «мозгового центра» Council On Geostrategy. — С другой — Норвегия, Нидерланды, Дания, Франция и Германия поддерживают довольно тесные отношения с Five Eyes, а Япония и Южная Корея имеют двусторонние договоры об обмене развединформацией с США. Такое положение дел в Лондоне считают «вполне достаточным» и потому принимать новых членов в организацию не советуют . Все-таки участие в альянсе — это намного более высокий уровень доверия между странами и, возможно, частичного раскрытия своих секретов для партнеров. Быть членом клуба и иметь тесные связи с одним из его членов — не одно и то же. Поэтому я думаю, что расширение пакта маловероятно. В конце концов, пока есть лишь предложение США о расширении, а не приказ».

Запустят глазенапа Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Тим Уилласи-Уилси, бывший британский дипломат, а ныне профессор Королевского колледжа Лондона, также не считает это реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе.

«Во-первых, потому, что некоторые из стран, предложенных в качестве новых членов, например Германия, после окончания Второй мировой войны чувствовали себя неуютно из-за того, что разведка играет слишком важную роль в их правительстве. Во-вторых, потому, что ни одна из этих предложенных стран инстинктивно не разделяет взгляды союзников Five Eyes на глобальные угрозы», — указывает аналитик, приводя в качестве примера Германию.

« Индия также хотела сохранить свои тесные отношения с Москвой (особенно в области приобретения вооружений) и заботится о том, чтобы не участвовать в проектах, которые могут быть истолкованы как стратегический альянс против Китая. Южная Корея не хочет иметь конфронтационных отношений с Пекином, и в настоящее время у нее мало аппетита к дружбе с Токио. На самом деле обмен разведывательной информацией между Южной Кореей и Японией в последние годы был предметом ожесточенных дискуссий, — продолжает Уилласи-Уилси. — Но, прежде всего, веская причина, указывающая на то, что клуб пока не собирается открывать свои двери, заключается в том, что нынешние члены, похоже, не горят желанием делиться самыми ценными своими секретами с другими государствами».