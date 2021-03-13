Прут как танк: британка стала заложницей спора Лондона и Тегерана

В жизни Назанин Загари-Рэтклиф произошло знаменательное событие — на днях закончился пятилетний срок лишения свободы, к которому ее приговорил иранский суд по обвинениям в шпионаже. Тем не менее свободной обладательница британского подданства и иранского гражданства пока себя чувствовать не может. Ее дальнейшая судьба, как допускают эксперты и СМИ, может зависеть от подвижек в идущем несколько десятилетий споре Лондона и Тегерана, предмет которого — сотни миллионов фунтов, уплаченных за так и не поставленные иранской стороне танки . Подробности — в материале «Известий».

В Иране, судя по всему, подходит к финалу или к новому важному этапу одна из громких историй, связанных с арестом и судом над иностранными гражданами в этой стране. Пятилетний срок лишения свободы в минувшие выходные закончился для Назанин Загари-Рэтклиф, осужденной за шпионаж по обвинениям, обоснованность которых вызывала серьезные сомнения у правозащитников, международных организаций и политиков в странах Запада. Впрочем, окончательно праздновать победу 43-летней женщине пока рано — выехать за пределы Исламской Республики она пока не может.

Загари-Рэтклиф, которая работала в должности менеджера проекта в фонде Thomson Reuters — благотворительной структуры информационного агентства, задержали в аэропорту Тегерана в 2016 году, когда она с маленькой дочерью собиралась лететь в Лондон после посещения родственников в Иране. Правоохранительные органы Исламской Республики заподозрили ее в преступном сговоре с целью свержения иранского правительства. Все обвинения задержанная отвергала.

Приговор иранского суда по ее делу стал одним из раздражителей в дипломатических отношениях Ирана и Великобритании, и без того крайне непростых. После оглашения приговора Загари-Рэтклиф была отправлена в тюрьму Эвин в Тегеране. Часть срока там она провела в одиночной камере; результатом лишения свободы стали проблемы с физическим и психическим здоровьем. В 2019 году британское правительство предоставило ей дипломатический статус, рассчитывая на ее освобождение, однако эта цель не была достигнута.

Прут как танк1 Назанин Загари-Рэтклиф после освобождения из-под домашнего ареста в Тегеране, Иран, 7 марта 2021 года Фото: REUTERS/WANA/Zaghari family

«Правительственная партия в шахматы»

В марте прошлого года осужденную перевели под домашний арест — «на фоне захлестнувшей Иран волны пандемии коронавируса появилась надежда на то, что ее помилуют и разрешат вернуться в Великобританию», пишет The New York Times. Этим надеждам сбыться также не было суждено — в сентябре иранские власти объявили о новых подозрениях в ее адрес. Сформулированы эти обвинения крайне туманно, при этом помимо прочего Загари-Рэтклиф инкриминируется участие в антиправительственной пропаганде.

Сейчас британке предстоит ходить на заседания суда (первое назначено на середину марта), к тому же паспорт, необходимый для выезда за границу, ей так и не вернули. По завершении назначенного судом наказания Загари-Рэтклиф разрешили снять с лодыжки устройство электронного мониторинга; отменяются и ограничения, связанные с режимом ее пребывания под домашним арестом.

Британский премьер Борис Джонсон приветствовал окончание срока наказания и потребовал от Тегерана предоставить Загари-Рэтклиф полную свободу передвижений. «Ее дальнейшее содержание под контролем остается абсолютно неприемлемым, — написал глава правительства в Twitter. — Она должна быть освобождена на постоянной основе и смогла бы вернуться к своей семье в Великобританию. Мы продолжим делать для этого всё возможное».

Несмотря на патетику премьера, ситуация, скорее всего, далека от благоприятного для ее главной героини разрешения. «Мне кажется, что они создают новую преграду сразу после того, как убирают предыдущую, — сказал муж недавней заключенной Ричард Рэтклиф. — Совершенно очевидно, что мы остаемся в эпицентре этой правительственной партии в шахматы» .

Прут как танк2 Ричард Рэтклиф, муж Назанин Загари-Рэтклиф, с их дочерью Габриэллой во время протеста перед посольством Ирана в Лондоне, Великобритания, 8 марта 2021 года Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Члены семьи Назанин опасаются, что «она — одна из нескольких британско-иранских заложников, которых удерживают ради выкупа — и этот выкуп пока еще не заплатили», пишет The Telegraph. Представители властей обеих сторон официально это не признают, однако, как утверждает издание, « на протяжении последних пяти лет иранские чиновники недвусмысленно давали понять самой Загари-Рэтклиф и членам ее семьи в Иране, что ее задержание связано с многомиллионным долгом Великобритании перед Ираном, который образовался за отказ выполнить условия заключенной в 1970-х годах сделки на поставку вооружений ».

«Тяжелый танк не проползет»

Речь идет о соглашении, которое было заключено в 1974 году. Его участниками стали, с одной стороны, правительство шаха Ирана Резы Пехлеви, с другой — полностью принадлежавшая британскому минобороны компания International Military Services (IMS), основной задачей которой как раз и было военно-техническое сотрудничество с Тегераном. В рамках этого соглашения Лондон должен был поставить иранской стороне 1,5 тыс. танков FV4030/1 Chieftain и их более совершенных модификаций, а также 250 единиц другой бронетехники.

Фото: ТАСС/AP Королева Великобритании Елизавета II и шах Ирана Мохаммед Реза Пахлеви в Тегеране, Иран, 2 марта 1961 года

Деньги на приобретение современного вооружения у Тегерана были — Иран хорошо зарабатывал на продаже нефти в период топливного кризиса и взлетевших цен на энергоносители. В 1976–1978 годах Иран успел получить 187 машин, при этом всю сумму по контракту страна оплатила. Однако в феврале 1979 года после революции в Иране и свержения шаха Лондон выполнение договорных обязательств прекратил. Тегеран сейчас добивается выплаты ему всей перечисленной суммы и процентов — свыше $530 млн .

За несколько десятилетий переговоров и судов какого-то ощутимого прогресса в решении коммерческого спора между двумя странами добиться не удалось. Переговоры Ирана с другими государствами по аналогичным вопросам были более результативными. Соединенные Штаты, например, при президенте Бараке Обаме пошли навстречу Тегерану. В январе 2016-го США тайно переправили в Иран на самолете наличными сумму, эквивалентную $400 млн в других валютах. Именно эту сумму Иран перечислил США в качестве авансового платежа за партию истребителей F-16 — их Тегеран в итоге не получил также в связи с революцией и захватом заложников в американском посольстве. Вашингтон передал иранской стороне еще и сумму в $1,3 млрд — в качестве процентов по превратившейся в долг сумме платежа за самолеты. Ситуация была похожа на историю с британскими танками — «правительство США отказывалось возвращать (деньги) Исламской Республике, которая стала их врагом», напоминает Forbes.

Прут как танк3 Танк FV4201 Chieftain, использовавшийся в Соединенном Королевстве в 1960-1980-х годах Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall

«Дипломатия с захватом заложников»

Судебные и иные способы, которые Иран пытался использовать для решения вопроса с возвратом платежа за военную технику, оказались неэффективными. Так, по итогам судебного разбирательства, которое завершилось в Лондоне летом 2019 года, суд постановил, что британская сторона, помимо прочего, не должна выплачивать и порядка 20 млн фунтов стерлингов в виде процентов, которые «набежали» на перечисленные Великобритании и осевшие на счетах деньги.

«Правозащитные организации обвиняли Иран в попытках легализовать „дипломатию с захватом заложников“ — отношения с Западом, при которых людей арестовывают по надуманным обвинениям и позднее используют их в качестве ставок в политической игре, — пишет NYT. — В Иране отвергают эти обвинения и настаивают на том, что решение вопросов с иранскими гражданами — такими, как Загари-Рэтклиф, — это внутренние дела страны». Заложниками в таких схемах становились и другие лица с гражданством стран Запада — по меньшей мере, еще один британский подданный и трое граждан Соединенных Штатов остаются в тюрьмах Исламской Республики, напоминает АР. «Иран отказывается признавать двойное гражданство, поэтому таким задержанным, как Загари-Рэтклиф, не приходится рассчитывать на консульскую помощь», — отмечает агентство.

«Британцы вряд ли пойдут на компромисс»

Примечательно, что Лондон многомиллионный долг перед Ираном признает и даже зарезервировал нужные средства. При этом в Форин офисе указывают на то, что не могут осуществить перевод Исламской Республике — это стало бы нарушением введенных против Ирана американских санкций. «Около десяти лет назад Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану порядка полумиллиарда долларов в качестве компенсации за сорванную сделку, — напомнил в беседе с „Известиями“ политолог Фархад Ибрагимов. — Лондон предоставил эту сумму суду в качестве гарантии оплаты, но отметил, что не может ни вернуть долг, ни хотя бы уплатить проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями».

Прут как танк4 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Morteza Nikoubazl

По оценке Ибрагимова, иранцы «любят использовать любые рычаги, которые могут им позволить добиться поставленной цели». Тот факт, что Загари-Рэтклиф вполне могут повторно заключить под стражу, свидетельствует о том, что «иранцы не могут пока найти общий язык с британцами, которые в этом споре оказались недоговороспособными», полагает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» .

Кроме того, в Лондоне сейчас «очень внимательно следят» за теми шагами в отношении Ирана, которые предпринимает новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом. Под руководством последнего Белый дом совсем не демонстрирует готовность как-то смягчать свою позицию — наоборот, на днях Байден продлил действие запущенного еще в 1995 году санкционного режима, а возвращение в «ядерную сделку» Вашингтон теперь увязывает с новыми обязательствами, которые должен взять на себя Тегеран. В том числе с учетом позиции Соединенных Штатов, отмечает Ибрагимов, «британцы постараются добиться того, чтобы эту женщину освободили», но «вряд ли пойдут сейчас на какой-то компромисс в отношениях с Ираном».